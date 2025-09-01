Las llegadas y el gasto turístico siguen batiendo récords: 55,5 millones de visitantes hasta julio a 1.370 euros la estancia

Los datos del sector turístico en julio insisten en la tendencia que ya mostraron el mes anterior: nuestro país sigue anotándose récords de llegadas e ingresos, pero ambos indicadores muestran signos de estabilización. Exactamente, en el séptimo mes del año España recibió 11,0 millones de turistas internacionales, más que nunca en la historia, aunque la cifra es apenas un 1,6% superior a la del mismo mes de 2024, mientras que ese año el aumento interanual fue de un sensacional 7,3%. A su vez, el desembolso de estos visitantes alcanzó los 16.452 millones de euros, cifra que de nuevo es un récord, aunque el aumento interanual (6,1%) sea inferior al que se observó en el mismo mes del año anterior (11,8%).

Esta es la principal conclusión de los datos provisionales de las encuestas de movimientos en fronteras y gasto de visitantes extranjeros, ambas publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Otra vez, los datos reflejan que nuestro país camina hacia ese objetivo de los cien millones de visitantes, aunque, quizá, apuntando ya hacia la estabilización en esa cifra o muy cerca de ella. En cuanto al gasto, sigue por las nubes y en aumento por la saturación de los destinos, pero con un ritmo de aceleración menor, merced a una inflación general que este año es más moderada.

Noticia Relacionada Ryanair ultima otro recorte de casi 1 millón de asientos en España y no descarta abandonar más aeropuertos regionales Antonio Ramírez Cerezo La compañía anunciará el tijeretazo a más tardar en la primera semana de septiembre y pide que Aena traspase las infraestructuras de menos tráfico a las comunidades autónomas

Si se toman los datos desde el arranque del año, a su vez, la tendencia es semejante. En los siete primeros meses de 2025 España recibió 55,5 millones de visitantes extranjeros, cifra que es 4,1% superior a la del mismo período de 2024 pero está lejos de ese 12% que dejó la comparativa interanual de ese año. En gasto, el total de estos siete primeros meses asciende hasta los 76.074 millones de euros, un 7,2% más que en 2024 y lejos -lejísimos- del 18,6% de la comparativa interanual 2024-2023. A su vez, la media del gasto por persona en enero-julio se sitúa en los 1.370 euros.

Queda claro que, a pesar de esta moderación en la escalada, viajar cada vez es más caro, tanto por la saturación como por el ritmo del IPC general. En julio, cuando buena parte de los hoteles cuelgan el cartel de 'completo', el gasto medio de los turistas extranjeros fue de 1.493 euros por toda la estancia; es decir, 210 euros al día.

Como siempre ocurre, el desembolso se concentró en el alojamiento, que absorbió de media un 20,5% del total del presupuesto de cada visitante; el transporte, por su parte, fue la segunda partida más cara, con 18,9% del presupuesto, y las 'actividades' -según el INE, todo lo que un turista puede hacer durante su viaje-, un 18,4% del total.

Más temas:

Turistas

Millones

España

Aena