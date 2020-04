Batet debate qué hacer con las dietas de sus señorías Los diputados del PSOE harán donaciones y el PP creará un fondo

Millones de españoles afrontan con incertidumbre económica la crisis del coronavirus. Los datos del paro del mes de marzo, con casi un millón de empleos destruidos, son desoladores. Y en esta tesitura, los políticos empiezan a debatir qué hacer con sus propios sueldos, mientras muchos ciudadanos de a pie se ven afectados por recortes salariales o expedientes reguladores temporales de empleo.

Ayer el debate impregnó todo el arco parlamentario y los distintos partidos, uno a uno, fueron trasladando sus distintas propuestas. Los diputados y senadores tienen un salario base al que mensualmente se añade un abono extra por «indemnizaciones». Los parlamentarios de Madrid cobran cerca de 1.000 euros al mes por este concepto y los de fuera unos 2.000 euros. Es un pago destinado a alojamientos, comidas por su actividad, etcétera. Tienen una tercera vía de ingresos si ostentan algún cargo institucional.

Los diputados y senadores del PSOE anunciaron ayer que lo que perciban mientras dure la crisis en concepto de indemnizaciones lo donarán a los «sectores más vulnerables», mientras que partidos como Junts per Catalunya, EH Bildu o la CUP reclamaron que sea el Congreso, directamente, el que done a la sanidad pública esa parte de su asignación.

Por la tarde, fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciaron que llevará a la próxima reunión de la Mesa una propuesta para destinar a la lucha contra el Covid-19 las cantidades que no se gasten con motivo del confinamiento. Para ello, ayer le solicitó a la Secretaría General de la Cámara Baja una estimación mensual del ahorro que supone para el Congreso la disminución de asistencia de los diputados a las sesiones.

También pide Batet que se estudien fórmulas jurídicas para transferir las cuantías ahorradas, pero recuerda que ella no puede decidir sobre el abono de las retribuciones de los miembros del Congreso. Aun así, la Mesa someterá a discusión a principios de la semana que viene todas las propuestas recibidas en este sentido «con independencia de las decisiones que pueda adoptar cada diputado o grupo».

Fuentes cercanas a la Mesa consultadas por ABC señalan que no tiene sentido decidir qué se le paga a cada diputado y creen que es más lógico que cada uno done lo que considere. En un sentido similar se pronunció este lunes la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, que señaló que el Tribunal de Cuentas ve «problemas jurídicos» en que se hagan donaciones desde grupos institucionales. Sí es partidaria, si se aceptan los plenos telemáticos, de que los diputados no cobren indemnizaciones.

Desde el Partido Popular señalan a este diario que pondrán en funcionamiento un fondo común para que todos sus cargos públicos donen parte de su sueldo para ayudar en la lucha contra el coronavirus. El lunes Pablo Casado presidirá una reunión con los grupos parlamentarios, tras la que se darán más detalles sobre esta iniciativa.

En Unidas Podemos aseguran que ya desde que llegaron al Congreso donan parte de su sueldo, una al partido y otra a obras sociales. Fuentes de Cs inciden en que los políticos deben ser ejemplares, pero piden distinguir esa ejemplaridad de propuestas «populistas» como la de la CUP. Además, garantizan que la mayoría de sus diputados ya estaban haciendo donaciones a título individual aunque no lo hayan pregonado.

Vox, informa Ep, fue el único partido que se opuso frontalmente a renunciar a las indemnizaciones que cobran sus diputadosporque siguen trabajando y pagando el alquiler.