Diccionario actualizado del 'comisionismo' español

El cobro de comisiones vuelve a ser el deporte nacional, favorecido por la desesperación que se apoderó de las administraciones públicas con la pandemia y por la sempiterna codicia. Pero cobrar una comisión, una mordida o dar un pelotazo ha sido el sueño dorado de ... una España que idealiza la posibilidad de hacerse rico sin esfuerzo . Las grandes habilidades sociales de los españoles, la extroversión y el gusto por relacionarse predisponen a este tipo de actividades.

El 'comisionismo', por lo tanto, no es nuevo. Hace 27 años, las andanzas de Juan Guerra sorprendieron a toda España. Ahora, los émulos modernos de Guerra, de Bárcenas o de Correa son Medina y Luceño, Rubiales y Piqué. Quizá la Justicia no consiga demostrar que cometieron delitos, pero la batalla ética la han perdido . Este es un diccionario moderno del 'comisionismo' en España.

A. Alzamiento de bienes. Es el cuarto y último delito que se ha imputado a Luis Medina Abascal por desprenderse de una parte de sus bienes cuando ya sabía que estaba siendo investigado. Medina liquidó bonos en los que había invertido 400.000 euros de los 900.000 que cobró por poner en contacto al empresario Alberto Luceño con Elena Collado, coordinadora de compras del Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora, Medina sólo estaba acusado de estafa agravada, blanqueo y falsificación, al igual que su socio.

El juez fijó la responsabilidad civil de ambos en 6,7 millones de euros, la misma cantidad que se embolsaron. A Medina se le fijó una fianza de 1.140.927 euros, pero sólo se han podido embargar bienes por 325.762 euros (el yate Feria, valorado en 325.515 euros y una cuenta en Deutsche Bank con 247 euros). El PSOE ha pedido al juez que embargue a Medina «los derechos que puedan corresponderle» de la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli, fallecida en 2013 que ascenderían a 4,1 millones de euros.

En el caso de Luceño, se ha pedido una fianza de 5.567.725 euros. En su caso, la justicia ha bloqueado una vivienda que adquirió en Pozuelo de Alarcón y por la que pagó 1.107.400 euros. También ha retenido los fondos que tenía en tres cuentas de Caixabank a su nombre o al de su empresa, en total, 129.139 euros. La justicia también ha intentado bloquear los numerosos vehículos de lujo que el empresario adquirió (ver detalle en la letra X).

Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, fue condenada junto a su marido como cooperadora necesaria EFE

B. Bárcenas, Luis. Exgerente y extesorero del Partido Popular, condenado en firme a 29 años y un mes de prisión en el marco del caso Gürtel por su permanente actitud defraudatoria, tendente a ocultar que era «el propietario, como también el verdadero origen de los fondos» procedentes de comisiones ilegales que ocultó a Hacienda entre los años 2007 a 2010. Junto a él fue condenada su esposa, Rosalía Iglesias, a 12 años y 11 meses de prisión como cooperadora necesaria. El líder de la trama, Francisco Correa, fue condenado a 51 años de cárcel y su mano derecha, Pablo Crespo, a 36 años y ocho meses.

C. Corinna Larsen. También conocida como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, es una empresaria alemana que a partir de 2006 se relacionó con el Rey Juan Carlos. Corina acompañó al Rey en actos sociales, actuó como intermediaria ante magnates y dignatarios extranjeros y organizó viajes para el monarca como la cacería de elefantes en Botsuana en la que se rompió una cadera en 2012. Larsen ha sido señalada como intermediaria en la frustrada operación de entrada de la rusa Lukoil en Repsol en 2008 y en la licitación del AVE a la Meca. En 2015, le dijo al comisario José Manuel Villarejo que el Rey Juan Carlos había actuado como comisionista en esta última operación. Esta acusación condujo a que el Rey fuera investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo hasta que a comienzos de marzo este órgano archivó las diligencias.

D. Díaz Ayuso, Tomás. Intervino en la venta a la Comunidad de Madrid, que preside su hermana Isabel, de 250.000 mascarillas por un valor de 1,5 millones de euros por parte de la empresa Priviet Sportive SL de su amigo Daniel Alcázar. Cobró 55.850 euros por ello. Según la Comunidad, ésta «no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Es decir, es una contraprestación por su trabajo».

