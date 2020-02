Choque frontal entre Génova y Alfonso Alonso por el acuerdo de PP y Cs en el País Vasco El líder del PP vasco planta a la dirección nacional y se niega a respaldar el pacto suscrito para las elecciones autonómicas

La confianza de Génova hacia Alfonso Alonso está en estos momentos rota. En la sede nacional hay una gran desconfianza en su barón en el País Vasco y su actitud por el acuerdo con Ciudadanos para las elecciones autonómicas en las últimas horas ha generado gran malestar.

Según fuentes del PP, en ningún momento estaba previsto que Alonso firmase el acuerdo, ya que la negociación la han liderado desde el primer momento la dirección nacional del PP y la gestora de Ciudadanos. Ayer el PP vasco amenazó con dinamitar el acuerdo vía Twitter y tachó de «inasumible» el contenido del pacto suscrito en Madrid por populares y liberales.

Antes de ese tuit, Génova ya había transmitido a Alonso el acuerdo con Cs, incluido el punto de desencuentro: que los liberales tengan el número dos de la lista de Álava y de la de Vizcaya.

Hubo llamadas constantes a Alonso durante el día de ayer, sostienen en Génova, y algunas quedaron sin respuesta. Se le invitó a acudir hoy a la sede nacional del PP para contar con él a la hora de cerrar los últimos flecos, como el nombre de la coalición, pero Alonso ya dijo ayer que no acudiría.

Fuentes cercanas a Alonso citadas por la agencia Efe, en cambio, dicen que no es cierto que haya dado «plantón» a la reunión en Génova ni que el dirigente del PP vasco esté «desaparecido» ya que, por el contrario, continúa esperando a que el PP nacional responda a sus llamadas.

El líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, ha comunicado a la dirección nacional de su partido, que no está dispuesto a firmar el acuerdo electoral con Ciudadanos para las elecciones vascas que ha conocido por la prensa y que además no comparte. El PP nacional, en cambio, no cree que la coalición corra riesgo e insiste en que el acuerdo se suscribirá entre las direcciones nacionales de ambos partidos.

Fuentes de Ciudadanos se desmarcan del conflicto actual y dicen que es el PP quien debe resolver sus diferencias internas. Informa Juan Casillas. En el partido liberal están tranquilos, de momento, y remiten al preacuerdo sellado el miércoles entre Teodoro García Egea y José María Espejo.