El PIB catalán es 14.000 millones inferior al de Madrid pese a salir ganando con la revisión estadística del INE

Coincidiendo con la presentación de los últimos datos de Contabilidad Regional, hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado sobre las correcciones que ha aplicado al modo en que calcula el PIB de las distintas comunidades autónomas, un hecho que resulta llamativo por ... el modo en que ha afectado a Madrid y Cataluña, dos regiones que históricamente han liderado la pelea por ser la que más aporta al crecimiento económico. Cataluña sale más beneficiada del 'regalo estadístico', que le suma aproximadamente un 1,19% a sus resultados de PIB de 2021, mientras que Madrid gana un 0,96%.

Exactamente, para ese año el INE le ha sumado 2.763 millones de euros al PIB catalán y 2.297 millones al de Madrid. El organismo no ha detallado cuánto supone el aumento en 2024, pero el dato tiene que ser necesariamente similar en términos de ratio sobre PIB, dado que la revisión se traslada por igual al resto de la serie.

Como ya se ha avanzado, el cambio es llamativo porque de un tiempo a esta parte estas comunidades vienen compitiendo por estar a la cabeza en riqueza. Hasta 2017 Cataluña lideraba el ránking, pero ese año, y en buena medida debido a la fuga de empresas a la capital a causa del 'procés' -unas 10.000 hasta la fecha-, Madrid le dio el 'sorpasso' al cerrar el año con un crecimiento económico superior en poco más de 1.200 millones de euros. Ocho años más tarde, y merced a un entorno regulatorio más atractivo para las empresas en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, la diferencia se ha ampliado hasta los 14.347.507 millones de euros a cierre de 2024. Sirva también este dato, y es que el año pasado Cataluña aportó el 18,9% del Producto Interior Bruto nacional y Madrid el 19,8%.

Esto, en lo que refiere a la comparación entre estas dos comunidades, pues lo cierto es que hay otras que han salido mucho mas beneficiadas de la revisión metodológica en términos relativos. Con diferencia, la que más gana es Extremadura, que añade a su PIB de 2021 el equivalente al 4,37% del mismo (902 millones de euros). Le siguen Castilla-La Mancha, con 1.272 millones (+2,9% del PIB); la Región de Murcia, con 884 millones (+2,7% del PIB) y Aragón, con 623 millones (+1,63%). En el extremo opuesto, y excluyendo a Ceuta y Melilla, solo resulta perjudicada Canarias, comunidad a la que la revisión metodológica ha restado un 3,3% del PIB de 2021, un total de 1.436 millones de euros.

2.000 millones 'extra' por cambiar el cálculo de los alquileres

Esta corrección del INE, a pesar de curiosa, no es nada extraordinaria, pues responde a una obligación europea que obliga a ejecutar cambios cada cinco años para adaptar los datos a la realidad económica. Dentro de todas las revisiones que ha aplicado Estadística este año, destaca -por su efecto en las cuentas- la incorporación de los censos de población y vivienda; especialmente, la regionalización del análisis de los servicios de alquiler imputado. Exactamente, esto se refiere a viviendas que son ocupadas por sus propietarios, de modo que en estos casos los analistas estiman el valor del arrendamiento comparando con lo que pagaría un inquilino por el mismo alojamiento. Solo por este cambio, en 2021 Cataluña añade 1.116 millones a su PIB y Madrid 2.379 millones, mientras que Murcia pierde 275 millones.

Otra modificación relevante refiere al modo en que se elabora la Encuesta de Empresas del INE, que ha sido adaptada para actualizar el análisis de las compañías llamadas de suministro energético (gas, aires acondicionados, luz, etc.) a los estándares de referencia que fija el organismo estadístico de la Comisión Europea (Eurostat). Merced a esta reforma, el PIB de Castilla-La Mancha suma 1.274 millones en 2021, mientras que el de Madrid pierde 3.486 millones.

El caso de Canarias, que como ya se ha explicado es la más perjudicada por la revisión, también tiene una explicación metodológica, y es que el INE ha incorporado un nuevo tipo de fórmula para analizar por separado el impacto en el PIB de los impuestos en aquellas regiones que tengan sistemas fiscales específicos sobre los productos. En Canarias no se aplica el IVA del 21% que rige en el resto de España, sino un equivalente (el IGIC) que grava los productos por un 7% de su valor. Hasta ahora esta particularidad no se había tenido en cuenta debidamente, explica el INE, y esto había exagerado el rendimiento económico de Canarias en años anteriores.