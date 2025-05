El caso Villarejo: 4 años, 30 causas, 50 procesados y aún lejos de llegar al final

La telaraña que conforma el llamado caso Villarejo es tan intrincada como la que tejió el comisario a su alrededor, que a unos mantuvo a flote y a otros, dejó atrapados. La causa se viene instruyendo desde julio de 2017 y cogió alas con la ... detención del núcleo duro del clan en noviembre de aquel año. Desde entonces, una instrucción en tiempo récord ha dejado grandes cifras, treinta piezas incoadas, medio centenar de procesados, veinte millones en bienes embargados y una colección de prácticas oscuras cuya sombra se ha extendido hasta el Ibex 35. Como aliño, confidencias con banda sonora del tintineo de unos hielos grabadas a personajes de todo pelo desde el interior de una chaqueta.

Pero el mapa, que a priori ya parece inabarcable, es además, cambiante. Este julio, cuando el instructor Manuel García Castellón debía decidir sobre la continuidad de la investigación en todos y cada uno de los asuntos que tenía sobre la mesa, plazos mediante, el mastodonte adelgazó con el cierre de hasta cinco líneas abiertas, que se suman a cuatro acabadas . No es, avisan las fuentes jurídicas consultadas por este diario, ni mucho menos el principio del final. Queda tela que cortar en la ingente documentación que se intervino al polémico comisario José Manuel Villarejo, informes y audios de los que ha venido naciendo cada una de las piezas separadas y, avisan, de los que nacerán más. Septiembre será de este modo un momento clave en la instrucción y octubre, el primer gran hito en la causa: el polémico mando irá al banquillo. Entre tanto, este es el mapa, parada a parada, de las diligencias 96/17. El caso Tándem.

0. Principal. La salida

La estación central del procedimiento no tiene número, sólo responde a ese nombre: Principal. Es la carpeta donde se dirimen los delitos más graves como el de organización criminal. También es la caja que guarda todas las pruebas intervenidas al comisario y de las que van saliendo los informes policiales que empujan el crecimiento de la causa. Por eso no se puede cerrar, de ahí beben todas las demás.

Tras un informe exhaustivo sobre el comisario retirado Enrique García Castaño , al que los investigadores sitúan ya en ese tándem con Villarejo que al principio, parecían conducir sólo él y el abogado de sus empresas Rafael Redondo; las últimas diligencias van encaminadas a apuntalar los indicios de blanqueo . Se ha pedido una batería de informes patrimoniales, se espera la llegada de tres ampliaciones de comisiones rogatorias con movimientos de fondos y el juez ha recabado toda la hoja de servicios de Villarejo, con su sueldo, escalafón a escalafón, y sus condecoraciones. Él, mientras, está en libertad con cautelares y ejerce su propia defensa en equipo con su abogado.

1. King. De Barajas a Guinea

Principal es la joya y King, la corona. Fue el inicio de Tándem, una denuncia de un empresario al que extraoficialmente denominan 'el pagafantas' que señaló al excomisario jefe de Barajas y a Villarejo, en teoría, harto de pagar a ambos. Se trataba al inicio de conseguir un trato favorable para unos clientes de Guinea Ecuatorial en el aeropuerto pero acabó siendo un encargo al comisario tasado en cinco millones por boicotear a un político local. El primer asunto ya se ha enfilado a juicio y tanto el comisario Carlos Salamanca como el empresario, Francisco Menéndez, han sido procesados . El resto sigue en instrucción y se ha complicado por la fuga de dos de los principales imputados.

Iron fue el primero de los encargos para particulares -un despacho de abogados-, que entraron en el caso Tándem tras abrirse las pesquisas con el tema de Guinea. Aún siendo un encargo menor, por tratarse de un cliente pequeño y de un importe poco abultado en contraste con los que obran en el sumario, fue el que dio la pista de que Villarejo se apoyaba en otros policías para conseguir datos de terceros que luego vendía. Es además, una pieza plagada de audios y, defensa de los clientes mediante; será la primera que obligue a pronunciarse a un tribunal sobre si esas cintas valen como prueba. Su relevancia es así, mayor de lo que parece.

2, 3, 6. Iron, Land y Pintor

Junto a Iron, irán a juicio dos piezas más en octubre: Land, el encargo de una familia adinerada en la pugna por una herencia y Pintor, un favor a un empresario amigo de Villarejo que parecía incluir un intento de extorsión. Ambas dan idea de lo variado y pintoresco que es el plantel de perjudicados : desde un torero hasta una juez, pasando por personajes del couché como Silvia Gómez-Cuétara. En ambas, además, los clientes acusados asumieron el relato de la Fiscalía pero la sentencia se pronunciará sobre la actividad del comisario y si contratarle cuando estaba en activo constituye o no, cohecho. Marcará un antes y un después en toda la causa. El juicio empieza en octubre y durará, al menos, hasta Navidad.

