Archivan la investigación contra el jefe de servicio de Informática del CGPJ al que se vinculó con Villarejo El juez toma la decisión a petición de Anticorrupción porque no hay indicios contra él

Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, ha archivado la investigación que seguía contra el jefe de servicio de Informática del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés, sobre el que había sospechas de que hubiera dado información confidencial al exciomisario José Villarejo. Lo hace, además, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que no hay indicios suficientes contra él. La implicación de este funcionario en la trama le costó la apertura de un expediente en el órgano de gobierno de los jueces y la suspensión cautelar de sus funciones.

En el auto, el magistrado señala que «del examen de lo actuado se desprende la existencia de indicios de que responsables del Grupo Cenyt obtuvieron la información sensible sometida a reserva procedente de bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, de lo hasta ahora averiguado no consta que la persona de Juan Carlos Garcés haya tenido intervención alguna más que en razón de la gestión de la herramienta informática cuya dirección correspondía al hoy encausado, pero que no se desprende vinculación alguna con los hoy investigados»

El jefe de servicio de Informática siempre negó haber cometido cualquier irregularidad y ante el juez aseguró que no tenía constancia de que las consultas que se le atribuyeron hubiesen sido realizadas. No solo eso; tampoco tenía la posibilidad de saber quién las hacía.

Garcés, además, explicó al magistrado que su firma electrónica aparecía siempre por defecto en los millones de consultas que los juzgados hacen al Consejo General del Poder Judicial. De hecho, su firma siguió apareciendo incluso después de haber sido apartado provisionalmente de sus funciones al frente del Punto Neutro Judicial, la red que usan los juzgados para consultar datos de ciudadanos en bases de entidades financieras, registros y organismos públicos, desde la Agencia Tributaria a la Seguridad Social.

Garcés estaba investigado en la pieza llamada Land, en la que se analiza la contratación del excomisario ahora encarcelado por parte de Susana García Cereceda para espiar a su hermana Yolanda, en relación a la millonaria herencia del padre de ambas, Luis García Cereceda, fundador de la urbanización La Finca, de Pozuelo de Alarcón.