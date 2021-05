Condenados a 53, 46 y 8 años los yihadistas de los atentados de Barcelona y Cambrils La Audiencia Nacional les absuelve de los 16 homicidios en grado de tentativa y las lesiones pero reconoce a los afectados la calidad de víctimas del terrorismo Critica que la instrucción no ha esclarecido el alcance de los lesionados ni los daños materiales

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de 53, 46 y 8 años de cárcel por delitos de organización terrorista a los tres miembros de la célula yihadista que cometió los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 en los que murieron dieciséis personas: Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, respectivamente. Les absuelve de los homicidios en grado de tentativa que reclamaban las acusaciones.

En concreto, en una sentencia notificada este jueves, los magistrados de la Sección Tercera imponen una pena de 53 años y seis meses de cárcel a Mohamed Houli Chemlal y de 46 a Driss Oukabir por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.

Además, la resolución, de 1.018 páginas, les impone la inhabilitación absoluta y especial, así como la prohibición de acercase a Alcanar durante 10 años una vez cumplidas las penas privativas de libertad. no obstante, el máximo que pasarán efectivamente en prisión se ha fijado en 20 años.

En cuanto a Said Ben Iazza, la Audiencia le impone 8 años de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista y le fija además, inhabilitación absoluta y especial, así como prohibición de acercarse a Alcanar durante cinco años desde que cumpla la pena de prisión.

La Sala considera adecuado imponer las penas en su grado máximo, tal y como interesan todas las acusaciones, teniendo en cuenta que Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal «se integran y forman parte de la célula terrorista durante el periodo temporal en que se conforma la ideación de 'atentar', independientemente de que cada uno desempeñe una actividad diferente». «Se trata de una célula activa, que pretende la realización de una o varias acciones de extrema gravedad», dice la sentencia.

En su fallo, contra el que cabe recurso, la Sala de lo Penal absuelve a Houli y Oukabir de 14 delitos de homicidio en tentativa de carácter terrorista, así como de 34 delitos de lesiones de carácter terrorista y de cinco de lesiones por imprudencia por los que también habían sido acusados. La Fiscalía, que no acusaba por estos delitos, pedía 41 y 36 años de prisión para ellos, respectivamente, por integración, tenencia y depósito de explosivos y conspiración para el delito de estragos.

Las víctimas, «las grandes olvidadas de la instrucción»

No obstante, para los magistrados, las víctimas de aquellos asesinatos y lesiones son «las grandes olvidadas durante la instrucción» de la causa por los atentados, lo que ha intentado «paliar reconociéndoles la legitimación para personarse y ejercitar las acciones penales y civiles, otorgando así al menos su derecho a la verdad y el derecho a que se les tenga como 'víctimas del terrorismo' a todos los efectos comprendidos en la ley«.

«Independientemente de que el auto de procesamiento dictado respecto a los ahora enjuiciados no impute a los mismos los hechos acontecidos en Barcelona y Cambrils, ello al considerar el juez instructor que no existían indicios de criminalidad contra Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, por lo que no podían ser acusados, ni juzgados por tales hechos, las víctimas merecen el reconocimiento de dicha condición que conlleva, además del resarcimiento económico por vía administrativa, el todavia más esencial derecho a la memoria histórica», dice la sentencia. Les reconoce así «el derecho a conocer la verdad».

No es el único recado que envía la Sala a la instrucción. El tribunal critica que si bien el Juzgado Central número 4 acordó la apertura de una pieza separada de fallecidos y otra de lesionados, «su tramitación ha carecido de sistemática, impidiendo conocer el verdadero número de personas lesionadas en los distintos escenarios, así como determinar el alcance de los perjuicios sufridos desde el momento en que faltan informes periciales forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España». «Los treinta tomos de la pieza de lesionados se han tramitado de forma meramente acumulativa de denuncias», señala.

«En cuanto a los daños materiales el olvido del juzgado ha sido absoluto, ningún ofrecimiento de acciones fuera del que se realizó por Mossos d'Esquadra en el atestado unido a la pieza de daños, ni se practicó tasación alguna», dicen los magistrados.

