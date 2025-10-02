Madrid y Andalucía deberán aportar cinco veces más fondos que Cataluña en el Plan Estatal de Vivienda

El Ministerio de Vivienda vuelve a pinchar en hueso con las comunidades autónomas del PP de cara al cierre de negociaciones del Plan Estatal de Vivienda2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, y que el departamento de Isabel Rodríguez quiere ... que sea cofinanciado con las regiones con hasta el 40% de los fondos. Las autonomías populares han vuelto a oponerse este jueves a ese Plan durante la celebración de la conferencia sectorial del ramo y han acusado al Ministerio de instalarse en la «unilateralidad» y el «autoritarismo» en la elaboración de la hoja de ruta estatal que marcará el devenir de las actuaciones públicas en materia de vivienda durante el próximo lustro, en un momento de máxima tensión por la crisis generada por la escasez de oferta y los altos precios tanto en alquiler como en compra. Los distintos consejeros de vivienda han conocido hoy además el reparto de fondos y las aportaciones que deberán hacer anualmente al Plan, que en el caso de Cataluña será cinco veces menor al que tendrán que añadir Andalucía y Madrid, pese a que dispondrán de presupuestos parecidos.

Según el plan diseñado por el ministerio de Rodríguez, Andalucía (1.197 millones entre 2026 y 2030), Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.015 millones) serán las tres regiones con mayor presupuesto, pero, sin embargo, la aportación que deberán hacer al plan en el régimen de cofinanciación es bien distinta. Mientras que la comunidad andaluza tendrá que añadir anualmente 80,9 millones y la madrileña 75,2 millones, la catalana solo deberá aportar 14,6 millones.

¿A qué se debe esto? Según defiende Vivienda, en Cataluña el porcentaje de incremento de fondos es menor (+187% frente al +373% de Andalucía y Madrid) porque fue la única región que ya aportó más del 40% de recursos propios en el anterior Plan Estatal (en vigor hasta final de año), y «esta proyección se ha hecho situando la aportación autonómica en el 40%». «Es decir, que en esa proyección al resto de CCAA se le suman fondos en la parte autonómica, mientras que a Cataluña se le resta, si se tiene en cuenta el último plan». Debido a ello, Cataluña, tendrá que rascarse el bolsillo en menor medida respecto a otras regiones mucho menos pobladas como Murcia (23,3 millones al año), Aragón (17,9 millones), Galicia (26,9 millones) o Castilla y León (25 millones) y añadirá prácticamente el mismo dinero que Extremadura (14,2 millones) pese a que le multiplica por ocho en número de habitantes.

Por lo pronto, el bloque Popular ha vuelto hoy a cerrar filas frente al planteamiento de Vivienda porque dicen haberse encontrado con un «borrador cerrado» elaborado «sin contar con las comunidades autónomas», según ha expresado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como portavoz de los consejeros territoriales tras la reunión con Isabel Rodríguez. El borrador del Proyecto de Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 seguirá en audiencia pública hasta el próximo martes y ambas partes negociadoras se han emplazado a un nuevo encuentro la semana que viene para tratar de llegar a un acuerdo, según apuntan fuentes del ministerio del ramo a este periódico. « Persisten algunas diferencias sobre aspectos concretos de Plan, y por ello nos hemos emplazado a una nueva reunión de la comisión multilateral para buscar el consenso», es lo que han transmitido desde Vivienda.

No lo tendrán fácil. El renacido ministerio en la presente legislatura dice haber «constatado» la posibilidad de llegar «a un acuerdo entre el Gobierno y las CCAA», pero algunas comunidades del PP transmiten el mensaje opuesto. En el caso de Madrid, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha asistido a la reunión en sustitución del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, impedido por enfermedad, ha expresado su no rotundo a la hoja de ruta de Rodríguez. «Un Gobierno que no es capaz de presentar presupuestos quiere condicionar los presupuestos de las autonomías», lamentó tras el encuentro. Un mensaje que compartió el consejero de Vivienda de Baleares, José Luis Mateo, quien se mostró sorprendido ante el hecho de que el Gobierno presente un Plan de Vivienda para el próximo quinquenio sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado.

El plan del PP

Y es que ya de entrada, los distintos consejeros de vivienda de las autonomías populares acudieron con ánimo combativo a la cita. De hecho, horas antes de la celebración de la conferencia sectorial, las 11 comunidades autónomas en manos del PP, además de Ceuta y Melilla, emitieron un comunicado conjunto en el que dibujaron las líneas maestras de un Plan Estatal de Vivienda muy distinto al propuesto por el ministerio del ramo, y basado en seis pilares estratégicos que se resumen en «más oferta (suelo y vivienda), más seguridad jurídica con menos burocracia, y mejor fiscalidad y financiación para la vivienda».

Así las cosas, los consejeros populares han presentado hoy en conferencia sectorial una serie de medidas destinadas a disponer suelo para la construcción de vivienda social y asequible; para el desarrollo de vivienda social, de protección y asequible, en alquiler y en propiedad, así como para la habilitación de viviendas y regeneración urbana (rehabilitación integral, obras de eficiencia energética y accesibilidad). Asimismo, el plan de actuación de los populares también incluye propuestas para «proteger a familias en riesgo de pobreza y facilitar el acceso a la financiación» y dice perseguir el objetivo de lograr «una administración eficaz» mediante la reducción de la burocracia y la dotación de mayor seguridad jurídica.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin embargo, no se ha mostrado muy favorable a la propuesta popular y se enroca en el plan lanzado por su departamento que exige a las comunidades financiar el 40% del plan, lo que el PP considera que «rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las autonomías». La exalcaldesa de Puertollano, en cambio, cree que no es «descabellada» la cofinanciación propuesta y ha pedido a las regiones del PP no ir «al dictado del PP y Feijóo» sino «al de la ciudadanía, que piden mayoritariamente un acuerdo para la vivienda», dijo previamente al encuentro de este jueves, según declaraciones recogidas por EP.

La hoja de ruta que propone Vivienda en el Plan Estatal pretende que las comunidades destinen el 40% de los recursos a incrementar la oferta de vivienda protegida y otras medidas como la extensión del bono alquiler para jóvenes y la implementación de ayudas de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra de vivienda protegida.