E. Elena Collado. Coordinadora general de Presupuesto y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Ella fue la que trató con Medina y Luceño, que nunca le hablaron de sus comisiones, y la primera que percibió algo raro en la operación. «Estaba en mi casa y dije: ¿qué ha pasado? Esto ha tenido que ser una estafa», le confesó al fiscal cuando descubrió que los guantes que había recibido no estaban a la altura de lo desembolsado. Medina confirmó al fiscal que los guantes «no eran de la calidad que se esperaban» y que su socio Luceño procedió «en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros, que era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado». Aunque Collado le dijo al fiscal que «soy un poco pava», sus jefes la consideran una funcionaria ejemplar. Collado también contó al fiscal que como todas las empresas pedían dinero por anticipado antes de suministrar, el Estado se aseguró en las medidas de emergencia la posibilidad de desembolsar por adelantado, pero no dio a los municipios esa capacidad. Por eso, las operaciones se hicieron a través de la Empresa de Servicios Funerarios.

Luis Medina asegura que cobrar una comisión del 8 por ciento es «normal» GTres

F. Facilitador. Esta es la expresión que usa Luis Medina para describir su papel en la operación. Al fiscal le comentó que conocía a Luceño y sabía que había vivido en China. Que le comentó a su antigua profesora María Díaz de la Cebosa que «era una pena» que no se aprovecharan los contactos de Luceño para conseguir mascarillas. Ella contactó a Carlos Martínez-Almeida, abogado y primo del alcalde de Madrid, quien a su vez le dio el nombre de Elena Collado. Medina llamó a la responsable de compras y la puso en contacto con Luceño.

–La Fiscalía señala que usted cobró por esa llamada la cantidad de un millón de dólares– le preguntó el periodista José María Olmo de 'El Confidencial'.

–Bueno, es así. Entiendo que a mucha gente quizá no le parezca bien. Pero es el 8% del contrato. Es una comisión normal de intermediación, que se cobra muchas veces.

G. Geri. Hipocorístico utilizado por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para referirse a Gerard Piqué, jugador del Barcelona. Un hipocorístico es un término que, según el Diccionario, «en forma diminutiva, abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística» de una persona. Piqué a su vez usa 'Rubi', el hipocorístico del apellido de su amigo Rubiales. De las formas familiares de llamar a Piqué, hasta ahora sólo se conocía el apelativo que usa Shakira con él: 'baby daddy' (papá bebé).

Una serie de audios revelados por 'El Confidencial' mostraron que Piqué y Rubiales acordaron llevar la Supercopa de España (la final entre el campeón de la Liga y el ganador de la Copa del Rey) a Arabia Saudí durante seis temporadas. A Piqué se le ocurrió la idea de convertirla en una final a cuatro equipos. Por esto recibió una comisión de 24 millones de euros. La Federación de Fútbol ingresa 40 millones por temporada que repercuten en el salario variable de Rubiales. Sin embargo, estas cantidades están condicionadas a que dos de los cuatro equipos sean el Real Madrid o el FC Barcelona, lo cual no se puede asegurar al cien por cien si no es manipulando la competición.

El más famoso comisionista y conseguidor de los años 90 fue Juan Guerra González, el 'hermanísimo' del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra ABC

H. Hermanísimo. Término muy utilizado en la década de 1990 para referirse al más famoso comisionista y conseguidor de la época, Juan Guerra González, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Sus andanzas fueron conocidas por toda España. El PSOE lo contrató como asistente de su hermano y llegó a tener un despacho oficial en la delegación del Gobierno en Sevilla. Fue acusado de los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. El semanario 'Época' divulgó el caso en junio de 1989, pero no se convirtió en escándalo político hasta enero de 1990. Alfonso Guerra se vio forzado a dimitir como vicepresidente del Gobierno en enero de 1991. Juan fue, finalmente, condenado por un delito fiscal en 1995.

I. ICC. Siglas de International Chamber of Commerce (ICC), es la organización empresarial mundial fundada en 1919. Según dijo Medina al fiscal, una comisión del 10%, que es lo que él asegura que cobró, está dentro de los criterios de la ICC. Luceño, que cobró el 45%, afirma que según la Cámara de París una comisión es aceptable siempre que no supere el 50% de lo negociado. Según Jesús Alfaro, experto en Derecho Mercantil, «no creo que haya un uso mercantil sobre la cuantía o la proporción de la comisión». En el sector inmobiliario se considera usual entre un 4% y un 6 %.

