España enfila los 10.000 millones de pagos con tarjeta bajo el debate de la soberanía europea

La amplísima mayoría de ellos están intermediados por dos actores americanos: Visa y Mastercard

La banca europea anuncia un acuerdo para crear un gran Bizum que permitirá pagos en 15 países

El resurgir de las transferencias tradicionales amenaza la hegemonía de Bizum

Una mujer paga su compra con tarjeta
Daniel Caballero

Los pagos con tarjeta en España marcarán nuevo récord en 2025, a la vista de cómo se han comportado en la primera mitad de año y teniendo en cuenta que los dos últimos trimestres son los de mayor volumen. De continuar con la ... tendencia actual, nuestro país acabará el ejercicio con entre 9.700 y 9.800 millones de pagos con tarjeta, frente a los 9.208 millones de transacciones con plástico que se registraron en 2024.

