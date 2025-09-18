Las 'cartas aviso' de Hacienda disparan un 70% los ingresos por ajustes voluntarios en las declaraciones fiscales

La práctica no es nueva pero ha adquirido una particular relevancia en los últimos años. La Agencia Tributaria selecciona un determinado colectivo del que sospecha o tiene indicios que no cumple de forma adecuada con sus obligaciones con el Fisco y realiza una ... ola de envíos masivos de cartas para advertirles sobre tal circunstancia y ponerle al tanto de que dispone de información que apunta a la existencia de posibles irregularidades. Para la autoridad tributaria no es más que una estrategia suave para instar a los contribuyentes a cumplir de forma escrupulosa con sus obligaciones fiscales, para fomentar lo que califican como cumplimiento voluntario, pero para los receptores de las misivas y más de una organización sectorial se trata de una amenaza velada, un prólogo de que el sector en cuestión va a ser objeto de una profunda fiscalización.

Sea por una u otra motivación, el asunto es que los últimos datos sobre los resultados de la lucha contra el fraude difundidos este jueves por la Agencia Tributaria han venido a acreditar la eficacia de esta controvertida estrategia de las 'cartas aviso'. Según esa información, el año pasado las arcas del Estado ingresaron 1.056 millones de euros por declaraciones fuera de plazo presentadas de forma voluntaria por los contribuyentes sin necesidad de requerimiento previo de las autoridades tributarias.

Hace apenas seis años la cuantía obtenida de estas regularizaciones voluntarias apenas superaba los 600 millones de euros. Hablamos de más de 400 millones de euros extra por este cauce en un periodo muy reducido de tiempo y de un incremento porcentual de los ingresos de más del 70%.

La mejora ha coincidido con la generalización de esa práctica, ya no solo por la tradicional (e inquietante para el receptor) vía de la carta, sino también por la generalización de los avisos cada vez más selectivos en el programa informático para la elaboración de la Declaración de la Renta, el programa Renta Web.

En la Campaña de Renta de este año se han incluido nada menos que tres millones de avisos a contribuyentes para advertirles de sus circunstancias particularmente peliagudas a la hora de cumplir con el Fisco. Por ejemplo, por la acumulación de ingresos importantes por la realización de ventas a través de plataformas digitales, por la declaración de las rentas derivadas de alquileres, por la recepción de rentas procedentes de fuente extranjera o por estar en registro de contribuyentes que operan con criptomonedas.

(((Habrá ampliación)))