Convocan un homenaje a Henri Parot, el mayor asesino de ETA

Con manifestaciones a favor de la impunidad de terroristas y marchas pidiendo el acercamiento de los presos etarras. Así es como desde la red ciudadana de apoyo a los terroristas encarcelados, Sare, pretenden celebrar la Nochevieja. Este lunes, el colectivo de apoyo a los reclusos de la banda convocó varios homenajes para el día 31 en localidades del País Vasco y Navarra.

Como ya hicieran a mediados de septiembre con el anuncio de una ‘marcha solidaria’ en honor al terrorista Henri Parot en Mondragón, Sare volvió a convocar, también en la localidad guipuzcoana, una concentración a favor de la impunidad de tres etarras: el mismo Parot, José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias ‘Peixoto’ y Eugenio Barrutiabengoa, alias ‘Arbe’.

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), a través de sus redes sociales, denunciaron esta convocatoria y la compararon con la de septiembre aunque esta vez «con un perfil más bajo». Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, tildó de «indigna» e «inaceptable» esta convocatoria. «Sólo en este rincón de Europa se honra a los asesinos en las mismas calles que asesinaron a sus víctimas. Es demencial, inaceptable e indigno que tengamos que estar soportando de forma continuada cómo piden la excarcelación de los asesinos de nuestros familiares», denunció, en declaraciones a ABC.

Ese mismo 31, también está prevista otra manifestación en Pamplona con la reivindicación del «acercamiento de todos los presos» de la banda terrorista. El día de Nochebuena, en la capital navarra, tuvo lugar un homenaje al etarra Ignacio Martín Etxebarria, alias ‘Mortadelo’.

Todas estas manifestacionas a favor de los presos etarras, que también se celebraron a lo largo de estas navidades en Vitoria y San Sebastián, están sirviendo de antesala para la movilización del próximo 8 de enero en Bilbao, que la red de apoyo a los presos convoca cada año.

En septiembre, tras recibir multitud de críticas de diversas instituciones por organizar estos actos en apoyo a uno de los etarras más sanguinarios de ETA, la red de apoyo a los presos optó por modificar su movilización para no hacer referencia a ningún etarra concreto. En cambio, convocó 51 actos en 51 pueblos del País Vasco. En ese momento, los radicales cuidaron al detalle cada convocatoria para no ser acusados de enaltecimiento del terrorismo.

Ante la Audiencia Nacional

Desde las asociaciones de víctimas, como la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt), presentaron ante los Juzgados de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la concentración del 31 de diciembre en Pamplona. También solicitaron que se requiera un informe a la Policía sobre los organizadores de la convocatoria.

En su momento, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió no prohibir la celebración de la marcha homenaje a Parot de septiembre ya que consideró que a la jurisdicción penal corresponde únicamente la persecución de los hechos una vez hayan tenido lugar, y no antes. Es decir, «no puede actuarse en el Derecho Penal con carácter preventivo, pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos», aseguraba la resolución.

El juez asumía así el mismo criterio de la Fiscalía, que tampoco vio razones para prohibirlo. El problema para la prohibición de este acto reside en la jurisprudencia europea. Esta ampara la libertad de expresión en sentido estricto en estos casos, teniendo en cuenta que ETA, como banda terrorista, ya se ha disuelto, y no existe, como en el terrorismo yihadista, una relación tan clara entre el enaltecimiento y la peligrosidad. Lo que sí está penalizado y se ampara en la legislación de protección a las víctimas es la humillación a estas. Por esta razón, la manera más eficaz de frenar estos homenajes sería a través de la vía administrativa, ya que la legislación obliga a las delegaciones del Gobierno a velar por impedir la celebración de actos que humillen a las víctimas.

Sin embargo, existe otra dificultad, pues en paralelo, la legislación autonómica vasca sobre víctimas del terrorismo pone esa responsabilidad en manos de los poderes públicos, es decir, de su propio Ejecutivo.

La delegación del Gobierno del País Vasco reconoció a ABC que de momento no tenía constancia de la movilización anunciada en redes sociales. Previsiblemente tomará una decisión acerca de la marcha una vez se formalice la convocatoria.

«Están moviendo los hilos, agitando la calle»

Un silencio que para el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, no es sino la demostración de que Pedro Sánchez está «mirando hacia otro lado». «Desde la Delegación del Gobierno deberían decir que es inaceptable» , sostiene en conversación telefónica con ABC, ante lo que en su opinión no es más que una nueva «vuelta de tuerca del mundo proetarra».

El líder popular lamenta el «envalentonamiento escandaloso» de la izquierda abertzale que se está dando en las calles del País Vasco y que se ha intensificado más si cabe estas Navidades. En Nochebuena un colectivo de familiares de presos de ETA colocó en el Casco Viejo de Bilbao una mesa navideña con fotos de etarras encarcelados en sillas vacías. «Están moviendo los hilos, agitando la calle», analiza Iturgaiz para quien esta situación no es sino consecuencia de la posición estratégica que ha logrado Bildu en Madrid.

Se trata, sin embargo, de un cambio de actitud que el líder del PP nunca terminó de creerse. «No me equivoque cuando critiqué que las declaraciones de Otegi e n Aiete eran pura fachada y no me he equivocado cuando dije que el comunicado anunciando el fin de los ongi etorris no era fiable», añade. Y para muestra la última convocatoria de Sare, que no es más que «un Mondragón vis».

«Es una repetición de lo que pasó en septiembre», apunta el líder popular. Entonces la misma organización, Sare, convocó una marcha muy parecida a la que anuncia para el próximo 31 de diciembre, para pedir la excarcelación de Heri Parot que ante las críticas no tuvo más remedio que desconvocar. «Entonces les salió el tiro por la culata», explica Iturgaiz que espera que la movilización anunciada esta semana corra la misma suerte.

«Sería una humillación a las víctimas del terrorismo», lamenta Iturgaiz.

Henri Parot es uno de los etarras más sanguinarios de la banda, autor del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. A sus espaldas cuenta con más de 200 víctimas y 39 asesinatos. José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias ‘Peixoto’, y conocido como ‘El cajero’ de la banda, por llevar las cuentas de la organización terrorista. Eugenio Barrutiabengoa, alias ‘Arbe’, huido en Venezuela, está acusado de ser el autor, entre otros atentados, del que acabó con la vida del también guardia civil Justino Amador, en 1980.