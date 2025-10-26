Suscribete a
ABC Premium

ESPECIAL GRANDES EMPRESAS

El permanente desafío de conservar el atractivo para los gigantes globales

Las multinacionales son focos de riqueza y competitividad con hondas raíces en España, pero la reválida de su apuesta exige marcos predecibles y estables

Madrid concentra 2 de cada 3 euros en inversión extranjera, y ésta ha subido un 43% respecto a 2023

Las multinacionales presentes en nuestro país generan 2,1 millones de empleos y otros 2,6 indirectos
Las multinacionales presentes en nuestro país generan 2,1 millones de empleos y otros 2,6 indirectos
Belén Rodrigo

Belén Rodrigo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los retos que tiene la economía española es el de ser un país atractivo para la inversión. Tal y como nuestras empresas cruzan fronteras y se fortalecen y crecen en otros países, en España se establecen compañías de otros países y multinacionales. Estas ... últimas representan solo el 0,5% del total de empresas, pero tienen un enorme impacto. «Generan cerca del 30% de la actividad empresarial, concentran un tercio de la inversión en activos materiales, son responsables de más del 43% de las exportaciones y emplean directamente a más de 2,1 millones de personas, a quienes ofrecen salarios competitivos, formación continua y oportunidades reales de desarrollo profesional. Además, crean otros 2,6 millones de empleos indirectos, que amplían aún más su contribución al crecimiento del país», afirma Paloma Cabrera, presidenta de Multinacionales con España. Pone en valor el papel de estos negocios no solo porque generan riqueza sino porque fortalecen el tejido industrial, impulsan la competitividad, transfieren conocimiento y desarrollan talento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app