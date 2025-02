Algeciras contiene la respiración ante la avalancha de pateras: «Podemos volver a vivir lo de hace dos años» La Policía deriva grupos de 200 inmigrantes al nuevo CATE de Canarias cada día, pero las pateras no aflojan el ritmo: ayer llegaron otras 580 personas en 16 embarcaciones

Hace dos años, en el verano de 2018 , Algeciras sufrió una emergencia migratoria similar a la que hoy padece Canarias. Fueron semanas de llegadas incesantes de pateras que desbordaron por completo los recursos de acogida en la zona, justo lo mismo que hora está ocurriendo en el Archipiélago. Por su cercanía con Marruecos, la única barrera son los 14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar, y por eso en esta ciudad gaditana contienen ahora la respiración. Temen que los movimientos de Podemos , respaldando la causa saharaui, puedan desencadenar una nueva reacción del Reino alauí que llene de pateras otra vez sus costas.

«El gran problema es la irresponsabilidad de Podemos creando problemas con Marruecos», critica, en conversación con ABC, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras , que todavía recuerda aquellos días en los que los inmigrantes esperaban al sol en los muelles, los centros de acogida y polideportivos estaban hasta la bandera, y los inmigrantes salían de la ciudad de forma apresurada desde la estación de autobuses.

Landaluce tampoco oculta, al ver las noticias que llegan día a día desde el Archipiélago, su preocupación ante la posibilidad de que el país africano quiera doblar el pulso y decida abrir un nuevo frente migratorio hacia las costas gaditanas, hasta ahora mucho más tranquilas: «Es un tema muy complicado. Podemos volver a vivir lo que pasó aquí hace dos años en cuestión de momentos».

«Es una auténtica irresponsabilidad echar gasolina a un fuego. Pero esta vez no han echado gasolina, han lanzado explosivos»

El primer edil popular añade que no comprende cómo Moncloa permite que una parte del Gobierno tense las relaciones con Marruecos , con las implicaciones que puede tener. « No puedes enfrentarte contra el país socio y aliado principal de España y de la Unión Europea (UE) en muchas políticas, como la migratoria o la de seguridad frente a yihadismo», suscribe Landaluce quien, visiblemente enfadado, carga un poco más su crítica: «Es una auténtica irresponsabilidad echar gasolina a un fuego. Pero esta vez no han echado gasolina, han lanzado explosivos».

Por el momento, el alcalde de Algeciras confirma que no se han producido traslados a los centros de inmigrantes de su zona, o al menos el Ejecutivo no se lo ha comunicado.

Sigue la presión

Lo que sí ocurrió ayer, según ha podido saber este diario, es que un pequeño contingente de los inmigrantes desalojados del muelle de Arguineguín el martes intentó salir de la isla de Gran Canaria en ferry. Pretendían llegar a la Península vía Algeciras , aunque finalmente sólo se permitió su traslado hasta Tenerife.

La situación en Canarias sigue siendo especialmente complicada. La Policía traslada a contingentes de 200 personas cada día al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, operativo desde ayer, pero el número de «sin papeles» rescatados por las salvamares es mucho mayor a diario. Sin ir más lejos, ayer fueron auxiliados 580 náufragos repartidos en 16 pateras . Hoy se espera una nueva jornada complicada en Gran Canaria, mientras fuentes policiales advierten que este ritmo es insostenible: si cada día 200 inmigrantes son derivados al CATE pero llegan 500, las cuentas no cuadran.

El papel de Escrivá En la crisis migratoria que vive Canarias entran en juego varios ministerios. Mientras Interior, a través de la Policía Nacional, debe reseñar a los inmigrantes que vayan llegando, Migraciones, gabinete liderado por José Luis Escrivá, es el encargado de encontrar lugares donde han de permanecer estas personas una vez que han sido identificadas. Si no hay una correcta coordinación entre ambos departamentos ministeriales pueden llegar a repetirse situaciones como la del pasado martes en el muelle de Arguineguín, cuando fueron liberados más de 200 «sin papeles» que no tenían un lugar donde ser atendidos por las entidades sociales de asistencia.