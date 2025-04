Del taxista sevillano que negocia viajes a Madrid a los cientos de atrapados en ascensores: radiografía del caos por toda España

Toda la Península Ibérica ha vuelto este lunes al siglo pasado. Nada funciona, ni lo más básico puede retomar cualquier atisbo de actividad al fallar el suministro de la Red Eléctrica desde las 12.30 de esta mañana.

La recuperación de la electricidad llega a cuenta gotas. Por el momento ya se ha empezado a producir en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y Léon, Extremadura y Andalucía. Este es el relato del caos comunidad por comunidad:

Andalucía

El apagón masivo ha afectado a Andalucía especialmente en todo lo relativo al tráfico, ámbito en el que se ha generado un caos absoluto. Los metros (Sevilla, Málaga y Granada) dejaron de funcionar, aunque sin reseñar incidentes destacables y, mucho menos, accidentes. En la circulación rodada, esencialmente en las grandes ciudades, la situación ha sido y sigue siendo muy compleja, con colapsos generalizados en las principales arterias por la desactivación de los semáforos. En los aeropuertos, eso sí, el funcionamiento ha sido normal y sin afecciones en los vuelos programados, mientras que en el transporte ferroviario sólo cabe destacar el desalojo en Córdoba de usuario del tren Avlo que había quedado parado en un subterráneo.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla, entidad encabezada por la Diputación, han acometido una decena de rescates por atrapados en ascensores y un incendio detectado en una planta de paneles solares de Fuentes de Andalucía.

Aproximadamente una hora después del apagón, la Junta de Andalucía decidió activar el Plan de Emergencias regional, que sobre las cuatro de la tarde elevó su registro a nivel operativo 2. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó al Gobierno central la declaración de emergencia nacional para reforzar la coordinación en todo el territorio afectado, pidiendo a los andaluces que extremen la prudencia y eviten los desplazamientos a menos que sean esenciales.

La situación en Santa Justa, en Sevilla, una de las principales estaciones ferroviarias del país es algo caótica. En un día con casi 30 grados, ha habido algún episodio de lipotimia. La estación está evacuada, pero la policía está dejando pasar a personas mayores para cobijarse con sombra y asiento. Un pasajero protesta porque no le dejan pasar con su bebé. Un taxista negocia viajes con clientes que tratan de llegar a Madrid. Una pareja italiana trata de que alguien les explique qué está pasando. Cerca pasa una maquinista para comenzar su turno y un agente de seguridad le informa de que sus compañeros están todos en una sala, «esperando que se arregle la situación».

Alguien grita entre el gentío, con mucha gente y maletas por el suelo, el nombre de una mujer a la que viene a recoger. Otro dice que un policía le ha dicho que hasta las diez de la noche no saldrá ningún tren. Los agentes aseguran que no saben nada. Un pasajero, Manuel Gómez, hace cola para el baño y cuenta que su tren, con salida en Cádiz y llegada a Córdoba, se ha parado justo antes de llegar a Santa Justa. Pero les han podido evacuar y han caminado un kilómetro por las vías hasta la estación. Muchos han tenido peor suerte.

Informan Javier Ansorena y Alejandra Navarro.

Aragón

En Huesca ya ha vuelto la luz en algunos barrios de la ciudad. Es hasta ahora el único punto de la comunidad en el que se ha conseguido recuperar la electricidad. El Gobierno de Aragón ha decidido subir a nivel 2 el plan territorial de emergencias (Platear), lo permite contar con medios de la Administración General del Estado. La reunión del CECOP ya ha comenzado.

Según un primer balance, el 112 ha recibido unas 300 llamadas tras el apagón. Ha habido 23 rescates en ascensores, dos personas han requerido asistencia con oxígeno y el hospital Miraflores ha solicitado gasoil. Además, un tren convencional ha quedado retenido en Luceni y dos AVEs están detenidos en Plasencia.

Informa Érika Montañés.

Canarias

Canarias ha escapado del apagón masivo y su suministro eléctrico ha funcionado todo el día con normalidad y sin cortes. El sistema energético canario funciona de forma aislada y, aunque esto ha sido habitualmente un problema, en este caso ha llevado a las islas a salvarse del apagón general.

En caso de caída de suministro, Canarias no puede apoyarse en el continente, pero ante la situación vivida hoy, tampoco se ve afectada de los problemas de suministro en la Península.

Concretamente, el sistema eléctrico de las islas se divide en seis, con cada isla funcionando de forma independiente (Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro) y Lanzarote-Fuerteventura que se alimentan del mismo sistema a través de un cable submarino que las une.

Canarias sabe bien lo que significa un apagón, ya que hace apenas dos años la isla de La Gomera se quedó totalmente a oscuras, con un cero energético que se prolongó varias horas, y que se mantuvo con una red intermitente durante días, afectando a 22.000 personas en julio de 2023. El corte fue consecuencia de un incendio en la Central de El Palmar, que contaba con un equipamiento obsoleto. También Tenerife sufrió apagones masivos en 2019 y en 2020, en esta última ocasión por la avería de un generador que dejó sin electricidad ni línea telefónica a casi un millón de personas.

