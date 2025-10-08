Red Eléctrica pide a Competencia aplicar medidas urgentes ante el riesgo de nuevos apagones

Red Eléctrica ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la aprobación de medidas urgentes para evitar nuevos apagones. «Las variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas, aún estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, ... potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema», según la información facilitada a la CNMC por el operador del sistema.

El Ministerio de Transición Ecológica, al que Red Eléctrica también ha remitido la información, ha pedido al operador del sistema que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome «las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema».

Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión«.

En la propuesta de resolución del organismo que preside Cani Fernández se detalla que con fecha 7 de octubre de 2025 tuvo entrada en la CNMC un escrito del operador del sistema mediante el cual solicitaba la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos.

Red Eléctrica pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones «bruscas» de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, «tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos».

(Habrá ampliación).