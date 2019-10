Habla el juez Yusty, que paralizó la licencia de obra para exhumar a Franco: «Dejen en paz a mi familia» El magistrado defiende, en una carta al Director de ABC, los motivos por los que frenó el permiso urbanístico para levantar la lápida de la basílica del Valle de los Caídos

Señalado y atacado durante meses por paralizar la licencia de obra para levantar la sepultura de Franco, el juez José Yusty Bastarreche rompe su silencio y defiende, en una carta remitida al Director de ABC, los motivos por los que decidió frenar la exhumación prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez. A continuación se la ofrecemos íntegra a los lectores de este diario:

Como Juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, y ante los ataques furibundos e insidiosos que vengo recibiendo por algunos contra mi actividad judicial (no es el caso de ABC), me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones en lo que se refiere al procedimiento de la licencia de obras para la exhumación del que fue Jefe del Estado, Francisco Franco.

Este Juez no se niega a cumplir las leyes ni la sentencia del Tribunal Supremo. Por supuesto que no. Pero lo que no puede hacer es fundar una resolución en un «dicen que me han dicho que el Supremo dijo». Eso, que es pura españolía, está muy bien tomando unas cañas, pero no para firmar un auto o una sentencia. Para esto último necesito un testimonio o certificación de la ya famosa sentencia, donde alguien, con nombre y apellidos se haga responsable de que lo dicho es lo cierto. No me basta una simple fotocopia, ni siquiera una fotocopia del testimonio. Sería absolutamente frívolo e irresponsable por mi parte fundar una decisión judicial en unos dimes y diretes, o en una fotocopia de algo que dicen que es una sentencia del Tribunal Supremo.

Por otro lado, y aunque algunos medios no quieran entenderlo, de todo lo que presenten las tres partes que están personadas en el pleito, hay que darles traslado a las demás para que formulen las alegaciones que crean convenientes. No puede tomarse una decisión judicial sin oír a todas las partes. ¿O pretenden ciertos grupos mediáticos y políticos que no se dé audiencia a los que no les gustan? Si ese es su concepto de garantías jurisdiccionales, ¡Dios nos ampare!

Para recordatorio de algunos, tengo que decir que el Juez tiene que resolver los asuntos por el orden que le van llegando a su mesa, una vez cumplidos todos los trámites. Todo español que se precie está convencido de que su pleito es el más importante del Juzgado, de los Tribunales y del mundo mundial, ¡faltaría más! Pero el Juez está obligado a ser imparcial, incluso en el orden del despacho de los procesos, aunque el pleito despierte la enorme expectación que genera este. Para mí todos los pleitos tienen la misma importancia.

Y por último, el Juez que firma esta carta exige que dejen a mi persona y mi familia en paz. No puedo tolerar, ni pienso tolerar que se mezcle en este asunto la persona de mi padre y de mi abuelo materno (a los que venero), y ya advierto que si se vuelve a decir (como se ha dicho) que fueron criminales de guerra, entre otras falsedades, nos veremos las caras en los Tribunales.