Canadá vuelve a negar a Puigdemont la autorización para viajar al país

Las autoridades canadienses han vuelto a denegar la entrada al país al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont , según informaron este martes medios de comunicación canadienses.

Canadá habría denegado a Puigdemont la obtención de la autorización de viaje electrónica (eTa, siglas en inglés) por los cargos pendientes que el expresidente de la Generalitat tiene ante la Justicia española, según declaró el abogado canadiense del político, Stéphane Handfield.

Handfield dijo que la oficina de inmigración de la embajada de Canadá en París notificó hoy que no concederá a Puigdemont la eTa, un documento que Canadá requiere a los ciudadanos de medio centenar de países que no necesitan visado para entrar en el país y que llegan por vía aérea. Esa autorización electrónica permite viajar a Canadá tantas veces como se desee si la estancia no supera los seis meses. Canadá señala que puede rechazar la concesión de eTa por actividades delictivas o que atentan a la seguridad.

Handfield expresó su extrañeza de que Canadá haya denegado la autorización de viaje a Puigdemont por la causa pendiente que tiene en España ya que la primera solicitud de obtención de la eTa la realizó en febrero de este año.

En abril, la principal asociación soberanista de la provincia canadiense de Quebec , la Sociedad San Juan Bautista (SSJB), denunció que Canadá había denegado la entrada al país a Puigdemont.

Inicialmente, Puigdemont tenía previsto viajar a Quebec el 2 de abril invitado por la SSJB , visita durante la que participaría en una rueda de prensa y visitaría la Asamblea Nacional de Quebec, entre otras actividades.

Tras la negativa inicial, Handfield acudió a los tribunales para hacer posible la visita de Puigdemont. El abogado, declaró entonces a Efe que esperaba que los tribunales canadienses revisasen el caso en otoño aunque posteriormente retiró la demanda y Puigdemont decidió posponer su viaje a Canadá. Por su parte, el presidente de la SSJB, Maxime Laporte , indicó a Efe que Canadá no tenía ningún motivo para impedir la entrada en el país del expresidente catalán.

Precisamente el pasado 17 de octubre, cuatro días antes de las elecciones generales en Canadá, la SSJB emitió un comunicado en el que criticó tanto a Canadá como a España por «impedir» la visita de Puigdemont al país.

Las autoridades judiciales españolas han vuelto a solicitar a Bélgica la extradición de Puigdemont después de que el Tribunal Supremo de España condenase a varios exmiembros del Gobierno catalán por sedición y malversación.

Hoy, Puigdemont compareció en Bruselas ante un juez belga que decidió posponer hasta el 16 de diciembre la vista inicial sobre la petición de extradición.