La compraventa de vivienda se dispara pero no se traduce en más oferta de alquiler de larga duración

Pese al aumento en los visados de obra nueva en 2024, la falta de inmuebles destinados a esta modalidad de arrendamiento sigue tensando al alza los precios

Fachada de una agencia inmobiliaria en una imagen de archivo
Fachada de una agencia inmobiliaria en una imagen de archivo
Luis García López

Santiago

El precio de los alquileres sigue avanzando sin control en España y Galicia, con un aumento del 7,6% en lo que va de año según publicó este miércoles Idealista. Tal y como advierten expertos del sector inmobiliario desde hace años, la falta de oferta ... sigue suponiendo un cuello de botella que dificulta su acceso, especialmente a los jóvenes y a la población más vulnerable, mientras que aquellos que pueden optan por comprar inmuebles o venderlos -en vez de destinarlos al alquiler-, tal y como reflejan los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

