Un escollo más para la vivienda: la falta de redes eléctricas retrasará hasta cuatro años la entrega de una casa

Los problemas de acceso a la red dejan en el alambre futuras promociones cuando la crisis de oferta de casas está devorando el mercado

El porcentaje de jóvenes españoles con casa en propiedad desciende desde el 35 al 30% en solo dos años

manuel olmedo

Raúl Masa y Antonio Ramírez Cerezo

El acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones para los españoles. Al margen de lo que digan encuestas como el CIS, o lo que dispongan los grandes datos macroeconómicos sobre la renta de la ciudadanía, la realidad es que cada vez ... hay más personas -sobre todo, jóvenes- que tienen pesadillas con la posibilidad de conseguir un techo. Lo que nadie esperaba en estos momentos es que hubiera otras externalidades que fueran a impactar de lleno en esta situación. Además, esos problemas llegan desde el sector energético que, asimismo, vive su propio calvario en los últimos meses a raíz del apagón. Y es que, debido a los problemas de acceso a la red eléctrica, el sector promotor asegura que podrían darse retrasos de entre tres y cuatro años en la entrega de un piso.