J. Juegos Olímpicos de Tokio. El 21 de junio de 2019, Piqué disfrutaba de sus vacaciones en Bahamas y vio por televisión el partido que clasificó a España Sub-21 para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se sintió inspirado y envió un mensaje de voz a Rubiales: «Qué pasa, Rubi, ¿cómo estás? Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la Sub-21 contra Polonia, qué partidazo, hostia, mira que la tenían difícil, ¿eh? Dios (...) Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos». Las reglas del fútbol permiten incluir hasta tres jugadores de más de 23 años en el elenco sub-21 y Piqué quería una plaza. Pero le encareció a Rubiales que no trascendiera nada para que otros futbolistas no tuvieran la misma idea. Finalmente, los juegos se aplazaron un año y Piqué no fue convocado.

K. Kosmos Holding. Es el nombre de la empresa de eventos deportivos y comunicación de Piqué. «Fundada en Barcelona en 2017, Kosmos Global Holding SL posee una cartera global de empresas de deportes, medios y entretenimiento de alta calidad. Con un enfoque particular en los deportes y el acceso exclusivo, KGH está capitalizando y dando forma a este panorama en rápido crecimiento». Uno de los socios de Piqué en Kosmos es Hiroshi Mikitani, el presidente y director ejecutivo de la plataforma audiovisual Rakuten.

L. Leno. Es la compañía proveedora de las mascarillas, guantes y kits de test Covid-19 con la que mediaron Luceño y Medina para suministrar al Ayuntamiento de Madrid. Domiciliada en Malasia y dirigida por San Chin Choon, el directivo se ha negado a colaborar con la Justicia española a pesar de que se envió una comisión rogatoria en febrero pasado. La legislación de Malasia le permite negarse a colaborar.

M. Member of the tribe. Es una de las siete firmas cuyos contratos de suministro sanitario ha accedido a investigar la Fiscalía Anticorrupción a petición del PP de Madrid después de que este organismo investigara los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Los contratos son con empresas que están o han estado relacionadas con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Industrias Plásticas Playbol); el marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño (Páginas Amarillas Soluciones Digitales), y los exministros Salvador Illa (FCS Select Product) y José Luis Ábalos (Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas). Los otros dos contratos sospechosos son con Weihai Textile Group Import & Export e Hyperin Grupo Empresarial. Se da la circunstancia de que FCS Select Product, firma de Mayra Dagá Castillo, fue el principal proveedor de la crisis con contratos por 263,12 millones de euros.

N. Nóos. También conocido como 'caso Urdangarín'. En 2010, el juez José Castro, que investigaba el caso Palma Arena de corrupción política, decidió abrir una pieza separada sobre varios convenios firmados en 2005 y 2006 por el Gobierno balear y el Instituto Nóos, una fundación presidida por Iñaki Urdangarin, yerno del entonces Rey de España, Juan Carlos I. La fundación vivía básicamente del cobro de comisiones. La Fiscalía Anticorrupción acusó a Urdangarin y a su socio, Diego Torres, de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Urdangarin fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, e ingresó en la prisión abulense de Brieva. Actualmente se encuentra en tercer grado.

Ñ. Contiene Luceño. El socio de Luis Medina se diplomó en Joyería y Gemología en 1989, según su perfil de Linkedin. También declara haberse titulado en Ciencias de la Información por la Universidad Europea y en Psicología por la Universidad de Navarra. Estudió Técnico de Protección Radiológica en la Central Nuclear de Ascó (Tarragona). En la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), de la que fue socio y apoderado, dicen que está desvinculado desde hace más de una década. No quieren saber nada de él. En su declaración, Medina afirma que Luceño ha vivido en China y que le conoció cuando se dedicaba al negocio de la bisutería. Entre el 10 y el 16 de agosto de 2020, Luceño se gastó 60.000 euros en el resort Puente Romano de Marbella. Entre sus gastos, un almuerzo de 1.150 euros el día 15.

P. Puerta fría/caliente. Expresión utilizada en su declaración por Luis Medina. En la jerga de los comisionistas, una 'puerta caliente' es un cargo público o empresarial que ha sido advertido de la visita de un intermediario y que ya sabe a qué va este. Una 'puerta fría', en cambio, es una reunión no preparada en la que el visitante recibe el mismo trato que se daría a cualquier persona sin contactos.

Uno de los aviones fletados por la Generalitat valenciana con material sanitario en plena pandemia POOL

Q. Quintuplicar. La Fiscalía Anticorrupción calcula que el precio de las mascarillas, guantes y kits de detección de Covid que gestionaron Medina y Luceño se multiplicó por cinco en relación con el valor de mercado normal.

