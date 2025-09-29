El paso adelante para que la salud empiece por los pies

Caminar es un gesto tan cotidiano que rara vez pensamos en la compleja maquinaria que sostiene cada paso. Sin embargo, el pie concentra 26 huesos y más de un centenar de músculos, tendones y ligamentos que soportan nuestro peso a diario. A esa realidad ... se asoma Podoks, la startup española que ha decidido reinventar un accesorio tan básico como el calcetín para transformarlo en una herramienta terapéutica validada científicamente. «Podoks nace en diciembre del 2023, idea pensada por el podólogo y cofundador Fran Monzó, que tras 20 años en el ámbito de la podología deportiva y biomecánica, decidió unir la experiencia podológica del ámbito de la ortopodología y la fisioterapia, para prevenir y tratar las patologías más comunes en los pies», explica David Lucas, CEO y cofundador.

El resultado es un calcetín técnico que actúa directamente sobre la biomecánica del pie. «Podoks no nace como un accesorio textil, sino como una herramienta terapéutica», señala Lucas. Incorporan almohadillados estratégicos para aliviar presión, bandas compresivas para estabilizar y un diseño específico que separa el primer dedo. Según estudios clínicos, su uso logra «una reducción del 25% en la presión plantar del pie, de un 38% del dolor en la fascitis plantar y un 13% menos de dolor en el antepié».

El paso de la consulta a la fábrica no fue sencillo. «No se trataba solo de crear un calcetín, sino de diseñar una herramienta biomecánica que pudiera mejorar la pisada, reducir el dolor y prevenir lesiones» recuerda Lucas. Ajustar la compresión sin perder confort o evitar roturas en la zona del dedo fueron parte de los desafíos superados junto a ingenieros textiles e industriales.

En paralelo al perfeccionamiento técnico, la compañía ha tejido su modelo de negocio. El precio medio de venta oscila entre 21 y 35 euros por par, con un margen bruto superior al 50%. Solo en 2024 vendieron más de 21.000 pares y facturaron 348.000 euros, multiplicando por cuatro el volumen del año anterior. Para 2025, el objetivo es superar el millón de euros. La distribución une ecommerce, retail especializado y clínicas. «El que más nos está funcionando es el ecommerce, aunque el retail está creciendo de manera constante», afirma Lucas. Hoy suman más de cien puntos de venta en España y han iniciado operaciones en EE.UU. y México. En el mercado norteamericano destacan acuerdos como el firmado con DUPR, que abre acceso directo a 1,5 millones de usuarios de pickleball.

La firma mantiene abierta una ronda de 600.000 euros para financiar la expansión internacional, reforzar equipo y asegurar stock. «Definimos esta operación como la última ronda en España porque la siguiente será en EE.UU., donde ya tenemos validación y socios estratégicos», adelanta Lucas.

El proyecto suma también aliados de prestigio. El exjugador de la NBA José Manuel Calderón se ha incorporado como socio, aportando contactos en la élite deportiva y financiera: «Nuestra visión es convertirnos en el referente global del cuidado del pie, uniendo ciencia, salud y deporte para mejorar la vida de millones de personas». Un propósito que paso a paso va cada vez haciéndose realidad.