Suscribete a
ABC Premium

El nuevo plan antiapagón de Red Eléctrica volverá a subir la factura de la luz

El 'método reforzado plus' es más caro pero permite responder mucho antes a las fluctuaciones de tensión

Red Eléctrica pide a Competencia aplicar medidas urgentes ante el riesgo de nuevos apagones

Centro de Control Eléctrico (Cecoel) y Centro de Control de energías renovables (Cecre) de Red Eléctrica de España
Centro de Control Eléctrico (Cecoel) y Centro de Control de energías renovables (Cecre) de Red Eléctrica de España ABC
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El coste del apagón que dejó a cero a nuestro país el pasado 28 de abril sigue impactando en la economía española y, sobre todo, en los bolsillos de los consumidores. Según la asociación fotovoltaica UNEF, el coste de tener un mayor control de la ... red tras aquel fatídico día, a través de restricciones técnicas –el conocido 'modo reforzado'–, asciende ya a cerca de 3.000 millones de euros extra, y se calcula que se podría disparar hasta un acumulado desde mayo de 4.000 millones a cierre de año, publica 'El Español. Ahora bien, varios expertos consultados aseguran a ABC que las nuevas medidas pedidas por Red Eléctrica a Competencia dispararán aún más si cabe ese coste acumulado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app