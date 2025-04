Marruecos relaja la vigilancia en las costas de Castillejos y llegan más de cien jóvenes a nado a Ceuta

Más de un centenar de marroquíes, la mayoría jóvenes y entre ellos varios menores, se lanzaron ayer al agua en Castillejos a pesar del fuerte oleaje para intentar llegar a nado a la cercana playa de Ceuta . Ciento veinte, según la ... Cruz Roja, lo consiguieron, pero al menos uno, un hombre vecino del barrio de la Condesa de la ciudad, con una hija, perdió la vida en el intento . La tragedia sería una más de las que se producen en la inmigración ilegal si no fuera porque el punto por donde entraron en el mar está habitualmente muy vigilado por las Fuerzas de Seguridad marroquíes, y ayer sin embargo no había ni rastro de agentes.

«Puede ser el primer indicio de que Rabat va a relajar la vigilancia para que aumente la presión migratoria sobre España» , explican fuentes marroquíes consultadas por ABC, que relacionan el suceso con el enorme enfado del gobierno de ese país porque España no informara del traslado al Hospital de San Pedro (Logroño) del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado día 18. Nuestro país alegó para el traslado razones humanitarias, ya que este hombre, de 71 años, sufre un cáncer en el aparato digestivo y está contagiado de Covid.

El inmigrante fallecido en las costas de Marruecos ABC

La zona de la costa en la que se lanzaron al mar estas personas -el sábado se habían producido ya otras salidas-, es una de las más vigiladas en Castillejos por los agentes por ser muy cercana a Ceuta . Por eso es también la preferida por muchos jóvenes para intentar la aventura de llegar a nado a la Ciudad autónoma, como primer paso de su sueño de poner pie en la Península. Ayer, más de 200 personas se concentraron allí, muchas para ver lo que sucedía y otras muchas para lanzarse al agua, sin que hubiera rastro de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

Las imágenes recogidas por los congregados estremecen porque los jóvenes inmigrantes no dudaron en lanzarse al agua a pesar del fuerte temporal, con olas de varios metros de altura . El peligro de muerte era claro, pero eso no desanimó a quienes tenían ya decidido intentarlo. Es más; el hombre que murió ahogado, camarero en un restaurante de Castillejos, no lo tenía claro y se animó a hacerlo al ver cómo los jóvenes que lo rodeaban se echaban al mar y eran capaces de llegar a su destino.

Desde el pasado viernes han llegado a Ceuta a nado más de centenar y medio de inmigrantes, que no tuvieron dificultades en lanzarse al mar. La del camarero no ha sido la unica tragedia de estos días, ya que el mismo viernes se ahogó otro inmigrante, este vecino de Tánger y menor de edad .

El comunicado del Gobierno marroquí difundido ayer, de una dureza con pocos precedentes, invita a pensar que Rabat no se va a quedar de brazos cruzados por lo que considera una afrenta de España en un tema tan sensible como el del Frente Polisario. Las fuentes marroquíes consultadas por ABC creen que sus autoridades van a relajar su cooperación en materia migratoria como forma de presión y que episodios como el de ayer son el primer indicio de ello.

En Marruecos hay una bolsa de miles de subsaharianos que quiere llegar a la Península a cualquier precio y que se unen a los magrebíes que también quieren hacerlo. La única posibilidad de gestionar este asunto con un mínimo de eficacia es tener unas excelentes relaciones con el Gobierno de ese país para que colabore en la lucha contra la inmigración ilegal.

«La intensidad de la respuesta de Rabat dependerá de hasta qué punto el Gobierno haya informado de sus planes con Ghali», pronostican otras fuentes. Si nos atenemos a la reacción del Ejecutivo de ese país, que entre otras cosas se pregunta por qué España no consideró útil avisarle, no hay muchas razones para el optimismo.