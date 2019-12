ENTREVISTA ABC Grande-Marlaska: «Nosotros no hemos cambiado las concertinas de sitio, las estamos retirando» El ministro del Interior asegura a ABC que la valla con concertinas que ha levantado Marruecos junto a Ceuta coincidiendo con la retirada de las cuchillas de la verja española «no entra en nuestras competencias»

Fernando Grande-Marlaska corrige cuando oye hablar del «problema de la inmigración». «Es, -precisa-, un reto», para el que cree vital «ser conscientes de la realidad», de que África duplicará su población para 2050 de 1.350 millones actuales a 2.300, pero también de que los países de origen y tránsito no lo tienen fácil. Interlocutores como Marruecos, que sufren la presión de los miles que se acumulan en su franja norte en busca de vías para cruzar a Europa. Eso ha habido que contarlo en Bruselas hasta que lo han entendido.

El trabajo ha sido «arduo». «Yo me acuesto y me levanto con la inmigración» confiesa el ministro, que si no dice «haber empleado el 70% de mi tiempo en ello, es porque parecería que no me he ocupado de otra cosa...». El resultado es una «satisfacción», pero avisa de que no se conforma.

Un descenso del 52% en inmigración en un año, ¿qué ha hecho este Gobierno que no hizo el anterior?

Hemos vuelto a hacer política migratoria. Esto no es cuestión de buena o mala suerte, es política. Se ha logrado que la UE tomara medidas en muchos ámbitos, el más importante, el de la cooperación con los países de origen y tránsito y trabajamos para que todas las partidas en esa materia contenidas en el nuevo Marco Financiero Plurinacional 2021-2027, sean reales y efectivas. No tenemos otra opción que esa colaboración real y continuada. Mi equipo y yo hemos viajado a Marruecos al menos cinco veces, dos a Argelia, a Senegal, Mauritania, Ghana, Costa de Marfil... Los ministros y presidentes con los que he tenido la suerte de poder conversar allí lo dicen claramente: es una cuestión entre África y Europa, y Europa no tiene capacidad para asumir los flujos que están llegando, pero ellos tampoco quieren perder a su población, porque se van los mejores. Quieren construir país y sociedad.

Cita a Marruecos entre los demás, pero que se haya responsabilizado por fin en la interceptación y rescate de pateras es una de las claves.

Marruecos es un socio leal, fiable. Me siento absolutamente más que cómodo y seguro trabajando con Marruecos. Hemos trasladado a Europa lo que es la realidad, y lo han entendido: que Marruecos estaba sufriendo flujos migratorios importantísimos de personas subsaharianas, ha regularizado a más de 50.000, tiene también presión migratoria. Somos consientes de que ellos se corresponsabilizan en la lucha contra la inmigración irregular, porque lo que está detrás son las mafias que se enriquecen de las desgracias de las personas, que les ponen en riesgo vital porque todos los que naufragan, los que desaparecen en el mar o los que fallecen en el camino están siendo sometidos a esa situación de indignidad por los mafiosos que se enriquecen. La inmigración existe, pero tiene que ser segura, legal, ordenada. Sólo puedo decir lo mejor de Marruecos y de los países con los que mantenemos relaciones basadas en la verdadera sinceridad, el reconocimiento del otro, el trato de tú a tú, saber cuáles son los problemas del otro. La cuestión es ser consciente de la realidad del interlocutor.

La otra cara del éxito en el Mediterráneo es que las pateras van a Canarias. ¿Qué previsiones manejan?

De los más o menos 1.400 inmigrantes el año pasado vamos a pasar a 2.200. Es un repunte que en números absolutos no es tan relevante, porcentualmente sí, aunque tenemos que ver que el global en toda España es ese descenso de más del 50%. Cuando trabajas contra las mafias, la consecuencia es que buscan otras posibilidades de actuación, ahora en la costa atlántica, y estamos estudiando medidas con Mauritania, con Senegal, con Gambia... Nosotros no nos conformamos con una bajada del 50%, vemos la realidad de cara y, entre otros, tenemos planes de ampliación de los equipos conjuntos policiales en esos países, de aplicarlos en otros como Guinea Conakry. Y quiero destacar que, igual que en Canarias van a entrar 2.200 inmigrantes, se han interceptado casi tantos, muchos más que el año pasado, en la zona de mauritania o senegal. Se está trabajando y funcionando muy bien.

La otra vía de acceso de la inmigración es por las vallas. En Ceuta al final las concertinas sólo se han cambiado de sitio, porque Marruecos ha levantado una verja de cuchillas frente a la nuestra.

Nosotros no hemos cambiado ninguna concertina de lugar, nosotros estamos retirando las concertinas. Uno hace lo que es de su competencia, y nuestra competencia es nuestra frontera y estamos trabajando en una frontera del siglo XXI más segura y mucho menos cruenta. Había un informe guardado en el ministerio donde los técnicos hacían constar que se necesitaba una reestructuración porque estaba obsoleta y que las concertinas en modo alguno, se decía textualmente, añadían ningun elemento de seguridad.

¿Qué hacer con la resistencia de muchas autonomías a tutelar menores extranjeros no acompañados?

Este año han llegado muchos menos que el pasado y el número de los que tenemos no llega a 15.000. Trabajamos desde el principio en intentar conseguir solidaridad de las comunidades autónomas en la distribución de esa responabilidad y hay una resistencia, pero trataremos de vencerla. Debemos tener mucho cuidado en no hacer un discurso que criminalice a estos menores, un altísimo porcentaje de los cuales, un 80 u 85%, están perfectamente adaptados y conviven en los centros donde están acogidos.

¿Qué mensaje envía a los cuerpos de seguridad?

Agradecimiento total a su profesionalidad, su eficacia en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular, porque cuando hay que rescatar se rescata, pero luego se lucha contra las mafias, en cooperación con otros países, sobre el terreno... Es un conjunto de profesionalidad que hace de ellos los responsables de este resultado.