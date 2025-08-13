Suscribete a
entrevista con el ceo de ryanair, eddie wilson

Ryanair ultima otro recorte de casi 1 millón de asientos en España y no descarta abandonar más aeropuertos regionales

La compañía anunciará el tijeretazo a más tardar en la primera semana de septiembre y pide que Aena traspase las infraestructuras de menos tráfico a las comunidades autónomas

La guerra entre Ryanair y Aena: una batalla sin cuartel en la que ambos se necesitan

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson
El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

RRyanair no entierra el hacha de guerra con Aena y llevará a cabo un nuevo tijeretazo en sus operaciones en España. La compañía ultima su programación para la temporada de invierno 2025/2026 con más recortes en los aeropuertos nacionales de menor tráfico ... aéreo tras la última subida del 6,5% de las tasas aeroportuarias aprobada por Aena (la mayor de la década), que ha echado más leña al fuego al enfrentamiento que mantienen aerolínea y gestor aeroportuario por las políticas de incentivos de este último en las infraestructuras regionales. En esa disputa, Ryanair eliminó 800.000 asientos para el presente verano, y esa supresión será en invierno «más o menos la misma, casi un millón», relata el CEO de la compañía, Eddie Wilson, durante una entrevista telefónica con este periódico. «Implementaremos importantes recortes en los aeropuertos regionales españoles este invierno, que probablemente anunciaremos a finales de agosto o principios de septiembre», reitera el directivo desde el cuartel general del gigante de la aviación comercial de bajo coste en Dublín (Irlanda).

