La 'ordinary people' monclovita se zampa el Ibex entre «soles, lechugas y chistorras»

El Gobierno eleva su peso en las cotizadas españolas hasta niveles récord de hace tres décadas, mientras en el núcleo duro del sanchismo crece la preocupación y el recelo ante una nueva élite empresarial que ha crecido al calor de Moncloa pero da pocas señales de compromiso cuando vienen curvas. Y ahora hay chicanes judiciales

El intervencionismo del Gobierno dispara el peso del Estado en la Bolsa española a máximos de 27 años

De la Rocha y Pedro Sánchez
María Jesús Pérez

El viernes tarde salió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a dar cuenta del 'sofisticado' lenguaje con el que Koldo describía los pagos en metálico entre su exquisita agenda de beneficiarios ministeriales y de la izquierda caviar. «Soles«, »lechugas« y »chistorras» ... son los apelativos con los que el todopoderoso asesor del Gobierno y del PSOE se refería a los billetes de euro listos para el reparto atendiendo a su color. Ya ven, todo este viaje digital y sostenible por las décadas de mayores avances tecnológicos para acabar hablando de «fajillos» a los que ya conocíamos por «boniatos, talegos, pasta» y demás epítetos callejeros para, en resumidas cuentas, aflojar la mosca. Para este viaje de progreso gramático-financiero no hacían falta alforjas. Treinta años después estamos donde estábamos, aunque para algunas cosas sí se ha aplicado el sanchismo como si no hubiera un mañana. Veamos.

