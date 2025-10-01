Suscribete a
El PIB catalán es 14.000 millones inferior al de Madrid pese a salir ganando con la revisión estadística del INE

En 2017, el año en que empezó el procés, el Producto Interior Bruto madrileño superaba al catalán en apenas 1.000 millones

El gasto público crece otros 30.000 millones en dos años tras la nueva revisión del PIB

La sede del Banco de España en Madrid ABC
Xavier Vilaltella

Madrid

Coincidiendo con la presentación de los últimos datos de Contabilidad Regional, hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado sobre las correcciones que ha aplicado al modo en que calcula el PIB de las distintas comunidades autónomas, un hecho que resulta llamativo por ... el modo en que ha afectado a Madrid y Cataluña, dos regiones que históricamente han liderado la pelea por ser la que más aporta al crecimiento económico. Cataluña sale más beneficiada del 'regalo estadístico', que le suma aproximadamente un 1,19% a sus resultados de PIB de 2021, mientras que Madrid gana un 0,96%.

