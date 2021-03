Las elecciones de Madrid alargan el bloqueo del pacto judicial El PP se escuda en sus condiciones y no prevé contactos para avanzar en el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial

El periodo de tranquilidad política, que supuestamente iba a ser propicio para alcanzar pactos de Estado entre los dos grandes partidos en España, ha durado exactamente 23 días, desde la celebración de las elecciones catalanas hasta que estalló la crisis política en Murcia, con todas sus ramificaciones. Ahora, con elecciones madrileñas convocadas para el 4 de mayo y en plena convulsión política, será mucho más complicado que pueda salir adelante el pacto para la renovación del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018. El bloqueo se alarga sine die, mientras socialistas y populares exhiben cada día una distancia insalvable.

Ni siquiera el anuncio de la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid, parece allanar el camino para un mejor entendimiento entre el PSOE y el PP. Fuentes populares confirmaron a ABC que las negociaciones en este momento siguen totalmente bloqueadas, sin ninguna perspectiva de que pueda mejorar la situación.

El principal partido de la oposición reconoce que las elecciones madrileñas del 4 de mayo complican aún la posibilidad de un pacto, que saltó por los aires cuando el PP vio cómo el Gobierno no aceptaba su exigencia para avanzar hacia la independencia judicial y la despolitización de la Justicia, y mantenía como candidato al juez José Ricardo de Prada, vetado por los populares.

Más tensión

La tensión política se ha vuelto a disparar en la última semana, a raíz de la moción de censura en Murcia, pactada por el PSOE y Ciudadanos, que derivó en un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y en la renuncia de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo para competir con Isabel Díaz Ayuso en las urnas. Desde las filas populares se reconoce que ahora mismo tienen muy poco que ganar con un pacto de Estado con Sánchez. De ahí que el partido que preside Pablo Casado ponga por delante, aún con más empeño, sus condiciones para volver a sentarse a hablar con los socialistas.

En el principal partido de la oposición no tienen previsto ningún contacto con el Gobierno o con el PSOE. Eso sí, si llaman desde la otra parte, escucharán, «como siempre», pero dejarán claro que si no hay un compromiso expreso y nítido del presidente del Gobierno a favor de que los jueces sean elegidos por los propios jueces, para que los expolíticos no ocupen puestos en los órganos judiciales y para que Podemos no esté presente en el acuerdo, no habrá avance posible.

Esas condiciones, y el bloqueo del pacto como consecuencia de su incumplimiento, son el principal argumento del PP para demostrar su distancia respecto al 'sanchismo'. Desde Ciudadanos y Vox ya habían utilizado el acercamiento que se produjo entre el Gobierno y el PP después de las catalanas, para denunciar un «reparto institucional». El acuerdo se quedó entonces en la renovación del Consejo de Administración de RTVE, pendiente aún del visto bueno en el Senado para ser completo.

Desde el Gobierno trasladan que, efectivamente, toda la esperanza de tener unos meses por delante de menos voltaje político han saltado por los aires. «Por lo pronto hay que esperar a ver qué pasa el 4 de mayo. Entonces veremos», explican fuentes del Ejecutivo. Desde UP trasladan que su posición en esta cuestión no va a cambiar. «Se verán estilos distintos, pero habrá una total continuidad entre Yolanda y Pablo», dicen. No obstante, en el espectro socialista del Gobierno mantienen cierta incertidumbre sobre cómo se va a comportar Díaz y dicen esperar que «concentre sus esfuerzos en las cuestiones económicas», dicen en el Gobierno.