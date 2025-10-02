Suscribete a
Madrid y Andalucía deberán aportar cinco veces más fondos que Cataluña en el Plan Estatal de Vivienda

El departamento de Isabel Rodríguez y las comunidades autónomas se emplazan a una nueva reunión la semana que viene tras terminar este jueves sin consenso la conferencia sectorial

El registro del Gobierno fulmina 50.000 pisos turísticos hasta agosto

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ep
Antonio Ramírez Cerezo

El Ministerio de Vivienda vuelve a pinchar en hueso con las comunidades autónomas del PP de cara al cierre de negociaciones del Plan Estatal de Vivienda2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, y que el departamento de Isabel Rodríguez quiere ... que sea cofinanciado con las regiones con hasta el 40% de los fondos. Las autonomías populares han vuelto a oponerse este jueves a ese Plan durante la celebración de la conferencia sectorial del ramo y han acusado al Ministerio de instalarse en la «unilateralidad» y el «autoritarismo» en la elaboración de la hoja de ruta estatal que marcará el devenir de las actuaciones públicas en materia de vivienda durante el próximo lustro, en un momento de máxima tensión por la crisis generada por la escasez de oferta y los altos precios tanto en alquiler como en compra. Los distintos consejeros de vivienda han conocido hoy además el reparto de fondos y las aportaciones que deberán hacer anualmente al Plan, que en el caso de Cataluña será cinco veces menor al que tendrán que añadir Andalucía y Madrid, pese a que dispondrán de presupuestos parecidos.

