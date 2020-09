Querella argentina Martín Villa, ante la juez Servini: «No fui un ministro que rehuyese responsabilidades» Declara voluntariamente durante más de cuatro horas para insistir en que la Transición «fue justamente lo contrario a un genocidio»

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 04/09/2020 01:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exministro Rodolfo Martín Villa ha comparecido este jueves durante más de cuatro horas por videoconferencia ante la juez argentina María Servini que le investiga por delitos de lesa humanidad. En un intenso interrogatorio al que acudía voluntariamente y en el que la magistrada apenas intervino, defendió tanto la Transición -«fue justamente lo contrario a un genocidio»-, como su labor política pese a la «presunción de culpabilidad» a la que viene siendo sometido desde su imputación en 2014 por doce muertes violentas a manos de guardias civiles, policías y grupos de extrema derecha entre 1976 y 1978. Según aseguró, «ninguna de esas muertes formó parte de un plan deliberado».

«Pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas. No ha sido así, y puede comprobarse en los Diarios de Sesiones de las Cortes. Pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales», expuso ante la juez, según informan en fuentes de su defensa.

«Ciertamente, hubo errores»

Uno por uno, fue poniendo contexto a todos los crímenes en los que se le imputa responsabilidad, como la matanza de cinco personas en una carga policial en una iglesia de Vitoria en marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales y, por tanto, no tenía ascendencia sobre la policía.

«Ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar (...) que en la Transición española hubo delitos de genocidio», ha declarado.

En esta línea, ha esgrimido que “de aceptarse la versión de la querella, si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad". "Una situación que no me atrevo a calificar”, ha señalado.

Martín Villa, que lleva pidiendo declarar ya seis años, cruzaba ayer por fin el umbral del Consulado de Argentina en Madrid con una hora de antelación. Llegó así antes de que se apostara en la acera de enfrente más de medio centenar de manifestantes que con pancartas y al grito de «verdad, justicia y reparación» esperaban verle entrar. La protesta, sólo alterada por la concurrencia de dos personas con una pancarta de VOX en la que se leía «Sólo España juzga a España», se disolvió en poco más de una hora.

En el grupo estaba el abogado y portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), Jacinto Lara, quien reconocía que al menos, Martín Villa había querido declarar. No obstante, considera que el gesto, de carácter político, «no le exonera» en lo penal. Para Lara, además, los 19 testimonios aportados en su favor, incluidos los de los cuatro últimos expresidentes del Gobierno, suponen además, una «presión inaceptable».

Toda esa documentación está en poder de la juez Servini que deberá decidir en diez días si acuerda su procesamiento. «Me encuentro con una acusación no por responsabilidad política sino penal, y además se me atribuye un delito tan monstruoso como es el de genocidio», lamentaba Martín Villa.

El PP pide explicaciones

Al hilo de la declaración de Martín Villa, el Grupo Parlamentario del PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, según la iniciativa a la que tuvo acceso ABC.

Quieren que explique cuál es el criterio respecto a la cooperación jurídica internacional, habida cuenta de que ha dictado instrucciones para que en lugar de rechazar sistemáticamente los requerimientos como los de la juez Servini, tal y como estableció una de sus predecesoras en el cargo, se estudie el caso por caso. Se preguntan si la Fiscalía «está al servicio del revisionismo».