El juez avala el tercer grado a Urdangarín y destaca el aislamiento en el que está cumpliendo su condena Acepta el recurso del marido de Doña Cristina contra el acuerdo que le negó prosperar de grado

Nati Villanueva SEGUIR Madrid Actualizado: 03/09/2020 13:25h

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León ha estima el recurso de Iñaki Urdangarín contra el acuerdo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que acordaba mantenerle en segundo grado. De esta forma, el Juzgado acoge la propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Ávila favorable al tercer grado del marido de Doña Cristina. No obstante, la decisión no es ejecutiva hasta que no sea firme.

Además de reflejar los factores positivos que recoge la Junta de Tratamiento de la prisión, el magistrado añade el pago de la responsabilidad civil por parte del recurrente antes de su ingreso en prisión y, especialmente, la dureza del régimen de cumplimiento que se le ha impuesto en absoluto aislamiento por razones de seguridad y no como trato de favor para satisfacer su voluntad.