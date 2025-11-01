Suscribete a
ABC Premium

Las eléctricas alertan sobre el pago a las redes: «Pone en riesgo la electrificación»

Critican a la CMNC que la propuesta esté por debajo de los niveles de otros países

Esta situación que plantea Competencia condena a proyectos industriales y de vivienda a la falta de acceso a la red

Redes eléctricas
Redes eléctricas GUILLERMO NAVARRO
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El final de año del entramado energético español está siendo de infarto. Al seguimiento del apagón, los problemas de inestabilidad del sistema y la prórroga nuclear se ha sumado la propuesta de retribución financiera para las empresas eléctricas. Algo que ha caído como ... un jarro de agua fría y que, según estiman las propias compañías, pone en jaque todas las infraestructuras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app