4. Pit. Salida internacional

La cuarta pieza separada de la causa también sigue en instrucción y lo hará al menos, durante seis meses más. Es el encargo más lucrativo en relación tiempo-remuneración que obra en el sumario, algo más de 7,4 millones de euros pagados por dos navieros para librarse de una extradición y poner freno a una causa en Guatemala. Es además, la pieza que reveló la ambición y el alcance del comisario, que llegó a negociar el cambio de presidente del gobierno de un país y la que abrió el foco a otros socios de su red, extendiendo además la sospecha sobre sus tentáculos en la Justicia. Está muy avanzada, pero la necesidad de comisiones rogatorias ralentiza el cierre de la instrucción.

5. Carol. Cambio de vía

Carol es la pieza que acoge los audios que Villarejo grabó a la examante de Don Juan Carlos Corinna Larsen y ha tenido más recorrido fuera que dentro de la Audiencia Nacional. De puertas para adentro, un archivo por la inviolabilidad del anterior Jefe del Estado y la falta de indicios tangibles. Una reapertura ante nuevas pistas que no llevaron a ningún sitio y vuelta a cerrar. Pero de puertas afuera, ha desencadenado una investigación en Suiza que salpica al padre del Rey y tres diligencias de investigación que aún lleva la Fiscalía del Tribunal Supremo con su patrimonio en el punto de mira. Todo, porque ella contó a Villarejo que tenía testaferros, cuentas en el extranjero y cobraba comisiones. Lo demás fue tirar del hilo.

7. Kitchen. Cierren puertas

La pieza Kitchen fue un cambio de tónica en el caso Villarejo. Se hablaba por primera vez de dinero público para trabajo sucio . El instructor acordó en julio poner fin a la investigación y ha propuesto juzgar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, al que era su dos, Francisco Martínez, al máximo uniformado en la época de la Policía, Eugenio Pino, y a varios comisarios por un espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentación.

Sin embargo, del cierre aún habrá de pronunciarse la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y no sería la primera vez que ordena reabrir un asunto. El juez ha dejado fuera de responsabilidad a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal y su marido y ha rechazado citar al ex director general de la Policía como pedían los fiscales. Su decisión será recurrida y no sólo por el Ministerio Público, en septiembre.

8, 24. De Marbella a Pinto

En la misma situación que Kitchen se han quedado estas dos piezas, donde el instructor ha dado por finalizadas las pesquisas procesando al comisario y a una batería de presuntos clientes, socios y colaboradores, en decisiones que aún pueden ser recurridas. Se trata dos líneas que añaden al caleidoscopio que es el caso Villarejo la perspectiva de que más allá de grandes nombres, hay particulares afectados por la trama .

El empresario de Marbella Felipe Gómez Zotano, espiado en teoría por su inquilina; y la dermatóloga Elisa Pinto, presunta víctima de las iras de Javier López Madrid. Su caso tiene una arista aún mayor y es que este último se sentará en el banquillo por acosar a la doctora y Villarejo lo hará a su lado acusado de apuñalarla . En la Audiencia Nacional lo que se ha investigado es si había un encargo y han acabado ambos procesados. Pero, como en la pieza de Marbella, cabe recurso y las acusaciones creen que aún hay complicidades por investigar .

12 y 15. Bajando el Ibex

Junto a Kitchen, Marbella y Pinto, el juez ha puesto fin a la investigación de dos de las piezas que engrosaban la lista de grandes empresas manchadas por su relación con el comisario: Planeta, de la que han sido procesados un antiguo ejecutivo y su exjefe de seguridad; y Mutua Madrileña, con el exjefe de seguridad implicado.

En ambos casos, el techo de responsabilidad se fijaría, así, por debajo de la alta dirección , aspecto que no pierden de vista los imputados de otras piezas. Como en las anteriores, estas fueron decisiones de oficio y lo previsible es que en septiembre lleguen recursos, sobre todo del afectado en el asunto de Planeta, el empresario Javier Pérez Dolset.

21. Wine. A medio gas

En este sentido, el instructor acordó en julio archivar por falta de indicios las actuaciones de la pieza número 21, Wine, contra el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, y el presidente de Repsol, Antoni Brufau, así como contra las dos compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas por contratar a la empresa de Villarejo. La instrucción sigue abierta, pero salvo que un recurso de Anticorrupción o alguna de las partes cambie la situación, el techo de responsabilidad, si la hubiera, por la contratación del comisario se fijaría en los exjefes de seguridad de ambas empresas. Ambos, por cierto, policías retirados.

17. Iberdola. Pendiente

Esa decisión ha tenido efecto inmediato en la pieza que investiga los contratos de Iberdrola. Con el presidente Ignacio Galán imputado y pendiente de declarar, como la filial Iberdrola Renovables, las defensas reclaman el mismo trato. Argumentan, entre otras cosas, que si los presidentes de Repsol y Caixa no tenían por qué estar informados de a quién contrataba el jefe de seguridad, Galán tampoco. La situación es distinta, porque Wine fue un encargo puntual y en Iberdrola fueron varios a lo largo de 13 años por importe superior al millón de euros. De momento, el instructor ha rechazado anular la imputación de Galán . Extendido el plazo para investigar, la previsión es que en septiembre ponga fecha a su comparecencia.