Informa Laura Bautista.

Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha activado la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) por la caída del suministro eléctrico que está afectando a todo el país. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga se encuentra en la sede del Centro de Atención a Emergencias 112 dirigiendo el seguimiento de la situación y la atención de las emergencias surgidas.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se ha convocado y se unirá al personal de emergencias del Gobierno que se encuentra ya trabajando en la sala de crisis del 112, con la presidenta al frente. Entre otros departamentos se incorporaran los consejeros de Transporte, Industria, Salud, Educación, y el director general de Informática, además de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Delegación de Gobierno.

El Ejecutivo ha activado el plan de emergencias para este tipo de casos en los centros considerados vitales y los hospitales funcionan con normalidad.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha trasladado el cierre de los colegios de la región esta tarde así como la Universidad de Castilla-La Mancha tras el apagón. Así lo ha confirmado Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 13.15 horas de hoy el Plan Territorial de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de emergencia nivel 1, para toda la Comunidad autónoma.

Castilla y León

Emergencias pide evitar desplazamientos en vehículo, refuerza la sala de atención de llamadas del 1-1-2 , al que pide llamar únicamente en caso de emergencia. Los principales avisos en la comunidad se han realizado por la gente que ha quedado atrapada en ascensores.

Cataluña

El apagón ha dejado atrapadas a centenares de personas en metros, ascensores y carreteras de Cataluña. La Generalitat todavía no ha aportado ninguna cifra de afectación, más allá de los 24 trenes que quedaron sin servicio entre estaciones y que han tenido que ser evacuados por los servicios de Emergencias. La prioridad, han subrayado, eran los atrapados en el transporte público y en ascensores.

El comité de crisis se ha vuelto a reunir a las 17.00 horas, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al frente. Son muchos los usuarios que siguen sin línea en sus móviles, mientras los turistas siguen paseando por el centro de Barcelona, sin mayor preocupación. Algunos residentes aprovechan para hacer acopio de productos básicos en las tiendas que, aún sin luz, permanecen abiertas, esperando que el suministro se restablezca en las próximas horas

La consejera de Interior, Nuria Parlon, pide mantener la tranquilidad, evitar desplazamientos innecesarios y ahorrar baterías en los móviles para evitar incomunicaciones. Además, ha indicado que los niños podrán quedarse en las escuelas hasta que sus familiares puedan ir a recogerlos.

Desde la Generalitat subrayan que red eléctrica trabaja para restablecer el servicio y que los servicios de emergencias han doblado su capacidad operativa para atender incidencias.

Parlon también ha pedido a la población informarse a través de los canales oficiales y mantener la calma.

En una breve comparecencia -no ha aceptado preguntas- ha anunciado que el comité de crisis, que preside Salvador Illa, se volverá a reunir a las 17.00 horas.

Informa Elena Burés.

Comunidad de Madrid

En la capital española reina el caos y el desconcierto. Los alrededores de los supermercados están llenos de gente que trata de hacerse con agua y latas o alimentos no perecederos. Sobre las 15.30 horas muchos bares han comenzado a cerrar porque se han quedado sin existencias.

Las farmacias permanecen abiertas pero sólo para medicamentos urgentes, ya que no pueden sacar recetas ni cobrar. La Policía y agentes de movilidad tratan de gestionar un tráfico caótico en las principales vías de la ciudad. El Metro no está operativo, pero los autobuses sí funcionan, aunque están abarrotados y muchos pasajeros esperan durante más de media hora a que lleguen.

Las entradas de los colegios son unas de las zonas más ajetradas, ya que la mayoría de los padres están yendo antes a por sus hijos.

Informa Helena Cortés.

Comunidad Foral de Navarra

El Gabinete de Crisis del Gobierno de Navarra está constatando la recuperación progresiva del suministro eléctrico en toda la comarca de Pamplona, hasta Estella, así como en dependencias gubernamentales, tanto de Navarra como del Estado.

Las Policías presentes en la reunión del Gabinete de Crisis comparten las incidencias a lo largo del territorio de la Comunidad foral, sin que se comuniquen en este momento incidentes de gravedad, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -convocado al decretarse la situación 2 de emergencia- ha pedido la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para abastecer de combustible, si fuera necesario, a los hospitales que siguen funcionando con grupos electrógenos. Se está derivando a los pacientes con oxigenoterapia domiciliaria a los centros de salud. Este lunes es festivo en alrededor de 200 municipios de la región, por lo que muchos negocios y centros educativos estaban cerrados cuando se ha producido el apagón. Por su parte, la situación de la central nuclear de Cofrentes es «estable». La ciudad de Valencia -sin semáforos ni metro- ha suspendido los actos previstos por la festividad de San Vicente Ferrer. La manifestación de esta tarde para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue convocada, aunque algunas de las entidades convocantes han llamado a no desplazarse al centro de la capital del Turia.

