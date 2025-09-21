Suscríbete a
La medida estrella de Sánchez para el alquiler joven beneficiará sólo a 12 viviendas de la provincia de Sevilla

El Gobierno ha anunciado que se darán ayudas de 30.000 euros a los menores de 35 años con una vivienda protegida de alquiler con opción a compra

En la capital hispalense sólo hay 53 personas que cumplirían los requisitos para obtener la subvención si fuera de carácter retroactivo

La Junta de Andalucía construye 6.000 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla

Una promoción de viviendas en alquiler con opción a compra en el barrio de Sevilla Este
Cristina Rubio

Pedro Sánchez anunció el pasado lunes una nueva batería de ayudas en materia de vivienda para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles. Entre ellas destaca la ayuda de 30.000 euros que se concederá a los menores de 35 años ... que vivan en régimen de alquiler protegido con opción a compra. Una tipología de contrato que representa un porcentaje muy poco significativo del total de la cartera de viviendas del país. Es más, en Sevilla actualmente, según los datos facilitados por Emvisesa, sólo hay 604 viviendas protegidas de alquiler con opción a compra. De ellas, las personas que se beneficiarían de la ayuda descienden a alrededor del 10% del total, con sólo 56 menores de 35 años. Una cifra que no está previsto que crezca mucho más próximamente.

