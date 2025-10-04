Las incógnitas del apagón no se despejan y dejan en el aire las indemnizaciones

El 3 de octubre se había convertido en una fecha clave para la investigación sobre el apagón eléctrico producido en la Península Ibérica y el sur de Francia el pasado 28 de abril. Entso-e, el organismo que aglutina los intereses de los operadores ... de los diferentes sistemas eléctricos europeos —como es el caso de Red Eléctrica—, tenía el mandato de elaborar un documento para esclarecer las causas sobre el cero absoluto energético que dejó a España sin luz más de 12 horas.

El resultado final ha vuelto a ser un gatillazo. Una situación que ya se vivió con el informe que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica, el de Redeia y el de la patronal Aelec (organización que aglutina los intereses de Iberdrola y Endesa). Cada vez se conocen más cuestiones técnicas sobre lo que sucedió, pero nadie es capaz de señalar un culpable claro. Una situación —la de que no haya claridad en torno al responsable—, que puede ser definitiva, tal y como señalan desde el organismo europeo. Esto supondría un problema cuando el apagón escale a la vía legal porque «algunos datos no existen».

Los expertos de Entso-e aseguraron ayer que habrá un informe final que estará listo en el primer trimestre de 2026. De cara a trabajar en dicho documento final se seguirán recopilando datos y aumentando el volumen de información procesada. Sobre este punto bromearon en cuanto a la ingente cantidad que ya no se puede ni medir. No obstante, tras cinco meses de investigación empiezan a saltar las alarmas sobre si, finalmente, podrá haber unas conclusiones claras y, en definitiva, si se podrá determinar quién fue el culpable.

En este sentido, el organismo europeo quiso remarcar, por activa y pasiva, que ellos no tenían el mandato de designar a un responsable, que de eso se encargará la justicia. El problema es que, más que aportar algo de luz a la investigación del apagón, sembraron incertidumbre sobre su resolución.

Durante un encuentro con la prensa para comunicar las conclusiones sobre este nuevo informe de hechos, los portavoces de Entso-e aseguraron que no tenían certeza de si, en algún momento, dispondrán de todos los datos. «Por supuesto que intentaremos recopilar todos los datos, pero personalmente creo, al no haberlos recibido hasta ahora, que no sé si los recibiremos en el futuro», aseguraron desde el organismo.

Estas palabras suponen un jarro de agua fría sobre la investigación puesto que abren la puerta a que no se pueda determinar con exactitud qué empresas fueron las que, en cada momento de la cadena de fallos, tuvieron la responsabilidad.

De hecho, estiman que algunos de los «disparos», que son la secuencia de saltos de tensión en el sistema que causaron parte del problema, no han podido explicarse debido a la falta de datos. Han intentado para ello hacer unas reconstrucciones de lo que pudo suceder, pero concluyen que esos datos facilitarían el trabajo de los expertos que investigan el apagón.

Un camino empedrado

Por si todos estos inconvenientes no fueran bastante, desde Entso-e añadieron que se han encontrado con un problema adicional: el tamaño de algunas plantas renovables que estaban conectadas al sistema. Aseguraron que muchas de estas instalaciones «no tienen dispositivos de medición» con un nivel de calidad adecuado para poder usarlos de manera eficiente.

Argumentan que todo sucedió en cuestión de segundos y, por tanto, se necesita entender de manera muy precisa «qué fue antes y qué fue después. Y para esto se necesita una medición muy precisa con una marca de tiempo 'time stamp' muy precisa».

En las redes de transporte, que son las que maneja Red Eléctrica, se ha tenido un mayor control de los datos; sin embargo, cuando se ha descendido a las redes de distribución, donde además entran agentes externos a la conexión, la capacidad de controlar toda la información es más complejo.

Y en ese momento es donde lanzaron la bomba, y es que algunos datos no se han proporcionado por negativa, sino porque no existen. Desde el organismo europeo se han consolado explicando que eso lo tendrán que trabajar de cara al futuro. Pero ahora la realidad es que faltan. De cara a ese tiempo que está por venir, desde Entso-e se han puesto la tarea de ser más ágiles a la hora de recopilar los datos y, sobre todo, que puedan estar en tiempo real.

¿Vía legal?

El día del apagón hubo empresas que tuvieron pérdidas millonarias, como es el caso de Repsol y Moeve. Pero no fueron las únicas. Diversas industrias y grandes compañías se vieron afectadas. Sin duda, en los próximos meses reclamarán lo que es suyo. Muchas de ellas están aguardando al informe que debe publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y también esperaban este informe europeo. Sin embargo, muchas de las expectativas se han venido abajo.

Si faltan datos, como han señalado desde Entso-e, legalmente será muy complejo concluir la responsabilidad absoluta sobre el apagón. En todo caso se podrá determinar parcialmente si algunas acciones no se ajustaron a lo que técnicamente había que hacer, pero siempre existirá el resquicio de que no hay un mapa completo, absoluto y con garantías de todo lo que sucedió el día 28 de abril.

En cuanto a las reacciones sobre el documento, el informe tiene cerca de 300 páginas. Por eso, algunos actores relevantes del sector energético han querido desentrañar con calma la potencial letra pequeña que guarda el documento aunque, en realidad, casi todo es ya conocido.

Sin embargo, la patronal fotovoltaica UNEF ha salido al paso de manera urgente. Se juega mucho, puesto que esta tecnología ha sido la principal señalada desde el primer momento. La asociación asegura que «dicho informe no responsabiliza a las renovables ni a un exceso de estas del incidente. El informe no identifica problemas de inercia durante la jornada del 28 de abril, pero sí señala unos relevantes problemas para controlar la tensión del sistema eléctrico».

Insisten en un recado para Red Eléctrica que «el informe destaca que los mecanismos de control de tensión existentes no fueron capaces de controlar las variaciones de tensión durante el 28 de abril. En esos mecanismos de control de la tensión, las energías renovables no pudieron participar para ayudar a estabilizar la red, como venían solicitando desde años, debido a que el procedimiento de operación por el que se regula ese mecanismo no estaba actualizado».