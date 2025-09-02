Suscribete a
ABC Premium

El turismo desacelera y deja en un brete los 100 millones de visitantes extranjeros en 2025

Alerta en el sector por la caída en la llegada de alemanes y franceses y la congelación del viajero británico

El turismo sigue batiendo récords, con 55 millones de visitantes hasta julio, pero los datos empiezan a estancarse

Cruceristas pasean por el centro de Valencia
Cruceristas pasean por el centro de Valencia EFE
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El turismo sigue en cifras récord, pero el enfriamiento del sector es ya una realidad. Nunca hubo un mes de julio tan bueno como el pasado en cuanto a número de visitantes y gasto, pero los crecimientos ya no se dan con la misma vigorosidad ... que en los ejercicios anteriores. Según los datos publicados ayer por el INE, en julio, que tradicionalmente es el segundo mes más fuerte del año para la llegada de visitantes foráneos, arribaron a España 11 millones de turistas foráneos, solo un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el alza fue del 7,3%. La desaceleración pone en alerta al sector turístico, pese a que consideran como positivo el avance, teniendo en cuenta además que el gasto de los viajeros foráneos (16.452 millones de euros) se incrementó un 6,1% (en julio de 2024 fue superior al 11%). Pero el freno a la subida de la demanda pone en un brete la meta de los 100 millones de turistas en 2025 vaticinados a principios de año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app