9. BBVA. Recta final

No está en la misma situación BBVA, imputado el jefe de seguridad, la empresa, un grupo de directivos y exdirectivos que en su día no quisieron declarar pero aún podrían pedirlo y el expresidente Francisco González, a quien se acaba de ampliar la imputación a administración desleal. Las pesquisas están muy avanzadas y tras escuchar a las supuestas víctimas de los distintos encargos -constructores, políticos etc.-, quedan recursos por resolver y algunos flecos. Entre ellos, el tira y afloja que mantiene el BBVA con el Juzgado por cuenta de la documentación -correos de empleados, por ejemplo-, que defensas y acusaciones vienen reclamando. Podría acabar este año.

10. Dina. Tarjeta en mano

Esta era la parte del caleidoscopio que iba a ilustrar la pata mediática del clan Villarejo cuya existencia intuyen los investigadores. Sin embargo, se complicó. Tras muchas vueltas, el asunto está partido en dos. Por un lado, el juez procesó a dos periodistas y a Villarejo. Por otro, está esperando un informe de la Científica que intente aclarar qué pasó con la tarjeta del móvil robada a la asesora de Pablo Iglesias , Dina Bousselham, que acabó en manos de su jefe y ya no funciona . Sospecha que él tuvo algo que ver y así se lo dijo al Supremo, que le ordenó investigar más a fondo.

En función de ese informe acordará el siguiente paso, que podría ser mandar a Iglesias a Plaza de Castilla por daños informáticos o cerrar esta línea de investigación. La Sala, no obstante, tiene mucho que decir, porque podría revertir el procesamiento, -todas las acusaciones y defensas recurrieron- y devolver Dina a la casilla de salida : averiguar qué hizo Villarejo con el contenido de la tarjeta.

11, 16, 19. Cerradas

Las 30 piezas de la causa nunca han coincidido vivas todas a la vez, pues algunas se han caído por el camino. Es el caso de las investigaciones que se abrieron sobre contratos del Grupo San José, cerrada por falta de indicios; las filtraciones de audios de Villarejo en el portal Moncloa.com, que tampoco llegó a ninguna parte; la mencionada sobre Corinna Larsen y otra sobre revelación de secretos que afectaba sólo a Villarejo por dar nombres que no debía de agentes del CNI. Está archivado.

Hay además, otro conjunto de piezas que son instrumentales: Antojo (22) que disecciona el contenido de una carpeta de Villarejo llena de documentación; Pandora (23) que analiza las búsquedas de información en bases policiales y la número 13 , que se dedica en exclusiva a delitos fiscales y se sigue en secreto.

14, 20, 25, 26, 29, 30. En marcha

Estas seis piezas siguen en instrucción y aunque distintas presentan el patrón del resto de la causa : una persona en su nombre o en el de una empresa se pone en manos del grupo que maneja en la sombra Villarejo y él despliega mecanismos que serían ilegales y cobra altas sumas por el servicio.

Se trata de Ámbar (encargo de un empresario), Saving (se investiga el origen en Persán), Kids (sería para Seguribérica), Grass ( un abogado contra su suegro ) y Ring, (el encargo de una empresaria de La Rioja). Rompe la tónica la número 20, una derivada del caso con dimensión internacional que sigue bajo secreto.

27. Método. Y Barcelona

También se ha prorrogado la instrucción de la pieza 27, cuya peculiaridad es que vuelve a poner el foco del caso Villarejo en lo público. Se investiga si maniobró para provocar la entrada y registro de la agencia de detectives Método 3 y apropiarse de documentación. Ya habían aparecido papeles de esa agencia en poder del comisario en otra pieza separada. Las conexiones con la denominada 'operación Cataluña' empiezan a despuntar aquí porque coinciden nombres y contextos, pero la investigación de ese asunto, que podría ser homologable a Kitchen, no está, como tal, en el Juzgado.

28. Mercadeo central

Otra de esas piezas que arrojan un punto de vista diferente. Es la última en la que se ha desplegado una operación policial: Villarejo, que aún estaba en prisión preventiva, fue detenido, como su mujer, el pasado octubre. Su celda y su casa fueron registradas. La tesis es que intentó vender desde la cárcel información secreta y audios de los que hizo acopio en sus tiempos de Policía.

La pieza se ha convertido en clave para toda la causa porque en los registros se encontró una batería de agendas del comisario que hasta ahora no constaban. Esos diarios están nutriendo el resto de las investigaciones, con anotaciones que refuerzan los indicios y otras que añaden pistas nuevas.

X. Fin de trayecto

El repaso por las 30 piezas del caso Villarejo deja medio centenar de procesados y otros tantos imputados mientras se investigan los asuntos que les salpican. Entre los primeros, abogados, empresarios, ejecutivos, algún periodista, un exministro, un exsecretario de Estado, una decena de policías de alto rango y dos ex jefes de seguridad. Enfrente, un variopinto plantel de perjudicados, desde una doctora hasta un torero, y un horizonte de más de 100 años de cárcel para el comisario. Pero aún queda para eso.

Próxima estación, el tribunal.