Suscribete a
ABC Premium

La luz sube un 40% desde el apagón

El uso del gas para garantizar el suministro eleva la factura a 60 euros tras cuatro meses al alza en detrimento de las renovables

Trump y Sánchez inundan España de gas que Red Eléctrica aprovecha para evitar apagones

Tendido de red eléctrica en Sevilla.
Tendido de red eléctrica en Sevilla. REUTERS
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El precio de la luz está registrando una subida continua a la par que silenciosa, que se extiende poco a poco como una mancha de aceite entre los 30 millones de contadores eléctricos, con un origen muy definido: el 28 de abril, el ... día en el que toda España se quedó a oscuras. Desde ese momento, cuando hogares y empresas comenzaron a recuperar poco a poco el suministro, el coste eléctrico no ha parado de subir situando los precios de este verano por encima de los de 2024, a pesar de que ahora hay más potencia renovable disponibles (fotovoltaicas y eólicas), las centrales que deben moderar los precios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app