Suscribete a
ABC Premium

Hacienda tiene ya el mail y el número de móvil de más de 17 millones de contribuyentes

En apenas cinco años diez millones de ciudadanos han decidido proporcionar esta información a la Agencia Tributaria para tener un canal más directo por el que recibir avisos y notificaciones

Las 'cartas aviso' de Hacienda dispara un 70% los ingresos por regularizaciones voluntarias

Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria en Barcelona
Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria en Barcelona pep dalmau
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Agencia Tributaria dispone ya en sus bases de datos del mail de contacto, el número de teléfono móvil o ambas referencias de más de 17 millones de contribuyentes españoles, según reconoce en la última edición de la Memoria de la Agencia Tributaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app