Carmen Calvo, dócil con el plantón de ERC, ataca al PP por abstenerse: «Cometieron un error histórico» La vicepresidenta del Gobierno carga contra Pablo Casado: «El PP se equivocó mucho, lleva mucho tiempo equivocándose»

El Congreso votó ayer a favor de mantener el estado de alarma, pero la frágil mayoría hizo evidente la inestabilidad de Pedro Sánchez. ERC, socio parlamentario, votó en contra. Lo que forzó al Gobierno a apoyarse en Ciudadanos. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha cargado este jueves contra la abstención del Partido Popular. Sin embargo, no ha tenido ese tono severo contra el lacerante «no» de sus socios soberanistas.

«Si el PP hubiera estado a la altura de sus obligaciones, nada de esto habría ocurrido, está en un discurso del 'no, no, no', pues debería haber votado no. Pero se fue de perfil», ha expresado Calvo, durante una entrevista en TVE. «Ayer cometió un error histórico, no puede ponerse de perfil cuando todavía hay muertes, desescalada y pandemia», ha continuado.

La vicepresidenta dio positivo en coronavirus al principio de la crisis sanitaria, en marzo, y lo superó hace unos días después de estar ingresada en el hospital. Ayer acudió al Congreso por primera vez desde que dio negativo en el test. «Cuando has pasado por esto, las cosas te duelen más», ha explicado. «Es difícil entender que no hay un mínimo común donde todos miremos por el interés del país», ha añadido.

Diálogo y «cogobernanza»

Calvo dice que no entiende la crítica de la oposición a la falta de diálogo. «El presidente se reúne con los presidentes todos los domingos, los ministros se reúnen con los consejeros casi todos los días». Además, ha señalado, el presidente llamó al líder de la oposición para pedirle el apoyo y «el señor Casado desconectó de todo esto».

El Gobierno defiende mantener la alarma durante todo el proceso de desescalada, que estiman que dure hasta julio, porque es el instrumento que «da más garantías» a los ciudadanos. Aunque los populares exigen estudiar otros cauces jurídicos, como la Ley de Seguridad Nacional. «Es justo al revés de como lo ha entendido el PP, con una ley ordinaria ningún gobierno le puede decir a los españoles que no pasen de provincia», ha explicado la vicepresidenta, que se compromete a que el Gobierno trabajará en la «cogobernanza» con las Comunidades Autónomas.