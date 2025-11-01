Las eléctricas alertan sobre el pago a las redes: «Pone en riesgo la electrificación»

El final de año del entramado energético español está siendo de infarto. Al seguimiento del apagón, los problemas de inestabilidad del sistema y la prórroga nuclear se ha sumado la propuesta de retribución financiera para las empresas eléctricas. Algo que ha caído como ... un jarro de agua fría y que, según estiman las propias compañías, pone en jaque todas las infraestructuras.

En concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mejorado la tasa de retribución financiera, que es el dinero que ganan las eléctricas por invertir en redes, pero se ha quedado lejos de lo que ellas ansiaban. Competencia ha elevado su propuesta al 6,58%, un punto porcentual por encima de la actual. La cifra supone un ligero aumento respecto al 6,46% propuesto el pasado mes de julio y todavía se encuentra por debajo del entorno del 7% que reclamaba el sector como tasa de retribución financiera para su actividad de redes eléctricas.

Noticia Relacionada El Gobierno esquiva hablar sobre el futuro de Almaraz y lo fía todo al informe del Consejo Nuclear Raúl Masa La ministra Sara Aagesen no ha querido valorar cuál será la postura del Ejecutivo en caso de un informe favorable del CSN, lo que abre la puerta a la continuidad de la central

Esta situación ha puesto en guardia a las compañías eléctricas que ayer salieron en tromba para dejar claro su malestar. La organización empresarial Aelec, que representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, mostró su «profunda preocupación por el contenido de la nueva revisión de las circulares de la CNMC y el modelo retributivo de la distribución eléctrica para el periodo 2026-2031, remitidas recientemente al Consejo de Estado».

Poniendo el foco en lo que sucede a nuestro alrededor, desde Aelec aseguran que esta propuesta «se sitúa por debajo de los niveles reconocidos en los países de nuestro entorno, lo que supone, por un lado, una imposibilidad de obtener capital y, por otro, un desincentivo a la inversión en un momento en el que se requiere un gran despliegue de infraestructuras eléctricas. Además, no se han considerado las orientaciones de política energética aprobadas por el Gobierno, que instan a fomentar las inversiones en redes para acompañar la transición energética».

Ante esa situación, desde Aelec —que cuenta con el sentir favorable de otros sectores— insta a la CNMC a reconsiderar ciertos aspectos en las propuestas de circulares y garantizar un marco retributivo predecible y adecuado que permita atender la creciente demanda eléctrica vinculada a la electrificación de la industria, la vivienda, la movilidad de cero emisiones y el despliegue de nuevos vectores energéticos, así como inversiones que no están relacionadas con la demanda, como adaptaciones ambientales o inversiones anticipatorias, y que esta propuesta bloquea su realización.

Clamor económico

Esta nueva propuesta de la CNMC ha tenido un seguimiento relevante entre algunas de las firmas de análisis más destacadas. En varios informes, los principales bancos de inversión, como JP Morgan, Goldman Sachs o Santander, consideran que esta nueva propuesta representa una decepción y supone un serio riesgo de freno a la inversión y a la modernización de la infraestructura eléctrica.

En concreto, JP Morgan afirma que la revisión «confirma, de nuevo, que el regulador no va a incentivar inversiones significativas en las redes eléctricas españolas en los próximos años». Los analistas del banco estadounidense subrayan que la tasa del 6,58% se queda por debajo de sus perspectivas que, ya de por sí, estaban en línea con las expectativas a la baja del mercado. «Las distribuidoras difícilmente aumentarán su 'capex' anual hasta su máximo potencial, ya que la rentabilidad media ponderada obtenida en su negocio de redes no se maximizará invirtiendo al máximo con la metodología propuesta», advierte.

Mientras, los analistas de Goldman Sachs comparten el freno que representará esta tasa de retribución propuesta por el regulador a la inversión en redes eléctricas y estiman que la decisión final «se queda por debajo de las expectativas del mercado».

Por su parte, Santander destaca que la mejora de solo 12 puntos básicos respecto a la propuesta inicial está más de 100 puntos por debajo del mínimo del 7,5% que reclamaban las empresas.