Informa Toni Jiménez.

Galicia

La comunidad gallega ha activado el Plan de Emergencia de Galicia en nivel 2 ante el apagón registrado a nivel nacional esta mañana. Así lo ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello.

Según ha explicado, desde que se fue la luz alrededor de las 12:30 horas, los servicios de emergencias han registrado «centenares de llamadas», motivo por el que el Gobierno autonómico ha optado por habilitar este plan de emergencia, que implica el despliegue de medios autonómicos.

«Nos ponemos a disposición y en coordinación con el resto de administraciones e instituciones para empezar a gestionar lo que evidentemente es una crisis de la que aún no sabemos las dimensiones», ha expresado. Asimismo, según la información que manejaba la Xunta en ese momento, no se han registrado incidencias en los hospitales, que están funcionando gracias a los generadores. Sí se vieron afectadas, en cambio, las citas de los centros de salud, que se han pospuesto.

En cuanto al transporte, hay retenciones importantes en los accesos a la ciudad de La Coruña, y complicaciones en el tráfico a la hora de circular por el centro debido a la caída de la red semafórica. Situación similar en la capital gallega, donde el ayuntamiento ha pedido no emplear el vehículo a no ser que sea estrictamente necesario. La energía se está empezando a recuperar en barrios de Orense, aunque solo por zonas. También está empezando a regresar la luz a zonas rurales. Hay problemas en gasolineras, con conductores sin combustible que no pueden repostar. Los peajes y el pago sí está funcionando con normalidad en la AP9.

En los aeropuertos los vuelos de llegada lo han hecho sin problema como tónica general, aunque sí está habiendo algún retraso en las salidas.

Algunos municipios de la provincia de Lugo, como los de Carballedo y Vegadeo, han recuperado el suministro eléctrico, según informan vecinos de la zona. Sin embargo, en la ciudad de Lugo permanece a las 16.30 horas el apagón eléctrico y en otros municipios como los de Trabada.

Informan Jose Luís Jiménez y Noela Vázquez.

Islas Baleares

En Baleares, el sistema eléctrico no ha sufrido ningún corte y está funcionando «en condiciones de normalidad y seguridad», aseguran los responsables de Red Eléctrica en las islas. El archipiélago ha esquivado el histórico apagón debido a que el sistema eléctrico balear opera de forma independiente al de la península, al estar, además, dividido en dos subsistemas aislados que conectan, por un lado Mallorca y Menorca, y por el otro, Ibiza y Formentera.

El Gobierno balear pide a la población tranquilidad mientras la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Platerbal en nivel 0 y recomienda seguir las recomendaciones a través de los canales oficiales de comunicación y únicamente llamar al 112 en caso de emergencia. Desde el Servicio de Emergencias 112 garantizan el abastecimiento« en caso de que se produjera alguna interrupción del suministro en la comunidad».

Está previsto que el director general de Economía Circular, Transición y Cambio Climático, Diego Viu, comparezca a las 16.30 horas para dar más detalles sobre el incidente que afecta a la península y otros países europeos.

Informa Mayte Amorós.

La Rioja

El Centro de Coordinación de Emergencias Operativas (CECOP) recomienda activar el nivel 2 para gestionar las contingencias en La Rioja derivadas del corte del suministro eléctrico producido en España y en parte de Europa. El nivel 2 de Emergencias del PLATECAR implica que la consejera de Salud (en este caso el de Hacienda por encontrarse en Madrid María Martín) asume el mando de CECOP.

País Vasco

En el País Vasco la luz ha vuelto en distintos puntos cerca de las tres de la tarde gracias al suministro de «energía de Francia». Según ha explicado el Departamento de Seguridad el 80% de Vizcaya y Guipúzcoa ya han recuperado el suministro. Antes se ha paralizado la actividad industrial y en el transporte. Este último todavía detenido de forma generalizada, en cercanías, metros y tranvías, según la ultima actualización del Gobierno vasco, que ha convocado la mesa de crisis y ha pedido «tranquilidad».

Informa Gerard Bono

Principado de Asturias

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias asturiano, Alejandro Calvo, ha anunciado que el comité de crisis ha activado el plan de emergencias del Principado de Asturias en situación 2, el mayor nivel en el que la región continúa manteniendo la soberanía en las decisiones, ante la caída general de la red eléctrica que está afectando al conjunto del Estado.

Ante esta situación, Calvo ha querido mandar un mensaje de «tranquilidad» y ha destacado que «todavía no hay incidencias graves más allá del malestar» que puede generar la situación, las afectaciones en las telecomunicaciones o los encierros en ascensores. «Hay que ser precavidos», ha dicho, aconsejando a los asturianos que minimicen los desplazamientos y sean «lo más prudentes posible».