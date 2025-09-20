Suscribete a
El gasto público crece otros 30.000 millones en dos años tras la nueva revisión del PIB

El alza, reformulada por el INE, se asienta sobre el consumo privado y da más margen al Gobierno para presentar un mejor ratio de deuda

El Banco de España avisa de una desaceleración salarial a pesar del crecimiento de la economía

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en Córdoba
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en Córdoba
José María Camarero

El funcionamiento de toda la maquinaria de las administraciones ha supuesto una factura de 307.800 millones de euros destinados a consumo público en 2024. Son 31.989 millones más que los contabilizados por el INE en 2022. Es decir, en los dos ejercicios ... en los que España no ha tenido Presupuestos Generales del Estado, el gasto final público –como se le denomina técnicamente– ha avanzado un 11% en un contexto de crecimiento generalizado donde el gasto de los hogares y las inversiones empresariales han tirado de la riqueza nacional.

