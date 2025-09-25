Suscribete a
ABC Premium

Ajuste de cuentas

Visas H-1B: un arancel al empleo

Estos visados se han convertido en un campo de batalla político

La vivienda, un obstáculo económico

Estado y antipolítica

John Müller

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nacionalismo económico de Donald Trump siempre se ha asociado a los aranceles sobre bienes importados. Pero lo que ocurre con las visas H-1B demuestra que su lógica va más allá de la frontera aduanera: alcanza al propio trabajo humano. El mismo ... mecanismo que se utiliza para gravar el acero o los coches se aplicará ahora a los ingenieros, programadores o médicos extranjeros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app