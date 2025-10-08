Hacienda tiene ya el mail y el número de móvil de más de 17 millones de contribuyentes

La Agencia Tributaria dispone ya en sus bases de datos del mail de contacto, el número de teléfono móvil o ambas referencias de más de 17 millones de contribuyentes españoles, según reconoce en la última edición de la Memoria de la Agencia Tributaria.

En 2024 fueron más de dos millones los contribuyentes que accedieron de forma voluntaria a proporcionar sus datos de contacto a Hacienda al objeto de poder utilizar los sistemas de información al contribuyente de que dispone la Agencia Tributaria y de poder recibir de forma sencilla a través de un SMS o de un correo electrónico notificaciones tributarias como el ingreso de las devoluciones de la campaña de Renta u otros trámites habituales.

Las históricas reservas entre los contribuyentes a proporcionar determinada información personal a la Administración Tributaria parecen haberse vencido tras la pandemia, en que la vía telemática se convirtió en crítica para la relación contra la administración.

A la altura del año 2019 poco más de siete millones de contribuyentes habían consentido en dar el número de teléfono móvil o el mail a la Agencia Tributaria, que asomaba como un servicio para autónomos y profesionales del ámbito de la gestoría y la asesoría fiscal.

Desde entonces, y con la pandemia por medio, más de diez millones de contribuyentes han tomado la decisión de darse de alta en este servicio a razón de más de dos millones de contribuyentes al año hasta llegar a los 17.128.893 registrados al cierre del ejercicio de 2024.

El alta en este servicio permite comprobar las notificaciones de diferentes organismos, como la Agencia Tributaria, los tribunales económico-administrativos y la Dirección General de Tributos, en función de las necesidades del usuario en cuestión, y permite verificar el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico dados de alta para la recepción de avisos y las notificaciones push.

La generalización de la adhesión de los contribuyentes a este sistema hace más cómoda la recepción de avisos y notificaciones para los contribuyentes, pero también proporciona a la administración tributaria un canal mucho más directo para trasladar información a los contribuyentes, un proceso no siempre sencillo.