La compraventa de vivienda se dispara pero no se traduce en más oferta de alquiler de larga duración

El precio de los alquileres sigue avanzando sin control en España y Galicia, con un aumento del 7,6% en lo que va de año según publicó este miércoles Idealista. Tal y como advierten expertos del sector inmobiliario desde hace años, la falta de oferta ... sigue suponiendo un cuello de botella que dificulta su acceso, especialmente a los jóvenes y a la población más vulnerable, mientras que aquellos que pueden optan por comprar inmuebles o venderlos -en vez de destinarlos al alquiler-, tal y como reflejan los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Concretamente, la información provisional respecto al segundo trimestre del presente año (abril, mayo y junio) publicada este miércolespor el ministerio indica que tanto el valor medio como la cantidad de operaciones de compraventa de vivienda aumentó en este periodo respecto al año anterior. Un fenómeno que se refleja con especial énfasis en las transacciones de vivienda libre nueva, que aumentaron un 15% respecto al segundo trimestre de 2024 y un 72% al compararlas con las del primer trimestre del año (685 operaciones en total).

En el caso de las viviendas de segunda mano, el aumento de las compraventas entre marzo y mayo apenas fue del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior y del 5,3% al compararlas con las de hace un trimestre (7.069 operaciones en total). Sin embargo, tanto en las viviendas de segunda como de primera mano se experimentó un aumento considerable del precio medio. El valor de las viviendas libres nuevas fue un 16,5% mayor que hace un año y un 5,3% más caras que durante el primer trimestre de 2025, mientras que en las de segunda mano el encarecimiento interanual fue del 16,9% y del 9,33% respecto al primer trimestre del año.

Una tendencia que previsiblemente continuará atendiendo al contexto de tipos de interés bajo promulgado por el Banco Central Europeo y que se refleja también en los créditos hipotecarios, cuya cuantía aumentó en un 45% en Galicia entre enero y junio del presente año según el informe de BBVA Research 'Situación Galicia' presentado la semana pasada.

Además, el informe también recoge un cambio de tendencia en lo que a visados de obra nueva se refiere. La cantidad de estos certificados expedidos por colegios profesionales para ampliaciones, reformas, restauraciones o construcción aumentó un 71,1% en 2024 en Galicia frente al 16,7% de crecimiento en el conjunto de España. En total, se visaron casi 6.000 viviendas frente a las 3.500 de 2019, datos muy lejanos a los de los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria -la media era de 21.400 viviendas al año entre 1995 y 2001- pero cuyo impacto comenzará a reflejarse en las construcciones finalizadas en los próximos meses.

Mercado alcista del alquiler

Pese a ello, los hogares siguen sin destinarse al alquiler de larga duración, opción principal para aquellos colectivos con menor capacidad de ahorro, cuyo precio continúa aumentando en todas las provincias gallegas sin excepción, un 7,1% en el total de Galicia en lo que va de año.

La provincia de Orense encabeza estas subidas con un 13,7% de media, seguida por Lugo con un incremento del 8,5% y, a la cola, La Coruña y Pontevedra con 8 y 7,2% de encarecimiento respectivamente. Este aumento de los alquileres se experimenta con mayor intensidad en las ciudades, con tasas de crecimiento del 14% en Orense, del 9,9% en Lugo, del 8,9% en Vigo, del 6,8% en Santiago de Compostela, del 6,1% en La Coruña y del 5,3% en Pontevedra según los últimos datos de Idealista.

El resultado de un «stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer», explica Francisco Iñarreta, portavoz de Idealista. «La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta», añade Iñarreta, que aboga por «políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta» y que no «criminalicen al propietario».