R. Rubialismo. Término acuñado para referirse a las lecciones de filosofía y ética vertidas por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol, en una larga conferencia de prensa y una serie de entrevistas con medios de comunicación donde ha intentado justificar y defender la corrección de sus tratos con Gerard Piqué. El rubialismo comprende aforismos del tipo: «Cada uno tiene su propia moral, su propia ética. Somos 47 millones de españoles, cada uno con su moral y con su ética». O «yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales».

S. Saca. Lugar donde Luceño y Medina guardan sus comisiones. «Pa' la saca». Con esa expresión celebró Luceño la recepción de las transferencias de sus comisiones en un 'mail' donde informaba a Luis Medina. Éste le respondió, minutos después, con un: «Bien!!!». El 'mail' está en manos de los fiscales y el juez.

T. Twitch. Plataforma audiovisual, propiedad de Amazon, que permite realizar transmisiones en vivo mediante 'streaming'. Es el método favorito de Piqué para simular que ofrece explicaciones y eludir las preguntas incómodas de la prensa.

U. 'Unidentified'. «No identificado». Fue la primera respuesta que se recibió de la policía de Nueva York cuando se le pidió localizar a Philippe Solomon, dueño de la consultora Sinclair & Wilde. Esta compañía vendió el 25 de marzo de 2020 al Ayuntamiento de Madrid 500.000 mascarillas FFP2 marca EKO por 2,5 millones de euros. El material era tan defectuoso que Elena Collado quiso devolverlo desde el principio, pero no lo consiguió y ya había adelantado la mitad del precio final. Collado describió el caso ante el fiscal como «la peor» de las estafas sufridas por el consistorio. La policía municipal de Madrid ha pedido ayuda a la policía de Nueva York para localizar a Solomon, pero éste ha desaparecido y al único que se ha podido localizar es a un contable, Henry Fong, que le permitió utilizar su dirección postal. Según un informe del Tribunal de Cuentas, Madrid es la ciudad, entre las 12 más pobladas, que menos recurrió a solicitar ofertas a distintas empresas para adquirir material sanitario. Sólo lo hizo en cuatro (un 7%) de 59 contratos supervisados. El resto se concedió a dedo. Le siguen Bilbao con el 9%, Barcelona y Zaragoza con el 11%. Sevilla pidió ofertas en el 30% de los contratos, y Valencia en el 42%.

V. Vox. En mayo de 2020, el partido Vox interpuso una querella por 56 contratos por un importe de 310 millones de euros para compra de material sanitario en plena primera ola. Al menos una docena presentaban a su juicio severas irregularidades. El proceso por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, y fraude ha supuesto la imputación de tres funcionarios de la Administración Central: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación (Dgrcc), Paloma Rosado, y la directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (Dgsnsf), Patricia Lacruz.

W. Whatsapp. Mensaje que le envió el Rey Juan Carlos a la presentadora Susanna Griso cuando esta informaba en Antena 3 de que Piqué había intentado contactarlo para que intermediara a su favor ante la monarquía saudí. «Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca», señaló el Rey en su mensaje. «Desmiéntelo categóricamente», añadió.

Alberto Luceño vendió el pasado abril un Range Rover adquirido en 2020 y un KTM X-Bow como el de la imagen ABC

X. X-Bow. Luceño se gastó, presuntamente, dos millones y medio de euros en la adquisición de una flota de 15 superdeportivos y vehículos de lujo. En esa flota solo hay marcas exclusivas como Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Range Rover y Audi. Luceño transfirió en abril un Range Rover adquirido en 2020 y el famoso KTM X-Bow, un coche lujosísimo de coleccionista. También transfirió en enero un Lamborghini Huracán Eco Spider.

Y. Yeda . Ciudad saudí a las orillas del Mar Rojo. En el estadio King Abdullah Sports City se jugó en 2020 la primera edición de la Supercopa exportable que ideó Piqué. La pandemia obligó a jugar en 2021 en Sevilla, pero la de 2022 se volvió a desarrollar en tierras árabes, en el estadio King Fahd de Riad. Según Rubiales, «deberíais sentiros orgullosos de que se haya creado una liga femenina gracias a la RFEF. Antes de ir nosotros no había ni baños para las mujeres en los campos de fútbol de Arabia Saudí. Con nosotros entraron en igualdad y sentándose donde querían, no en una esquina apartadas».