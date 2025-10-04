El porcentaje de jóvenes españoles con casa en propiedad desciende desde el 35 al 30% en solo dos años

La crisis de altos precios y escasez de vivienda se ceba con los jóvenes que se ven obligados en su mayoría a alquilar o compartir un piso por la imposibilidad económica que sufren para acceder al mercado de compraventa. El problema se va haciendo bola y cada vez son menos los que pueden permitirse ser titulares de una casa ... . Tanto es así que en solo dos años el porcentaje de jóvenes con una vivienda en propiedad en nuestro país ha descendido del 35% que había en 2023 a el 30% en el presente ejercicio.

Son los datos que se extraen del informe bautizado como 'los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025' publicado ayer por Fotocasa Research. Según la monitorización del portal inmobiliario, la caída es más vigorosa si se acota al subgrupo de jóvenes de entre 25 y 34 años (con mayor presencia en el mercado laboral) para el que el porcentaje de propietarios se ha derrumbado del 38 al 32% entre personas que son titulares de una vivienda o que comparten la propiedad. En el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años, solo un 22% son propietarios (11% únicos y 13% copropietarios).

Son cifras muy preocupantes teniendo en cuenta el contexto de crecimiento que vive el mercado de la vivienda en España. A pesar del dinamismo que ha cobrado, con cifras que recuerdan a los años previos a la burbuja del ladrillo, el acceso a una primera vivienda para los jóvenes está quedando en un segundo plano. Según María Matos, directora de estudios de Fotocasa, los resultados del estudio dan muestra de «la enorme brecha de accesibilidad a la vivienda que sufren las nuevas generaciones». Según la experta «el gran desafío es que, pese al deseo mayoritario de emancipación mediante la compra, los obstáculos económicos como la falta de ahorro suficiente, la precariedad laboral y, sobre todo, la escalada de precios, siguen retrasando su acceso a la vivienda en propiedad. En estos momentos, la frustración de los jóvenes es muy alta y la consecuencia es una generación que se emancipa tarde y cada vez con más incertidumbre», señala.

Los motivos

Así las cosas, según las conclusiones del informe, entre los motivos de la menor participación de los jóvenes en el mercado, el aspecto económico es el principal por «la falta de ahorro y el coste de las viviendas disponibles en el mercado», seguido de la progresión laboral, debido a que en el último año se ha registrado «un retroceso significativo» de demandantes de vivienda de compra que afirmaban que habían comprado o intentado comprar gracias a una mejora laboral. «Sin embargo, crecen los jóvenes que se decantan por el alquiler tras un empeoramiento de esta», dice el análisis, que sitúa como tercer obstáculo a la falta de oferta ya sea «en la zona que buscan» o por la «carencia de inmuebles que se adapten a sus necesidades».

Según Fotocasa Research, la inmensa mayoría de las compras de vivienda realizadas por jóvenes están destinadas a satisfacer una demanda residencial, y no de segunda residencia o por inversión. Entre los españoles menores de 35 años que ya son actualmente propietarios de una vivienda, la mayoría destina el inmueble a uso habitual: el 91% reside en el inmueble, un porcentaje similar al de 2024 (90%), pero que supone un incremento respecto a 2023 (86%). Para el resto de usos, cae «notablemente» los jóvenes que utilizan la vivienda como segunda residencia (del 13% en 2024 al 9% en 2025) o que la alquilan a terceros como residencia habitual (con una tasa que ha disminuido del 11% al 7% en el último año). «El porcentaje de jóvenes que no da ningún uso a una vivienda de su propiedad es muy residual y apenas alcanza el 3% del total», aclara la encuesta.