La medida estrella de Sánchez para el alquiler joven beneficiará sólo a 12 viviendas de la provincia de Sevilla

Pedro Sánchez anunció el pasado lunes una nueva batería de ayudas en materia de vivienda para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles. Entre ellas destaca la ayuda de 30.000 euros que se concederá a los menores de 35 años ... que vivan en régimen de alquiler protegido con opción a compra. Una tipología de contrato que representa un porcentaje muy poco significativo del total de la cartera de viviendas del país. Es más, en Sevilla actualmente, según los datos facilitados por Emvisesa, sólo hay 604 viviendas protegidas de alquiler con opción a compra. De ellas, las personas que se beneficiarían de la ayuda descienden a alrededor del 10% del total, con sólo 56 menores de 35 años. Una cifra que no está previsto que crezca mucho más próximamente.

Su representación en el parque de viviendas deja ver la poca popularidad que tienen. De hecho, el pasado año, y a nivel nacional, sólo se solicitó al Ministerio de Vivienda el permiso para arrendar con opción a compra un total de 65 viviendas, de las que 12 están en Sevilla. En los primeros meses de 2025, fecha límite de la que se ofrecen datos en el portal del ministerio, no se solicitó ninguna en todo el país.

Suponiendo que esas 12 viviendas fueran alquiladas por personas menores de 35 años (requisito indispensable para obtener la ayuda, ya que pretende aliviar el problema existente entre las generaciones más jóvenes) la ayuda le costaría a Sánchez 360.000 euros en la provincia de Sevilla., Todo ello, teniendo en cuenta que el Plan Estatal de Vivienda 2026-30, donde se incluye este nuevo paquete de subvenciones, tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros. Es decir, las ayudas que los jóvenes de la quinta provincia más poblada de España recibirían para el alquiler con opción a compra no suponen ni un 1% del presupuesto total.

Fuentes del Ministerio declaran a este periódico que el fin de esta ayuda es que el mercado de la vivienda «no sirva para especular». La cuantía recibida está ideada para cubrir lo correspondiente a la entrada de un piso libre. Según se apunta, en un principio esta ayuda no estaría destinada a los contratos que ya estén formalizados, por lo que los pocos sevillanos que ahora mismo habitan en las promociones de esta tipología no se beneficiarían. Están, actualmente, en Pino Montano, Sevilla Este y Torreblanca, con precios que llegan a los 96.858 euros, 105.308 euros y 99.163 euros, respectivamente.

Viviendas disponibles en régimen de alquiler con opción de compra PINO MONTANO Únicas zonas donde hay disponibles viviendas SEVILLA ESTE Número de este tipo de viviendas disponibles TORREBLANCA Pino Montano 189 Precio promedio de venta (€) 105.308 Sevilla Este 321 Precio medio de las tres zonas 99.163 96.858 94 Torreblanca 101.657 Torreblanca Pino Montano Sevilla Este Fuente: Emvisesa / Gráfico: ABC SEVILLA Viviendas disponibles en régimen de alquiler con opción de compra PINO MONTANO SEVILLA ESTE TORREBLANCA Únicas zonas donde hay disponibles viviendas de alquiler de VPO Número de este tipo de viviendas disponibles Pino Montano 189 Sevilla Este 321 94 Torreblanca Precio promedio de venta (€) Pino Montano 96.858 Sevilla Este 105.308 99.163 Torreblanca Precio medio de las tres zonas 101.657 Fuente: Emvisesa / Gráfico: ABC SEVILLA

En cuanto a la disponibilidad de compra de dichos inmuebles (están habitados pero no son propiedad de sus inquilinos), en Pino Montano son 189 de los 200 que había inicialmente. En Sevilla Este, por su parte, quedan con opción a venta 216 de 225 en la primera de las promociones que hay en el barrio, mientras que en la otra son 105 de 109. En el caso de Torreblanca, del total de 95 viviendas sólo hay una vendida. El precio medio de las tres zonas es de 101.657 euros, lo que implica que la entrada, en términos generales, se situaría alrededor del 20%, quedando cubierta con los 30.000 euros de ayuda de Sánchez.

Una treintena de parcelas para seguir construyendo viviendas protegidas Sevilla tiene capacidad para construir unas 4.500 VPO en estos próximos años. Como ya publicó ABC, ante la intención de seguir promoviendo la vivienda protegida en Andalucía, el Consistorio informó a la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía de la existencia de un total de 27 parcelas disponibles para acoger estas viviendas de protección oficial. La mayoría de ellas se ubican en Palmas Altas, Cruz del Campo, Torreblanca y Hacienda del Rosario. De las viviendas de protección oficial que gestiona actualmente el gobierno de Sanz, 2.200 están promovidas por Emvisesa, mientras que el resto han sido posibles gracias a la colaboración público-privada. Por su parte, la consejera de Fomento declaraba esta semana que desde 2019 han sido 6.000 las viviendas promovidas por la Junta en la provincia.

El Plan de Vivienda fue publicado en audiencia pública el pasado miércoles, por lo que las comunidades autónomas y particulares en general podrán presentar ahora sus alegaciones, donde «se podría hablar de que la medida tuviera carácter retroactivo». Lo que el Gobierno pretende imponer con esta medida es que las condiciones en España se asemejen a las de sus vecinos europeos, logrando un sistema público de vivienda permanente. Es decir, lograr un cambio de mentalidad para que todo el mundo pueda vivir sin estar «con el agua al cuello» y que la «clase media acceda también a la vivienda pública». De esta forma, indican desde Vivienda, se crea un sistema en el que todo el mundo puede participar, posibilitando que tanto aquellos que eligen vivir de alquiler como quienes prefieren comprar puedan permitírselo. Es más, se establece que las nuevas viviendas de alquiler público que se creen deben estar destinadas al alquiler accesible durante al menos 50 años, para así evitar casos de privatización como los que el Ministerio asegura que se han producido en los últimos siete años.

Plazos y requisitos

Según dicta el texto completo del proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda, al que ha tenido acceso este periódico, las condiciones del contrato exigen que todas las rentas pagadas se descuenten íntegramente del precio final de compra. Esta transacción se podrá ejercer entre el primer y tercer año desde el inicio de contrato. No es obligatorio que la persona inquilina compre la vivienda, simplemente no se produce ese descuento en caso de que no lo haga. El texto también dictamina el límite de la ayuda en 28.800 euros por vivienda, a lo que hay que sumar un porcentaje adicional de hasta 25.920 euros por inmueble.

Estas ayudas se concederán siempre y cuando las rentas abonadas se descuenten. Las comunidades autónomas deberán de gestionar las convocatorias y resolverlas antes del 30 de septiembre de 2030. La ayuda de casi 30.000 euros al vendedor podría abonarse antes de la firma de la escritura, siempre que se formalice en plazo y forma. Si finalmente no fuera así, la ayuda se revocaría.

Finalmente, en el documento se determina que aquellos jóvenes que residan en municipios de menos de 10.000 habitantes tendrán prioridad en la financiación. Además, se puede sumar a otras ayudas específicas destinadas a estas localidades, una preferencia que se justifica en las políticas para combatir la despoblación.