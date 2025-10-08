Hacienda tiene ya el mail y el número de móvil de más de 17 millones de contribuyentes

En 2024 fueron más de dos millones los contribuyentes que accedieron de forma voluntaria a proporcionar sus datos de contacto a Hacienda al objeto de poder utilizar los sistemas de información al contribuyente de que dispone la Agencia Tributaria y de poder recibir de forma sencilla a través de un SMS o de un correo electrónico notificaciones tributarias como el ingreso de las devoluciones de la campaña de Renta u otros trámites habituales.
Las históricas reservas entre los contribuyentes a proporcionar determinada información personal a la Administración Tributaria parecen haberse vencido tras la pandemia, en que la vía telemática se convirtió en crítica para la relación contra la administración.
A la altura del año 2019 poco más de siete millones de contribuyentes habían consentido en dar el número de teléfono móvil o el mail a la Agencia Tributaria, que asomaba como un servicio para autónomos y profesionales del ámbito de la gestoría y la asesoría fiscal.
Desde entonces, y con la pandemia por medio, más de diez millones de contribuyentes han tomado la decisión de darse de alta en este servicio a razón de más de dos millones de contribuyentes al año hasta llegar a los 17.128.893 registrados al cierre del ejercicio de 2024.
El alta en este servicio permite comprobar las notificaciones de diferentes organismos, como la Agencia Tributaria, los tribunales económico-administrativos y la Dirección General de Tributos, en función de las necesidades del usuario en cuestión, y permite verificar el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico dados de alta para la recepción de avisos y las notificaciones push.
La generalización de la adhesión de los contribuyentes a este sistema hace más cómoda la recepción de avisos y notificaciones para los contribuyentes, pero también proporciona a la administración tributaria un canal mucho más directo para trasladar información a los contribuyentes, un proceso no siempre sencillo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete