Las eléctricas europeas reclaman poder usar la financiación prometida a la OTAN para prevenir apagones

La patronal advierte de que las redes energéticas son un blanco de ataques híbridos y ciberagresiones y reclama usar unos 250 millones de euros para crear reservas de componentes críticos, financiar sistemas de detección y neutralización de drones, entre otras medidas

Las grandes energéticas se ofrecen a Red Eléctrica para trabajar en un nuevo plan antiapagones

Torres de electricidad en El Viso del Alcor, cerca de Sevilla
Torres de electricidad en El Viso del Alcor, cerca de Sevilla REUTERS
María Jesús Pérez

Las eléctricas europeas quieren evitar a toda costa potenciales apagones generales en sus respectivos países como el acontecido en España en abril pasado. La solución, dicen, puede estar en el 1,5% del PIB comprometido entre la Unión Europea y la OTAN. Por ello, la ... patronal de las compañías eléctricas del Viejo Continente, Eurelectric, en una carta enviada a los ministros de Energía de los países de la UE, que se reunirán en Bruselas el próximo 15 de diciembre para debatir la seguridad del suministro, propone que los Veintisiete empleen parte de los 250.000 millones de euros que podrían destinarse a inversiones relacionadas con la defensa, derivados del compromiso aliado de financiar hasta un 1,5 % del PIB en capacidades de seguridad, para reforzar el sector eléctrico.