Houli, Oukabir e Iazza son los únicos integrantes de la célula terrorista que acabaron sentándose en el banquillo porque el resto, desde el Imán de Ripoll que les captó y radicalizó; Abdelbaki Es Satty; hasta el joven que perpetró los atropellos el 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona, Younes Abouyaaqoub; pasando por los terroristas que atentaron en el paseo marítimo de Cambrils durante las horas siguientes, perecieron en la explosión fortuita de la casa de Alcanar donde preparaban un gran atentado o abatidos por los Mossos d'Esquadra.

El origen: el imán de Ripoll

La sentencia pone el punto de partida, precisamente en Es Satty, marroquí del 73 que acabó en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) tras pasar por Jaén al emigrar a España y que cumplió cuatro años y cuatro meses de prisión por un delito contra la salud pública al cabo de los cuales, no llegó a ser expulsado del país porque ganó el recurso contencioso. Compartía piso con un yihadista que en 2003 se inmoló en Iraq y con otro emigrado a Siria y colega a su vez, de Abu Dujan, el mismo que reivindicó el 11-M.

Con estas mimbres, tras pasar por la cárcel acabó viviendo en Ripoll a finales de 2014 o principios de 2015 y dirigiendo la única mezquita de la ciudad. Allí tejió la red que llevaría a Alcanar: Youssef Aalla y Younes Abouyaaquob, que tenían entonces 19 años; Mohamed Hichamy, de 21 y su hermano Omar, que tenía 18; y Mohamed Houli melillense de 17.

Les «adoctrinó», como concluye el tribunal, en su «ideario fanático del yihadismo radical» y de «violencia extrema» y ellos lo transmitieron a los más jóvenes del grupo: los hermanos de Yousef y Younes y Moussa Oukabir que era menor en aquella época. Un poco más tarde, cuando ya eran «un grupo cohesionado», entraría su hermano, Driss Oukabir.

«El resultado de la radicalización que experimentaron los miembros del grupo fue la decisión de utilizar explosivos contra edificios emblemáticos», dice el tribunal, que recuerda que fue en julio de 2017 «se decide» que la casa que dos de ellos tenían alquilada en Alcanar «fuera el lugar donde almacenar los productos para elaborar los explosivos que iban a necesitar».

Es Satty llevaba ya meses googleando cómo fabricarlos igual que buscaba sitios donde hacerlos estallar: la Audiencia Nacional, un embalse, la tomatina de Buñol, la Alhambra... El 24 de mayo compraron las tarjetas prepago con las que se comunicarían entre ellos y a principios de julio, empiezan las adquisiciones de material, como agua oxigenada.

Tenencia de explosivos

En este contexto, el 12 de julio, Younes Abouyaaquob seguía pidiendo a sus conocidos que le prestasen la furgoneta para una mudanza. Llegó hasta la carnicería donde trabajaba Said Ben Iazza, que, «consciente de lo anómalo que suponía permitir el uso de su documentación personal al tiempo de prestar la furgoneta del trabajo a un grupo de 'islamistas radicales'», accedió. En vez de muebles, lo que metió detrás fueron cuatro garrafas de 25 litros de agua oxigenada compradas a nombre del carnicero. Eso sí, se la devolvió con una propina de 15 euros.

«La gravedad del hecho de autorizar hasta en dos ocasiones el uso de su documentación, dificultando eso la identificación de los miembros de la célula que acudieran a comprar el peróxido de hidrógeno, prestándoles además la furgoneta de la frutería-carnicería, lleva a entender proporcionadas las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la mayoría de las acusaciones particulares: ocho años de prisión», dice sobre Iazza la sentencia.

Los magistrados dan por probado que Houli compró los precursores, ayudaba en la sintetización del explosivo (TAPT), preparó los sacos con fundas de almohada y adquirió bombonas de butano. Mientras, Driss Oukabir, acudía asiduamente a la fábrica de los explosivos y «tiene disponibilidad sobre los mismos» además, proporcionó una de las furgonetas a utilizar. Impone a Houli la pena máxima «en consideración a la magnitud del depósito y a su contribución personal» a diferencia del papel de Oukabir.

Además, aprecia, «teniendo en cuenta la entidad del riesgo creado por la fabricación y depósito de los explosivos en Alcanar» que es proporcional «imponer a Mohamed Houli Chemlal y a Driss Oukabir la pena de seis meses de prisión por cada uno de los veintinueve delitos de lesiones por imprudencia por los que se les condena».