Ana Beltrán: «Nuestra obligación es llegar a acuerdos entre los tres partidos» La presidenta del PP de Navarra e integrante del comité negociador del PP pide pensar en los ciudadanos antes que en partidismos

Seguir Pablo Ojer @pabloojer Pamplona Actualizado: 01/06/2019 02:15h

Apenas han pasado seis días desde que las elecciones autonómicas y municipales revolucionaran el panorama político español. La irrupción de nuevas fuerzas ha obligado a los partidos a negociar comunidad autónoma a comunidad autónoma, ayuntamiento a ayuntamiento. Por eso, los partidos políticos han creado comités de negociación para unificar criterios y alcanzar acuerdos. En el Partido Popular, el comité está formado por Teodoro García Egea, Javier Maroto, Cuca Gamarra y Ana Beltrán. La presidenta del Partido Popular de Navarra y diputada por Madrid tiene claro las líneas que marcarán las negociaciones, «los ciudadanos han pedido a los partidos de centro derecha que lleguen a acuerdos».

¿Han iniciado ya algún movimiento de cara a posibles acuerdos?

Estamos en conversaciones preliminares. Pero todavía, a día de hoy, reuniones oficiales no las ha habido. Ha habido toma de contacto, de cortesía más que de llegar a acuerdos concretos.

¿Qué vetos o líneas rojas marcará el Partido Popular?

El interés del Partido Popular es cumplir con el mandato de las urnas. En muchas comunidades y ayuntamientos, lo que han dicho las urnas es que se puede gobernar con las diferentes formaciones de centro derecha con mayoría absoluta. Y ese es el mandato que nos han trasladado los ciudadanos en cada uno de los lugares donde podemos conformar gobiernos. Es nuestra obligación llegar a acuerdos entre las tres formaciones. Por lo tanto, no es cuestión de líneas rojas. Es cuestión de líneas blancas, de ponernos como objetivo la gobernabilidad. Siempre pactando y acordando puntos en común que tenemos con los otros dos partidos, fundamentalmente con Ciudadanos, que es el siguiente partido que viene en número de votos. La primera línea objetiva y positiva es llegar a acuerdos, como se ha conseguido llegar en Andalucía, empezando por bases de programa.

¿Y si Ciudadanos se negara a pactar con Vox en algunas comunidades?

Los ciudadanos no nos perdonarían que por cuestiones partidistas no llegásemos a alcanzar la mayoría necesaria para gobernar. Creo que es momento de generosidad, también de prudencia, de sensatez, pensando que, por encima de todo, tenemos que llegar a acuerdos para formar gobierno porque así nos lo piden los ciudadanos. Tenemos que pensar en ellos y no en intereses personales ni de partido.

¿Se podría trasladar el modelo de Andalucía a otras comunidades?

Para nosotros ha sido un acuerdo de éxito. Y también lo reconocen así las otras formaciones con las que pactamos. Ha sido una fórmula que está dando beneficios y buenos resultados en Andalucía, y eso es uno de los puntos de partida importantes: llevar a otras comunidades el mismo acuerdo o similar al que se consiguió en Andalucía.

Sin embargo, parece que Vox quiere tener más participación en esos posibles Gobiernos.

Antes de empezar las negociaciones, es normal y lógico que los partidos vayan apuntando o diciendo lo que ellos quieren conseguir, los objetivos máximos. Pero en un momento todos tendremos que la cordura necesaria para pensar en el interés general y no en el propio.

¿Sería algún impedimento que Ciudadanos pactase con el PSOE en algunas comunidades autónomas?

Nosotros tenemos muy claro el objetivo, que es gobernar en todas aquellas comunidades y ayuntamientos en las que formamos mayoría absoluta con otras formaciones de centro derecha. Luego lo que cada uno haga en otras comunidades con otros partidos, allá su responsabilidad.

¿Y si Ciudadanos pudiera elegir entre el PSOE y el PP?

Tendría que ser Ciudadanos el que decida qué quiere ser en el futuro, si quiere ser un partido sin una definición clara de cuál es tanto su ideología como su personalidad, si quiere ser siempre un partido bisagra o si opta claramente por una posición política concreta y apoyar lo que son puntos comunes como son la creación de empleo, la bajada de impuestos, la unidad de España y la lealtad a la Constitución. Con todos esos puntos, que ya sabemos que son puntos de acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, no encuentro una razón seria ni objetiva para que tengan que irse a pactar con el PSOE, que es un partido al que no le importa en ningún caso pactar con independentistas y con batasunos.

¿Qué va a pasar en Navarra?

En Navarra le pedimos al Partido Socialista responsabilidad y sensatez, tanto al presidente nacional, Pedro Sánchez, como a la secretaria regional, María Chivite. Los ciudadanos han hablado muy claro y han dicho que no quieren un gobierno nacionalista. De 50 parlamentarios, 20 han sido para una coalición formada formada por UPN, PP y Ciudadanos, una fórmula de éxito que ha dado la mayoría absoluta en la alcaldía de Tudela, casi la mayoría absoluta en Pamplona… Y ahora tenemos la dificultad de poder gobernar en la Comunidad Foral porque el partido socialista ha decidido pactar con los nacionalistas. Pero no solo con los nacionalistas, también con Bildu, porque, aunque Bildu se abstuviese para que María Chivite fuera la presidenta, eso es un acuerdo explícito de Bildu. Ni el presidente Sánchez ni la secretaria general María Chivite pueden decir que no quieren nada con Bildu.

¿Se plantean trasladar la fórmula de Navarra Suma a otras comunidades?

Esta fórmula ha sido una fórmula exitosa y, sobre todo, una fórmula de pensar antes en el interés de una comunidad que en el interés de los partidos. El presidente Pablo Casado ofreció esa posibilidad en el Senado para conseguir la mayoría absoluta de las fuerzas de centro derecha. No se quiso aceptar y ahora tenemos el resultado de no querer aceptarlo. Esta fórmula ha gustado mucho en diferentes comunidades y es una fórmula que se puede tener en cuenta para elecciones futuras. Vemos que la política en España ha cambiado, va a tener que ser ya una política de pactos y unidos somos más.