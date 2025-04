ERC marca los tiempos de Pedro Sánchez y le exige que la Justicia deje de actuar

Pedro Sánchez necesita a ERC para ser presidente del Gobierno de España y tiene prisa para que se celebre el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados. ERC sabe de esta premura e intentará exprimir al máximo al líder del PSOE . Lo hará en el calendario y en las contraprestaciones políticas que pueda sacar la formación que lidera Oriol Junqueras desde la prisión de Lledoners (Barcelona).

Hoy se reúnen en Barcelona, al mediodía, representantes de ambos partidos en un encuentro en el que se tratará, por primera vez, las cuatro grandes condiciones que ERC considera irrenunciables para abandonar el «no» en el pleno de investidura del candidato socialista. Será la tercera reunión en la negociación para la investidura. En paralelo, desde Bélgica, Carles Puigdemont está con la vista puesta en la reunión y preparado para intentar cualquier boicot al acuerdo entre el PSOE y ERC, si este no cuenta con JpC.

Antes de la reunión de hoy, ayer mismo, los seis negociadores -tres por cada partido- se vieron en secreto en Barcelona , en «una reunión de trabajo preparatoria, como se acostumbra a hacer en estos casos», según fuentes oficiales de ERC y del PSOE, que intentaron quitarle trascendencia a esta «reunión de trabajo» -que no suelen ser con los propios negociadores- después de que se conociera el encuentro secreto, que adelantó «El Periódico».

Esta previa tuvo lugar solo unas horas después de que Marta Vilalta , portavoz de ERC y uno de los tres miembros del partido de Junqueras en la negociación -junto a Gabriel Rufián y Josep Maria Jové -, sentase, en la rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, las bases de lo que ERC pondrá sobre la mesa este martes: reconocimiento de Cataluña como «sujeto jurídico» y, por lo tanto, que el diálogo sea «de igual a igual» entre España y Cataluña; debatir sobre la celebración de un referéndum de independencia y una «amnistía» total que debería afectar a todos los implicados en el «procés» (condenados, fugados e investigados); concreciones previas a la misma investidura y un compromiso de que el acuerdo se cumpla.

Pero Vilalta advirtió al PSOE de que en ERC no tienen prisa para conseguir sus objetivos: «No se puede negociar con prisas» . Por lo que, tras reconocer que «las posiciones siguen alejadas», no consideró factible «que la investidura pueda ser antes de Navidad, ni de Año Nuevo». Y aseguró que «el acuerdo probablemente tendrá que ser en enero». Salvo que el PSOE se «mueva» rápidamente en «la línea del conflicto político» en los próximos días, añadió. Un «conflicto político» que el partido de Sánchez ya reconoce -así lo ha hecho tras las dos reuniones con ERC- y que para Vilalta supone, a partir de ahora, trabajar en «una solución política» que tiene que desactivar «la vía judicial» . Es decir, que el «procés» no deje rastro judicial en los implicados, ya sean los condenados por el Tribunal Supremo, como los que están en procesos judiciales en tribunales de Cataluña, y puedan volver a España los fugados de la Justicia, sin que esta les persiga.

«Si quieren algo más...»

En ERC lo tienen claro. «Si no hay concreción y movimientos del PSOE, no nos temblarán las piernas. Nuestro objetivo no es la Presidencia del Gobierno del Estado español», se jactó la portavoz de ERC, que reconoció de esta manera indirecta el único objetivo real del partido de Junqueras: presidir la Generalitat de Cataluña.

«Trabajamos para abrir una vía política entre iguales, pero no para una investidura tradicional. El resto de temas (presupuestos, estabilidad parlamentaria...) son cuestiones paralelas», indicó Vilalta, que retó al PSOE y Podemos a «demostrar que abandonan la vía judicial del PP».

Se sienten fuertes en ERC y, así, afrontan el meollo de la negociación sabiendo de las debilidades de los que se sientan frente a ellos. De momento, según fuentes oficiales de ERC consultadas por ABC, en las dos primeras reuniones con los representantes del PSOE se han estado «conociendo». Lo importante empieza hoy y no renuncian a llegar a acuerdos con los socialistas más allá de la investidura. «Si quieren algo más, les costará más . Si quieren activar la vía política, que se note. Lo que planteamos ahora es para la investidura», aseguraron desde la dirección de ERC.

En cualquier caso, al margen del contenido de los temas a tratar hoy, el calendario parece favorecer, también, a ERC, que no tiene las prisas de Sánchez y están a la espera de decisiones que afectarán a Junqueras. Esta semana se conocerán las nuevas propuestas de clasificación penitenciaria de los condenados por el 1-O, lo que podría suponer que, en breve, algunos de ellos estuvieran en la calle con condiciones.

Además, la próxima semana se celebra una nueva vista de la euroorden contra Puigdemont en Bélgica y se sabrá la decisión del Tribunal de Justicia de la UE tras la denuncia de Junqueras por su escaño -que no pudo tomar posesión del mismo- en el Parlamento Europeo. Y esto con un Congreso Nacional de ERC cerrando la semana que votará, una vez más, mantener la vía unilateral para conseguir la secesión. «Lo que pase la semana que viene afectará a la negociación», admitió Vilalta.

Presión de JpC

Sin embargo, condiciones de ERC y calendario podrían saltar por los aires con una sola decisión de Puigdemont que supusiera poner en marcha una cita electoral autonómica en Cataluña. Activar las elecciones solo está en manos de Quim Torra, presidente de la Generalitat, que se reconoció valido del fugado de la Justicia desde el primer minuto que tomó posesión del cargo.

Para dejar claro a ERC, sobre todo, pero también al PSOE, de que se le debe tener en cuenta, Puigdemont se reunió ayer, en Bruselas (Bélgica), con dirigentes de JpC, diputados en el Congreso, senadores y diputados autonómicos. El motivo principal que se trató fue el de analizar el escenario político de las próximas semanas.

Fueron los líderes de JpC en el Congreso y el Parlamento catalán, Laura Borràs y Albert Batet, respectivamente, los que enviaron un mensaje de advertencia: «Si el PSOE busca encontrar soluciones para Cataluña debería tener presente a todos los partidos independentistas. Difícilmente se llegará a una solución efectiva dejando al margen al principal grupo del independentismo del Parlamento de Cataluña y que ostenta la Generalitat».