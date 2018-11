Así defendía Íñigo Errejón el régimen de Maduro escudándose en «que comen tres veces al día» El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid justifica en el audio la crisis humanitaria de Venezuela por «la polarización política»

Actualizado: 08/11/2018 14:43h

Que el candidato de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, tenía una fuerte predilección por el régimen chavista ya era conocido. Lo que ahora se ha descubierto es que el político de la formación morada trata de defender lo indefendible –los datos no mienten– con respecto a la precaria situación que se vive en Venezuela.

Errejón, en una entrevista con el medio chileno «The Clinic», se ha empeñado en apoyar el régimen que encabeza Nicolás Maduro, sin hacer mención alguna a las purgas constantes que realiza. «El proceso político en Venezuela ha intentado avanzar y ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista e inequívocamente democrática en la que se respetan los derechos y libertades de la oposición que dice sistemáticamente todos los dias por casi todas las televisiones que viven en una dictadura», ha dicho.

Contrariado, el periodista le replicó, entrando en un rifirrafe dialéctico del que le costó salir a Errejón:

¿Pero tú te sientes cómplice de alguna medida de ese proceso político a estas alturas del partido?

Creo que ha habido importantísimos avances.

¿Avances en Venezuela? Eso lo veo retroceso.

No, no. En Venezuela la gente hace tres comidas al día.

En Venezuela la gente ha bajado nueve kilos de promedio en los últimos años.

Yo esos datos no los tengo. No lo he visto publicados en ningún sitio.

Yo sí. Te los puedo mostrar.

Se han hecho drásticos avances en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública y a la educación pública.

Pero si emigran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma.

No, no. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar.

Pero si no hay medicamentos.

Eso es otra cosa. No es que no haya medicamentos, además. En parte hay toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela que se venden más caros en Colombia y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas.

¿Y por qué se va la gente? ¿Por qué se han ido más de dos millones de personas?

Creo que hay una situación con la inseguridad que es muy incómoda de vivir, hay una crispación y una polarización política en el país muy dura y creo que la convención económica no ha sido capaz de asegurar un buen combate contra la inflación y contra el desabastecimiento y eso ha producido que mucha gente quiera buscar una vida mejor en otros países.

Es algo que nos debe hacer reflexionar porque que los poderes extranjeros o los poderes oligárquicos torpedeen a los gobiernos que quieren hacer cambios sociales eso ya lo sabíamos, pero la cosa es que después de 14, 15 o 16 años de proceso político hay graves errores o graves dificultades en la convención económica que no han sido solventados.