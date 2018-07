El futuro líder decidirá si ofrece la presidencia de honor del PP a Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado tendrán en su mano rescatar la figura del «padre» político

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 07/07/2018 04:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El que salga proclamado nuevo líder del PP el próximo 21 de julio tendrá la posibilidad de ofrecer el puesto de presidente de honor a Mariano Rajoy. Este cargo, puramente nominal, está vacante desde que José María Aznar renunció a él en diciembre de 2016 para dedicarse en exclusiva a su fundación FAES y tras haber protagonizado una larga historia de desamor con la dirección del partido que contribuyó a fundar.

Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado tendrán en su mano rescatar la figura del «padre» político, aunque Rajoy haya dejado claro que no quiere medrar. Otra incógnita es si el político gallego conservará o no su despacho de la séptima planta de Génova. Manuel Fraga lo tuvo un tiempo, aunque no lo usaba.