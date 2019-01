Sánchez, en directo: «La solución en Cataluña siempre será el reforzamiento del autogobierno»

Actualizado: 16/01/2019 14:02h

Actualizar

13.44Sánchez: «No debemos judicializar la política ni politizar la justicia. El poder judicial en nuestro país es independiente. Demos una oportunidad a la política, pero para eso los independentistas tienen que asumir que no son mayoría y que tienen que hablar con la otra parte de Cataluña. La solución siempre será el reforzamiento del autogobierno».

13.43Sánchez: «En Cataluña no hay una mayoría social en favor del independentismo. Los catalanes lo han dicho en cinco ocasiones en los últimos años. Hay una mayoría social a favor de un reforzamiento del autogobierno en Cataluña. El independentismo tiene que aceptar que no tiene una mayoría social y que tiene que hablar con la otra parte de los catalanes. Les pido que pasen al diálogo efectivo y real».

13.39Sánchez: «La intención de este Gobierno es sacar adelante los Presupuestos. Hay mucha política social que había abandonado la anterior administración. Son unos Presupuestos muy positivos para la cohesión social y territorial de nuestro país. Espero que permitan su tramitación, también Ciudadanos y Partido Popular, que permitan debatirlos».

13.37Sánchez: «Respeto la investidura de Moreno Bonilla. No cuestiono su legitimidad. Deseo la máxima cooperación. En eso va a estar el Gobierno de España. Este Gobierno se ha posicionado claramente sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Hay pactos de Estado, leyes estatales y leyes autonómicos. Espero que el cambio político no sea una involución en Andalucía».

13.32Sánchez: «El compromiso de España con los inmigrantes es inequívoco. Tengo muy claro que es importante hacer un llamamiento a las fuerzas proeuropeístas para que no se vean condicionados por la extrema derecha. Eso es lo que me preocupa: que condicionan las políticas del centroderecha. Me gustaría que no se dejaran embaucar por el discurso de la extrema derecha».

13.31Sánchez: «Este es el mejor acuerdo para el Brexit. Nuestra intención es mantener el acuerdo firmado. El Gobierno no quiere una salida desordenada».

13.28Sánchez: «Hay que hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas sensatas y moderadas a ser consecuentes».

13.25Sánchez: «El Gobierno se compromete en el proceso de reafirmación y unión de los países comunitarios. Este Gobierno piensa en Europa desde una perspectiva federal. Desde la perspectiva social, creemos que hay que luchar contra la pobreza infantil, el desempleo juvenil. La lucha contra la violencia de género es algo que queremos incorporar al debate».

13.23Sánchez: «Las elecciones europeas van a abrir un nuevo ciclo en Europa. La posición del Gobierno sobre el Brexit es que respeta la decisión, pero lamenta el resultado. Es muy difícil conciliar los intereses de todos los países europeos y el Gobierno británico».

13.20Comienza la rueda de prensa. Sánchez comparece junto a Tajani, que resopnde en primer lugar a las preguntas de los periodistas.

10:49Sánchez celebrará un almuerzo con autoridades europeas y mantendrá a continuación un encuentro con el personal español que trabaja para las instituciones europeas. La visita a Estrasburgo concluirá con una reunión a puerta abierta con los eurodiputados españoles.

10:49Tras su participación en el Pleno hasta las 12.30 horas, Sánchez celebra un encuentro y rueda de prensa con el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, perteneciente al Grupo Popular Europeo y uno de los políticos europeos que en el último año y medio más y con mayor contundencia se ha expresado públicamente contra el desafío secesionista en Cataluña.

10:49El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo su visión sobre el futuro de la UE haciendo un llamamiento a combatir la eurofobia, la ultraderecha y los nacionalismos excluyentes y divisivos, según han informado fuentes gubernamentales.