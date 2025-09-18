Suscribete a
ABC Premium

Las 'cartas aviso' de Hacienda disparan un 70% los ingresos por ajustes voluntarios en las declaraciones fiscales

La generalización de los envíos masivos de alertas a los contribuyentes por vía postal o en la declaración de la renta eleva por encima de los 1.000 millones la caja por regularizaciones sin requerimiento previo

Hacienda avisará a los contribuyentes de sus fallos recurrentes para evitar sanciones

Detalle de una de las 'cartas aviso' que la Agencia Tributaria envía a los contribuyentes
Detalle de una de las 'cartas aviso' que la Agencia Tributaria envía a los contribuyentes ABC
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La práctica no es nueva pero ha adquirido una particular relevancia en los últimos años. La Agencia Tributaria selecciona un determinado colectivo del que sospecha o tiene indicios que no cumple de forma adecuada con sus obligaciones con el Fisco y realiza una ... ola de envíos masivos de cartas para advertirles sobre tal circunstancia y ponerle al tanto de que dispone de información que apunta a la existencia de posibles irregularidades. Para la autoridad tributaria no es más que una estrategia suave para instar a los contribuyentes a cumplir de forma escrupulosa con sus obligaciones fiscales, para fomentar lo que califican como cumplimiento voluntario, pero para los receptores de las misivas y más de una organización sectorial se trata de una amenaza velada, un prólogo de que el sector en cuestión va a ser objeto de una profunda fiscalización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app