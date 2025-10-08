Suscribete a
Ábalos medita renunciar ya a su escaño para evitar su cita en el Supremo por los sobres

Red Eléctrica pide a Competencia aplicar medidas urgentes ante el riesgo de nuevos apagones

Reconoce que en las últimas semanas se han registrado variaciones rápidas de tensión que pueden desestabilizar el sistema eléctrico

Centro de control de Red Eléctrica
Centro de control de Red Eléctrica JAIME GARCÍA

R. M.

Red Eléctrica ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la aprobación de medidas urgentes para evitar nuevos apagones. «Las variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas, aún estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, ... potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema», según la información facilitada a la CNMC por el operador del sistema.

