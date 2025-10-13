España enfila los 10.000 millones de pagos con tarjeta bajo el debate de la soberanía europea

Los pagos con tarjeta en España marcarán nuevo récord en 2025, a la vista de cómo se han comportado en la primera mitad de año y teniendo en cuenta que los dos últimos trimestres son los de mayor volumen. De continuar con la ... tendencia actual, nuestro país acabará el ejercicio con entre 9.700 y 9.800 millones de pagos con tarjeta, frente a los 9.208 millones de transacciones con plástico que se registraron en 2024.

En el primer semestre de 2025, los pagos con tarjeta ya superan los 4.700 millones de operaciones, 256 millones más que en el mismo periodo del año pasado. El incremento es del 5,9%. Y todavía quedan por contabilizar el tercer y el cuarto trimestre, que comprenden épocas de fuerte gasto como la temporada del 'Black Friday' y las navidades, donde el consumo se dispara.

En términos de importe de las transacciones que se hacen con tarjeta, la tendencia también es de récord año tras año. En 2024 se hicieron pagos por valor de 271.529 millones de euros; en vista de cómo se está comportando el consumo en el primer semestre, todo apunta a que 2025 podría terminar entre los 280.000 y 290.000 millones de euros en gasto con tarjeta.

Pese a todo, las cifras de crecimiento tanto en número de operaciones como en importe ya no reflejan los crecimientos de años anteriores, especialmente desde el Covid-19. Desde el tercer trimestre de 2020, prácticamente todos los periodos han sido de crecimientos a doble dígito superiores al 10, 15 o 20% interanual. La explosión de los pagos con plástico fue total.

Ahora esa situación se ha moderado. Siguen registrándose crecimientos notables en transacciones e importe, pero ya no se ven alzas a doble dígito. En cualquier caso, los récords continuos están ahí, mucho más presentes que nunca, además estando bajo el debate de la soberanía europea también en materia de pagos.

Sistema de pagos europeo

El hecho de que sigan disparándose los pagos con tarjeta en todos los sentidos, apuntando ya a los 10.000 millones de transacciones anuales, tiene su importancia a nivel estratégico. En Europa se ha instalado la idea desde hace varios trimestres de que hay que recuperar la autonomía y soberanía de la UE en múltiples ámbitos de la sociedad y la vida de los europeos; entre esos ámbitos está el de los pagos, que actualmente está controlado por actores americanos.

Esos miles de millones de operaciones y cientos de miles de millones de euros que se transaccionan a través de las tarjetas en España tienen en su gran mayoría dos empresas intermediarias: Visa y Mastercard. Ninguna de ellas es europea pero por ellas pasan la práctica totalidad de las operaciones con tarjeta.

La UE quiere corregir esa situación, consciente de que los pagos digitales van cada vez a más. En este sentido, en Europa se plantean dos opciones para tratar de quitarse de en medio, en parte, a Visa y Mastercard. La primera opción es privada y sale de los propios bancos; todo pasaría por crear un Bizum europeo que sirviera en todo el continente para que los europeos pudieran hacerse envíos de dinero inmediatos, sencillos y gratuitos, y para que también pudieran pagar con esa herramienta sin tener que depender de las tarjetas intermediadas por Visa y Mastercard.

La segunda opción es pública: el euro digital. Esto sería una moneda de curso legal al mismo nivel que las monedas y los billetes físicos al estar respaldada por el Banco Central Europeo (BCE). Se trataría de alumbrar un euro que pueda utilizarse para pagar digitalmente a través del móvil en toda Europa.

Ambas opciones todavía se están perfilando, discutiendo y analizando en diferentes foros y avanzan en paralelo, lo que hace indicar que en cuestión de pocos años podrían convivir ambas soluciones. Con todo, los expertos en pagos dudan de que Europa pueda ser independiente de Visa y Mastercard, que han desarrollado una red de tarjetas mundial, extendida por todo el globo y con marcas muy consolidadas.