El mercado hipotecario en auge: más préstamos y mayor cuantía solicitada en julio, con 212.000 euros de media

La euforia del mercado inmobiliario español llega a las hipotecas: cada vez es más la población interesada en adquirir una vivienda propia, ante los desmesurados precios de los inmuebles de alquiler, la opción de pedir una hipoteca no suena tan descabellada. Esto, entre otras ... cosas, se traduce en un alza de la cuantía solicitada al banco para firmar una hipoteca: en julio el importe medio solicitado al banco subió un 21,84% respecto al año pasado, alcanzando los 212.000 euros de media. En línea con el elevado precio de la vivienda, cuyo valor medio, si bien ha caído por debajo del umbral de los 300.000, sigue siendo alto: el coste medio de la vivienda hipotecada se situó en 291.000 euros en el séptimo mes del año.

El centro de estudios del corredor hipotecario Trioteca ha analizado el mercado de este sector correspondiente al mes de julio de 2025, llegando a la conclusión de que «ante la imposibilidad de alquilar a un precio razonables, muchas personas optan por comprar», señala su director ejecutivo, Ricard Garriaga.

Si bien el importe a pagar por una casa se ha estabilizado, con un descenso del 5,2% tras cerrar junio en 307.000 euros, su precio actual supone el segundo valor más alto del año y un 18,78% superior al de enero. Esto no ha sido un impedimento para la demanda, ni para la expedición de hipotecas: el número de préstamos concedidos durante el mes de julio ha aumentado un 23,7% con respecto a 2024. Además, en el segundo trimestre el número de hipotecas sobre viviendas registradas (171.078) alcanzó las 123.606 operaciones, lo que equivale a un incremento trimestral del 3,8%, apunta el Colegio de Registradores.

Por tipología de vivienda adquirida, los inmuebles de segunda mano lideran el mercado con un 96,83% del total de las ventas en julio, imperando frente a los inmuebles de obra nueva. El Colegio de Registradores, por su lado, apunta que el precio del metro cuadrado de la vivienda usada se situó en los 2.215 euros de media en el segundo trimestre, frente a los 2.396 euros de los nuevos inmuebles.

Los elevados precios y la incertidumbre en el sector inmobiliario hacen que, pese a encontrar cada vez más compradores atraídos por la hipoteca mixta, las solicitadas a tipo fijo sigan siendo la tendencia habitual, con el 87,65% del total.

«La banca está haciendo muy bien su trabajo: ha presentado más beneficios que el año pasado a pesar de haber visto su margen reducido por la caída de los tipos», puntualiza Garriga. Y es que cada vez son más las opciones que las entidades financieras ofrecen a su clientes para captarlos y que soliciten una hipoteca. Ejemplo de ello son la hipotecas 100, peticiones que financian el 100% del precio total del inmueble y no requieren aval, estos préstamos van destinados a una cartera de clientes por debajo de los 35 años. Así, las instituciones de crédito buscan aumentar el volumen de operaciones para compensar aquellos intereses que han dejado de ganar por cada hipoteca debido a las consecutivas bajadas de los tipos del Banco Central Europeo (BCE).

Asimismo, el fundador de Trioteca apunta al difícil acceso al mercado de alquiler como motor de la demanda, lo que sumado a un contexto hipotecario inusualmente favorable desemboca en que cada vez sean más quienes optan por buscar financiación para su casa. En este sentido, el tipo medio se situó en el 2,71% en mayo, el segundo más bajo de la zona euro, indican.

Sin embargo, no solo salen beneficiados los nuevos clientes, sino que quienes ya tienen una hipoteca y se plantean mejorarla también encuentran una oportunidad. Aquellos que renegociaron un préstamo variable por uno fijo lograron un ahorro mensual medio de 105 euros y quienes pasaron al tipo mixto redujeron su cuota en 308 euros al mes, afirmó el centro de estudios de Trioteca.