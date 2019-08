Cinco claves sobre la nuda propiedad de la vivienda Con esta opción los propietarios venden su casa, pero siguen residiendo en ella hasta el momento del fallecimiento

La compraventa de la vivienda no atiende a una única formula. Existen alternativas desconocidas por el gran público que, en un momento dado, quizá se acomoden mejor a una determinada situación. Aquellos que acuden a la nuda propiedad venden su casa, pero siguen residiendo en él hasta el momento del fallecimiento. Es decir, pierden la titularidad, pero conservan el usufructo. Se trata de una opción por la que optan muchos mayores con pensiones bajas en busca de liquidez. Desde pisos.com te damos algunos apuntes sobre este mercado:

1 Por explotar – La nuda propiedad apenas supuso 1.500 operaciones durante 2018. El desconocimiento de la misma tiene mucho que ver con estas cifras, pero también el arraigo de la cultura de la propiedad en España. Muchas personas de la tercera edad no se aprovechan de la liquidez que puede generar su patrimonio inmobiliario en vida porque desean dejar su casa como herencia a sus descendientes. Es por ello que la mayoría de los mayores que utilizan la nuda propiedad carecen de familiares directos.

2 Gran ayuda – Al vender una vivienda bajo la nuda propiedad, el vendedor tiene asegurado un techo hasta su fallecimiento. Asimismo, dispondrá de ingresos extras con los que procurarse una mejor calidad de vida. Teniendo en cuenta lo exiguas que son las pensiones en España, con muchos jubilados cobrando por debajo de salario mínimo, disponer del dinero de la venta de un inmueble supone un gran respiro. Además, como usufructuarios, tienen el derecho de alquilar su casa y obtener mayor rentabilidad.

3 Más barato – Una de las claves de esta fórmula es que el precio por el se vende siempre estará por debajo del mercado, lo que puede resultar interesante para el comprador. En primer lugar, debe realizarse una tasación del inmueble, y después se calcula el valor del usufructo vitalicio, que tiene en cuenta la edad del vendedor. El resultado es un porcentaje que será como máximo el 70% del valor de tasación y como mínimo el 10%. Dicho porcentaje se resta del valor de tasación y ese sería el teórico precio de venta.

4 Impuestos y comunidad – La ley admite que el sujeto pasivo del IBI es aquel que disfruta del derecho de usufructo de la vivienda. No obstante, cuando se realiza una operación de nuda propiedad, podría pactarse que el comprador se haga cargo de este tributo. De igual modo ocurre con los gastos de la comunidad. Los gastos ordinarios se repercuten al usufructuario y los extraordinarios a la propiedad, pero a veces se negocia que el comprador asuma ambos. Lo que sí paga el usufructuario son los suministros.

5 A medio-largo plazo – Una de las razones por las que este método no se extiende, es porque la mayoría de los particulares, cuando compran, lo hacen con la intención de residir en la vivienda. También hay particulares que buscan invertir, pero generalmente con la idea de acondicionar el inmueble y alquilarlo a un tercero. La nuda propiedad exige un desembolso importante en gastos de notario, registro, etc., además de paciencia, dado que no se podrá disponer del activo hasta que no cese el usufructo. Es por ello que fondos y socimi son los principales interesados.