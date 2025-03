El Congreso exige a Sánchez una respuesta «firme» ante Marruecos

El Congreso instó ayer al Gobierno a defender con firmeza las aguas de las Islas Canarias y del Sáhara Occidental frente a Marruecos . La moción registrada por Coalición Canaria (CC) fue aprobada con unanimidad en la Cámara baja y se presentó después de advertir la semana pasada a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya , de los movimientos del país vecino. «La información facilitada en esta sede parlamentaria no ha sido tranquilizadora», señaló Ana Oramas (CC), que pidió «prioridad» en la agenda del presidente del Gobierno para una visita a Marruecos y reclamó «una posición firme» del Ejecutivo. Oramas pidió además impulsar el proceso de diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario para alcanzar «una solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes para el Sáhara Occidental».

En su turno, PP, Cs y Vox lamentaron la posición «débil» de Pedro Sánchez para no defender la soberanía marítima. Guillermo Mariscal (PP) expresó que desconocen «los intereses» que defiende el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos (UP) después de su inactividad: «El mordisco que se ha producido a las aguas españolas no ha conseguido despertar a este Gobierno», señaló Mariscal, que denunció que «sigan sin defender los intereses canarios».

Desde Cs, Carmen Martínez exigió una respuesta contundente porque, advirtió, Marruecos «considera propias las aguas de España y las del Sáhara Occidental» . Además, Martínez recordó que la ONU, a través de su delegación para el Sáhara (MINURSO), tiene «argumentos suficientes» para defender que España es administradora de Sáhara. «No es una opción, es una obligación, y España debe seguir velando por el Sáhara hasta que su total descolonización».

Por su parte, el socialista Héctor Gómez defendió la gestión de la ministra de Exteriores y acusó al PP de «dedicarse a increpar» al Gobierno . «Cuando están en el Gobierno no actúan, cuando están en la oposicion critican», señaló Gómez. El PSOE, no obstante, apoyó la moción.