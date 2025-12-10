Las eléctricas europeas reclaman poder usar la financiación prometida a la OTAN para prevenir apagones

Las eléctricas europeas quieren evitar a toda costa potenciales apagones generales en sus respectivos países como el acontecido en España en abril pasado. La solución, dicen, puede estar en el 1,5% del PIB comprometido entre la Unión Europea y la OTAN. Por ello, la ... patronal de las compañías eléctricas del Viejo Continente, Eurelectric, en una carta enviada a los ministros de Energía de los países de la UE, que se reunirán en Bruselas el próximo 15 de diciembre para debatir la seguridad del suministro, propone que los Veintisiete empleen parte de los 250.000 millones de euros que podrían destinarse a inversiones relacionadas con la defensa, derivados del compromiso aliado de financiar hasta un 1,5 % del PIB en capacidades de seguridad, para reforzar el sector eléctrico.

El mensaje de las eléctricas llega en un momento clave para el sector ya que la Comisión Europea tiene previsto presentar hoy, miércoles, un plan para reforzar las redes y acelerar la electrificación del sistema productivo de la UE.

«Garantizar el suministro de electricidad es un imperativo existencial para la UE», señala Eurelectric en la misiva a los ministros del sector. En concreto, la patronal de las eléctricas -de la que forman parte a través de nuestras asociaciones nacionales, las españolas Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, junto con otras distribuidoras y generadoras importantes-, pide crear reservas de componentes esenciales, financiar sistemas de detección y neutralización de drones, mejorar la ciberseguridad y acelerar la capacidad de reparación rápida de infraestructuras dañadas.

Noticia Relacionada Un radar para proteger de drones y proyectiles los carros de combate Leopard Pilar De la Cuesta Indra prueba con éxito la integración del radar Nemus en los Leopard del Ejército

La patronal subraya que las infraestructuras energéticas se han convertido en un objetivo de ataques híbridos en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y de competencia estratégica entre grandes potencias y agrega que «la seguridad energética es sinónimo de seguridad eléctrica».

«La preparación frente a ataques físicos y cibernéticos, la práctica de la respuesta y la planificación de la recuperación deben convertirse en la nueva norma», sostiene en la misiva la organización, que defiende la realización de ejercicios conjuntos entre empresas, autoridades civiles y unidades militares para reforzar la capacidad de reacción.

Segunda prioridad

Pero las demandas no se quedan ahí. Como segunda prioridad, Eurelectric ha pedido «optimizar la autonomía estratégica abierta», de forma que la UE encuentre «un equilibrio adecuado entre poner fin a dependencias de importación y los costes derivados de requisitos estrictos de contenido local».

Eurelectric reclama además garantizar un «suministro seguro de electricidad» mediante una planificación «holística» del sistema, mayores inversiones en nuevas infraestructuras seguras y mecanismos de mercado que permitan desplegar más recursos de flexibilidad, considerados esenciales para mantener el suministro «en cualquier escenario».

Mientras, la Comisión Europea presentará hoy nuevos detalles de su esperado 'EU Grids Package' (Paquete de redes de la UE), un conjunto de medidas diseñado para transformar unas redes eléctricas que ya no dan más de sí, sobre todo con cada vez más energía limpia circulando por el sistema.

Noticia Relacionada La CNMC mejora la propuesta de inversión para redes eléctricas, pero lejos de la ambición de las empresas Raúl Masa El regulador sitúa la tasa de retribución financiera en el 6,58%, lejos del 7% que esperaban las energéticas

Se espera que el paquete incluya recomendaciones para agilizar la concesión de permisos, reconocido como el principal obstáculo en la transformación de la red, y para avanzar en digitalización. Junto a él, Bruselas perfilará también la iniciativa 'Energy Highways' (carreteras de energía), concebida como el gran corredor energético del futuro europeo.

Los expertos consultados coinciden en que las redes eléctricas del continente se han quedado rezagadas respecto al vertiginoso crecimiento de las energías renovables. La propia Comisión estima que entre el 40% y el 55% de las líneas de baja tensión tendrán más de cuatro décadas en 2030, y calcula que Europa deberá invertir 730.000 millones de euros en distribución y 472.000 millones en transporte de electricidad de aquí a 2040. Una renovación sin precedentes.