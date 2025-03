Casado ofrece gobernabilidad pero no la investidura porque «España se quedaría sin alternativa» No aclara si apoyará a Vox para que esté en la Mesa del Congreso pero insiste en que no hará cordones sanitarios El PP envía un escrito a Batet para que tome medidas para garantizar el correcto funcionamiento de la sesión constitutiva de las Cortes en las juras o promesas de los diputados.

Reitera Pablo Casado su posición respecto a la investidura. Descarta cualquier fórmula para hacer presidente a un Pedro Sánchez que «ya ha elegido» y porque el PSOE siempre tendría la posibilidad de armar una mayoría alternativa que dejase como comparsa al PP. Además ha justificado que si lo hiciera «España se quedaría sin alternativa» .

Pero sí ha insistido en su ofrecimiento de dotar de estabilidad a la legislatura con un mínimo de gobernabilidad a partir de acuerdos presupuestarios, en política exterior o en materia de empleo. Un ofrecimiento que mantiene incluso «si no rectifica». Es decir, inlcluso si saca adelante su investidura con Podemos, PNV y algún tipo de entendimiento con ERC.

No es posible a su juicio fórmulas de entendimiento más estrechas entre PSOE y PP por el «cordón sanitario» que ha denunciado que los socialistas vienen tejiendo desde el 2003 con el Pacto del Tinell. Y después del encuentro de Pedralbes del pasado año. «Una vez que renieguen de Pedralbes podremos encontrarnos los dos partidos sistémicos, pero por ese orden. Quien tiene la pelota en su tejado es el PSOE», ha dicho Casado.

«Desapareceríamos como oposición y pilar institucional», ha vuelto a repetir Casado cuando se le ha preguntado nuevamente por la posibilidad de facilitar el Gobierno a un Pedro Sánchez que ha denunciado sigue sin explicar cómo está negociando cuando «están reunidos con partidos con partidos condenados por sedición». Es esa elección de Sánchez lo que impide al PP entablar una relación distinta a la que ofrecen en estos momentos: « No puedo obrar un milagro que no lograron ni sus compañeros echándolo en 2016».

Escrito a Batet

Por otro lado el PP ha remitido un escrito a Meritxell Batet como presidenta del Congreso de los Diputados actual solicitándole que se anticipe a los previsibles altercados que se produzcan en el pleno de constitución de las Cortes con las fórmulas utilizadas para adquirir la condición de diputado.

En primer lugar el PP denuncia que dado que en la sesión constitutiva tras el 28 de abril «se permitieron juramentos que vulneraban jurisprudencia del TC» se demanda a Batet que envíe una carta a todos los diputados electos en que se les informe la fórmula para adquirir la condición de diputados.

En segundo término se le solicita que se ponga a disposición de servicios de la cámara todos los medios audiovisuales, auditivos o de traducción para que quede claro el contenido de esas juras o promesas para que puedan quedar recogidos por los servicios taquigráficos y «que no pueda ampararse en que no se escuchó».

Solicitan además a Batet, que en pricipio repetirá como presidenta, que tras cada jura o promesa «de forma individualizada tiene que decir si ese diputado adquiere la condición de diputado». Y, por último, que al término Jdebe informar de quienes no han adquirido la condición de diputados e invitarles a abandonar el hemiciclo».

En lo que respecta a la configuración de la Mesa del Congreso Pablo Casado ha insistido en que no va a participar «en tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox», justificando que no le parece lógico ya que él no le puede decir a Sánchez que no meta a Podemos en la Mesa. En ese sentido ha cuestionado la idea misma del cordón sanitario realizada por el PSOE por «poner foco en el partido de Ortega Lara mientras negocia los Presupuestos en Navarra con los carceleros de Ortega Lara».

No participará de esa estrategia, pero lo que sigue sin estar claro es si el PP prestará o no diputados a Vox para que esté representado en la Mesa. Una pregunta que Casado ha querido dejar abierta. En virtud del sistema de votación los 52 diputados de Vox no son suficientes para que obtenga puestos en la Mesa salvo que alcance algún acuerdo con los populares.