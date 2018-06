Llarena da luz verde al Gobierno para el traslado de los «Jordis», Bassa y Forcadell a cárceles catalanas Instituciones Penitenciarias elabora ya el informe de arraigo para enviarlo a la Generalitat

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que comunica a los directores de los centros penitenciarios de Soto del Real y de Alcalá de Henares que «no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación».

De esta forma, el magistrado responde a los escritos presentados por Instituciones Penitenciarias en los que le preguntaban sobre la existencia o no de algún tipo de inconveniente para proceder al traslado de los presos preventivos Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, tal y como habían solicitado estos procesados por razones de vinculación familiar ante la Administración penitenciaria.

La providencia ha sido notificada por fax a los centros penitenciarios de Soto del Real y de Alcalá de Henares donde están ingresados en prisión provisional los cuatro procesados.

La decisión se ha conocido una vez que el Gobierno de Pedro Sánchez «ya ha iniciado los trámites» para trasladar a Cataluña a los presos del «procès», según han confirmado a este diario fuentes de Instituciones Penitenciarias, que han indicado que la maquinaria se había puesto en marcha una vez consultado al juez instructor, Pablo Llarena, si tenía previsto realizar más diligencias sobre los líderes independentistas encarcelados y contar con su respuesta negativa.

De acuerdo con las mismas fuentes, el primer paso que marca la ley –la solicitud de traslado por parte de los presos– ya consta y se está en fase de cumplir el segundo, la elaboración de un informe que constate su arraigo en Cataluña que se notificará a la Generalitat para que, en función de sus competencias en materia penitenciaria, acepte recibir a los encarcelados.

La decisión de llevar a cabo estos traslados ya estaba adoptada y anunciada por Pedro Sánchez y ahora seguirá su curso de acuerdo con la ley y el protocolo que regula las relaciones en este ámbito entre la Administración Central y la catalana.

El presidente del Gobierno ha recalcado que es razonable que, concluida la instrucción, se produzca ese acercamiento. Llarena tiene que pronunciarse sobre varias cuestiones y decidir si practica nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varios testigos solicitada por las defensas, además de recibir un informe de la Fiscalía.

También tiene pendiente pronunciarse sobre la libertad que ha solicitado Joaquim Forn y dictar la resolución para la suspensión de los siete diputados catalanes (incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) cuyo procesamiento ya es firme. Es decir, el fin de las diligencias respecto a los presos preventivos está próximo, con independencia de lo que ocurra respecto de los procesados que se encuentran huidos en el extranjero.

Grande-Marlaska ha reiterado que, aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez que instruye el proceso para no entorpecer la práctica de diligencias. Llarena ya aclaró en un auto que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez.