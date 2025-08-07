Suscribete a
ABC Premium

El mercado hipotecario en auge: más préstamos y mayor cuantía solicitada en julio, con 212.000 euros de media

Los registradores apuntan una moderación del precio medio de vivienda, con 2.251 euros el metro cuadrado en el segundo trimestre

El 13% de las viviendas vendidas en Idealista se anuncian menos de una semana

Bloques de vivienda en Madrid
Bloques de vivienda en Madrid jaime garcía

Claudia T. Ferrero

La euforia del mercado inmobiliario español llega a las hipotecas: cada vez es más la población interesada en adquirir una vivienda propia, ante los desmesurados precios de los inmuebles de alquiler, la opción de pedir una hipoteca no suena tan descabellada. Esto, entre otras ... cosas, se traduce en un alza de la cuantía solicitada al banco para firmar una hipoteca: en julio el importe medio solicitado al banco subió un 21,84% respecto al año pasado, alcanzando los 212.000 euros de media. En línea con el elevado precio de la vivienda, cuyo valor medio, si bien ha caído por debajo del umbral de los 300.000, sigue siendo alto: el coste medio de la vivienda hipotecada se situó en 291.000 euros en el séptimo mes del año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app